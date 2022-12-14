SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LPRO v2 9278 EURUSD
Suartono Novero

LPRO v2 9278 EURUSD

Suartono Novero
0 avis
147 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -53%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 518
Bénéfice trades:
1 132 (74.57%)
Perte trades:
386 (25.43%)
Meilleure transaction:
38.06 USD
Pire transaction:
-126.69 USD
Bénéfice brut:
583.67 USD (223 043 pips)
Perte brute:
-1 264.96 USD (731 481 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (4.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.06 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
93.18%
Charge de dépôt maximale:
466.30%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.87
Longs trades:
782 (51.52%)
Courts trades:
736 (48.48%)
Facteur de profit:
0.46
Rendement attendu:
-0.45 USD
Bénéfice moyen:
0.52 USD
Perte moyenne:
-3.28 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-85.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-405.36 USD (15)
Croissance mensuelle:
0.67%
Prévision annuelle:
8.24%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
698.84 USD
Maximal:
783.32 USD (71.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.69% (783.32 USD)
Par fonds propres:
96.77% (23.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDc 895
AUDUSDc 358
AUDCADc 239
XAUUSDc 21
GBPCHFc 3
GBPUSDc 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDc -425
AUDUSDc -240
AUDCADc 42
XAUUSDc -90
GBPCHFc 0
GBPUSDc 32
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDc -12K
AUDUSDc 9.4K
AUDCADc 8K
XAUUSDc -518K
GBPCHFc 1K
GBPUSDc 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.06 USD
Pire transaction: -127 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +4.76 USD
Perte consécutive maximale: -85.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Risk 10%

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.


2025.09.24 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.08.20 13:09
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.06.30 20:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.11 20:16
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.29 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 08:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.18 22:18
No swaps are charged on the signal account
2025.03.31 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.