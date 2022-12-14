- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 518
Profit Trade:
1 132 (74.57%)
Loss Trade:
386 (25.43%)
Best Trade:
38.06 USD
Worst Trade:
-126.69 USD
Profitto lordo:
583.67 USD (223 043 pips)
Perdita lorda:
-1 264.96 USD (731 481 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (4.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.06 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
93.18%
Massimo carico di deposito:
466.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
782 (51.52%)
Short Trade:
736 (48.48%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.45 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-85.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-405.36 USD (15)
Crescita mensile:
0.67%
Previsione annuale:
8.24%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
698.84 USD
Massimale:
783.32 USD (71.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.69% (783.32 USD)
Per equità:
96.77% (23.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|895
|AUDUSDc
|358
|AUDCADc
|239
|XAUUSDc
|21
|GBPCHFc
|3
|GBPUSDc
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDc
|-425
|AUDUSDc
|-240
|AUDCADc
|42
|XAUUSDc
|-90
|GBPCHFc
|0
|GBPUSDc
|32
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDc
|-12K
|AUDUSDc
|9.4K
|AUDCADc
|8K
|XAUUSDc
|-518K
|GBPCHFc
|1K
|GBPUSDc
|3.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.06 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +4.76 USD
Massima perdita consecutiva: -85.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Starting Balance is $200
Safe setup to run 24/7
Risk 10%
Data will tell you everything you need to know about!
Regards,
RicherTogether.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-53%
0
0
USD
USD
131
USD
USD
147
99%
1 518
74%
93%
0.46
-0.45
USD
USD
97%
1:200