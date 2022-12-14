SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LPRO v2 9278 EURUSD
Suartono Novero

LPRO v2 9278 EURUSD

Suartono Novero
0 recensioni
147 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -53%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 518
Profit Trade:
1 132 (74.57%)
Loss Trade:
386 (25.43%)
Best Trade:
38.06 USD
Worst Trade:
-126.69 USD
Profitto lordo:
583.67 USD (223 043 pips)
Perdita lorda:
-1 264.96 USD (731 481 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (4.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.06 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
93.18%
Massimo carico di deposito:
466.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
782 (51.52%)
Short Trade:
736 (48.48%)
Fattore di profitto:
0.46
Profitto previsto:
-0.45 USD
Profitto medio:
0.52 USD
Perdita media:
-3.28 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-85.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-405.36 USD (15)
Crescita mensile:
0.67%
Previsione annuale:
8.24%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
698.84 USD
Massimale:
783.32 USD (71.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.69% (783.32 USD)
Per equità:
96.77% (23.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDc 895
AUDUSDc 358
AUDCADc 239
XAUUSDc 21
GBPCHFc 3
GBPUSDc 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDc -425
AUDUSDc -240
AUDCADc 42
XAUUSDc -90
GBPCHFc 0
GBPUSDc 32
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDc -12K
AUDUSDc 9.4K
AUDCADc 8K
XAUUSDc -518K
GBPCHFc 1K
GBPUSDc 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.06 USD
Worst Trade: -127 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +4.76 USD
Massima perdita consecutiva: -85.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Starting Balance is $200

Safe setup to run 24/7

Risk 10%

Data will tell you everything you need to know about!


Regards,

RicherTogether.


Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.