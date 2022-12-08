SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ForxeShoot
Hung Wen Lin

ForxeShoot

Hung Wen Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
147 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 32%
Swissquote-Live6
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 812
Kârla kapanan işlemler:
5 842 (74.78%)
Zararla kapanan işlemler:
1 970 (25.22%)
En iyi işlem:
71.03 USD
En kötü işlem:
-253.85 USD
Brüt kâr:
12 145.53 USD (1 222 967 pips)
Brüt zarar:
-11 103.21 USD (1 290 762 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (44.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
206.43 USD (23)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
99.43%
Maks. mevduat yükü:
104.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
3 606 (46.16%)
Satış işlemleri:
4 206 (53.84%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-327.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-399.17 USD (16)
Aylık büyüme:
12.86%
Yıllık tahmin:
155.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
221.94 USD
Maksimum:
1 371.07 USD (106.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.24% (1 371.07 USD)
Varlığa göre:
60.85% (650.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 4999
GBPUSD 1463
EURGBP 1288
XAUUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 6
GBPJPY 4
NZDCAD 4
AUDUSD 3
EURNZD 3
EURJPY 3
EURCHF 3
AUDCHF 3
CHFJPY 2
EURCAD 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 2
GBPNZD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
NZDUSD 1
GBPCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD -51
EURGBP -118
XAUUSD -332
EURAUD 51
USDJPY 8
GBPJPY 48
NZDCAD -58
AUDUSD -33
EURNZD -7
EURJPY 48
EURCHF 53
AUDCHF 40
CHFJPY -6
EURCAD -2
AUDJPY -17
GBPAUD 21
AUDNZD -1
NZDCHF -10
GBPCHF -79
GBPNZD -6
USDCAD -18
CADJPY -17
NZDUSD -89
GBPCAD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 167K
GBPUSD 1.5K
EURGBP 56
XAUUSD -236K
EURAUD -201
USDJPY 36
GBPJPY 4K
NZDCAD -411
AUDUSD -1.2K
EURNZD -74
EURJPY 1.3K
EURCHF 193
AUDCHF 218
CHFJPY -21
EURCAD -223
AUDJPY -227
GBPAUD 461
AUDNZD -161
NZDCHF -303
GBPCHF -614
GBPNZD -450
USDCAD -106
CADJPY -855
NZDUSD -736
GBPCAD -149
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +71.03 USD
En kötü işlem: -254 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +44.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -327.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real6
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.04 × 359
AdmiralMarkets-Live3
0.37 × 1520
Swissquote-Live1
2.47 × 19
Swissquote-Live6
16.88 × 4324
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

逐步成長的多貨幣策略

EA包含多種交易策略 根據當時行情全自動調用適合的策略

策略帶有止損功能 可盡量避免大規模虧損 但在特定情形下仍然有可能出現虧損

投資交易並非絕對的獲利 跟隨交易者必須謹慎 在跟單交易時帳戶若出現較大的虧損壓力 應當考慮解除繼續跟單

帳戶交易幾乎是不終止狀態 所以介入跟單時盡量在信號帳戶虧損低於50時在介入 避免第一次循環造成較大的虧損

İnceleme yok
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 847 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 19:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 23:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 811 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.28 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.14 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.14 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.13 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 11:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 04:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ForxeShoot
Ayda 30 USD
32%
0
0
USD
2.8K
USD
147
99%
7 812
74%
99%
1.09
0.13
USD
89%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.