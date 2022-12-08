- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 812
Profit Trade:
5 842 (74.78%)
Loss Trade:
1 970 (25.22%)
Best Trade:
71.03 USD
Worst Trade:
-253.85 USD
Profitto lordo:
12 145.53 USD (1 222 967 pips)
Perdita lorda:
-11 103.21 USD (1 290 762 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (44.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
206.43 USD (23)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
99.43%
Massimo carico di deposito:
104.90%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
3 606 (46.16%)
Short Trade:
4 206 (53.84%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-327.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-399.17 USD (16)
Crescita mensile:
12.86%
Previsione annuale:
155.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
221.94 USD
Massimale:
1 371.07 USD (106.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.24% (1 371.07 USD)
Per equità:
60.85% (650.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4999
|GBPUSD
|1463
|EURGBP
|1288
|XAUUSD
|7
|EURAUD
|7
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|4
|NZDCAD
|4
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|3
|EURJPY
|3
|EURCHF
|3
|AUDCHF
|3
|CHFJPY
|2
|EURCAD
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|AUDNZD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCHF
|2
|GBPNZD
|1
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCAD
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-51
|EURGBP
|-118
|XAUUSD
|-332
|EURAUD
|51
|USDJPY
|8
|GBPJPY
|48
|NZDCAD
|-58
|AUDUSD
|-33
|EURNZD
|-7
|EURJPY
|48
|EURCHF
|53
|AUDCHF
|40
|CHFJPY
|-6
|EURCAD
|-2
|AUDJPY
|-17
|GBPAUD
|21
|AUDNZD
|-1
|NZDCHF
|-10
|GBPCHF
|-79
|GBPNZD
|-6
|USDCAD
|-18
|CADJPY
|-17
|NZDUSD
|-89
|GBPCAD
|-3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|167K
|GBPUSD
|1.5K
|EURGBP
|56
|XAUUSD
|-236K
|EURAUD
|-201
|USDJPY
|36
|GBPJPY
|4K
|NZDCAD
|-411
|AUDUSD
|-1.2K
|EURNZD
|-74
|EURJPY
|1.3K
|EURCHF
|193
|AUDCHF
|218
|CHFJPY
|-21
|EURCAD
|-223
|AUDJPY
|-227
|GBPAUD
|461
|AUDNZD
|-161
|NZDCHF
|-303
|GBPCHF
|-614
|GBPNZD
|-450
|USDCAD
|-106
|CADJPY
|-855
|NZDUSD
|-736
|GBPCAD
|-149
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.03 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +44.76 USD
Massima perdita consecutiva: -327.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-Real6
|0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
AltairInc-Live
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.04 × 359
AdmiralMarkets-Live3
|0.37 × 1520
Swissquote-Live1
|2.47 × 19
Swissquote-Live6
|16.88 × 4324
逐步成長的多貨幣策略
EA包含多種交易策略 根據當時行情全自動調用適合的策略
策略帶有止損功能 可盡量避免大規模虧損 但在特定情形下仍然有可能出現虧損
投資交易並非絕對的獲利 跟隨交易者必須謹慎 在跟單交易時帳戶若出現較大的虧損壓力 應當考慮解除繼續跟單
帳戶交易幾乎是不終止狀態 所以介入跟單時盡量在信號帳戶虧損低於50時在介入 避免第一次循環造成較大的虧損
