SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ForxeShoot
Hung Wen Lin

ForxeShoot

Hung Wen Lin
0 recensioni
Affidabilità
147 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 32%
Swissquote-Live6
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 812
Profit Trade:
5 842 (74.78%)
Loss Trade:
1 970 (25.22%)
Best Trade:
71.03 USD
Worst Trade:
-253.85 USD
Profitto lordo:
12 145.53 USD (1 222 967 pips)
Perdita lorda:
-11 103.21 USD (1 290 762 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (44.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
206.43 USD (23)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
99.43%
Massimo carico di deposito:
104.90%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
3 606 (46.16%)
Short Trade:
4 206 (53.84%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-5.64 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-327.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-399.17 USD (16)
Crescita mensile:
12.86%
Previsione annuale:
155.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
221.94 USD
Massimale:
1 371.07 USD (106.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.24% (1 371.07 USD)
Per equità:
60.85% (650.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 4999
GBPUSD 1463
EURGBP 1288
XAUUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 6
GBPJPY 4
NZDCAD 4
AUDUSD 3
EURNZD 3
EURJPY 3
EURCHF 3
AUDCHF 3
CHFJPY 2
EURCAD 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 2
GBPNZD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
NZDUSD 1
GBPCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD -51
EURGBP -118
XAUUSD -332
EURAUD 51
USDJPY 8
GBPJPY 48
NZDCAD -58
AUDUSD -33
EURNZD -7
EURJPY 48
EURCHF 53
AUDCHF 40
CHFJPY -6
EURCAD -2
AUDJPY -17
GBPAUD 21
AUDNZD -1
NZDCHF -10
GBPCHF -79
GBPNZD -6
USDCAD -18
CADJPY -17
NZDUSD -89
GBPCAD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 167K
GBPUSD 1.5K
EURGBP 56
XAUUSD -236K
EURAUD -201
USDJPY 36
GBPJPY 4K
NZDCAD -411
AUDUSD -1.2K
EURNZD -74
EURJPY 1.3K
EURCHF 193
AUDCHF 218
CHFJPY -21
EURCAD -223
AUDJPY -227
GBPAUD 461
AUDNZD -161
NZDCHF -303
GBPCHF -614
GBPNZD -450
USDCAD -106
CADJPY -855
NZDUSD -736
GBPCAD -149
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.03 USD
Worst Trade: -254 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +44.76 USD
Massima perdita consecutiva: -327.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real6
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.04 × 359
AdmiralMarkets-Live3
0.37 × 1520
Swissquote-Live1
2.47 × 19
Swissquote-Live6
16.88 × 4324
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

逐步成長的多貨幣策略

EA包含多種交易策略 根據當時行情全自動調用適合的策略

策略帶有止損功能 可盡量避免大規模虧損 但在特定情形下仍然有可能出現虧損

投資交易並非絕對的獲利 跟隨交易者必須謹慎 在跟單交易時帳戶若出現較大的虧損壓力 應當考慮解除繼續跟單

帳戶交易幾乎是不終止狀態 所以介入跟單時盡量在信號帳戶虧損低於50時在介入 避免第一次循環造成較大的虧損

Non ci sono recensioni
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 847 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 19:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 23:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 811 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.28 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.14 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.14 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.13 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 11:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 04:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ForxeShoot
30USD al mese
32%
0
0
USD
2.8K
USD
147
99%
7 812
74%
99%
1.09
0.13
USD
89%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.