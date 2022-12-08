SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ForxeShoot
Hung Wen Lin

ForxeShoot

Hung Wen Lin
0 avis
Fiabilité
147 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 32%
Swissquote-Live6
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 812
Bénéfice trades:
5 842 (74.78%)
Perte trades:
1 970 (25.22%)
Meilleure transaction:
71.03 USD
Pire transaction:
-253.85 USD
Bénéfice brut:
12 145.53 USD (1 222 967 pips)
Perte brute:
-11 103.21 USD (1 290 762 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (44.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
206.43 USD (23)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
99.43%
Charge de dépôt maximale:
104.90%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
3 606 (46.16%)
Courts trades:
4 206 (53.84%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
2.08 USD
Perte moyenne:
-5.64 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-327.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-399.17 USD (16)
Croissance mensuelle:
12.86%
Prévision annuelle:
155.99%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
221.94 USD
Maximal:
1 371.07 USD (106.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.24% (1 371.07 USD)
Par fonds propres:
60.85% (650.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 4999
GBPUSD 1463
EURGBP 1288
XAUUSD 7
EURAUD 7
USDJPY 6
GBPJPY 4
NZDCAD 4
AUDUSD 3
EURNZD 3
EURJPY 3
EURCHF 3
AUDCHF 3
CHFJPY 2
EURCAD 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
AUDNZD 2
NZDCHF 2
GBPCHF 2
GBPNZD 1
USDCAD 1
CADJPY 1
NZDUSD 1
GBPCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD -51
EURGBP -118
XAUUSD -332
EURAUD 51
USDJPY 8
GBPJPY 48
NZDCAD -58
AUDUSD -33
EURNZD -7
EURJPY 48
EURCHF 53
AUDCHF 40
CHFJPY -6
EURCAD -2
AUDJPY -17
GBPAUD 21
AUDNZD -1
NZDCHF -10
GBPCHF -79
GBPNZD -6
USDCAD -18
CADJPY -17
NZDUSD -89
GBPCAD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 167K
GBPUSD 1.5K
EURGBP 56
XAUUSD -236K
EURAUD -201
USDJPY 36
GBPJPY 4K
NZDCAD -411
AUDUSD -1.2K
EURNZD -74
EURJPY 1.3K
EURCHF 193
AUDCHF 218
CHFJPY -21
EURCAD -223
AUDJPY -227
GBPAUD 461
AUDNZD -161
NZDCHF -303
GBPCHF -614
GBPNZD -450
USDCAD -106
CADJPY -855
NZDUSD -736
GBPCAD -149
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +71.03 USD
Pire transaction: -254 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +44.76 USD
Perte consécutive maximale: -327.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real6
0.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.04 × 359
AdmiralMarkets-Live3
0.37 × 1520
Swissquote-Live1
2.47 × 19
Swissquote-Live6
16.88 × 4324
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

逐步成長的多貨幣策略

EA包含多種交易策略 根據當時行情全自動調用適合的策略

策略帶有止損功能 可盡量避免大規模虧損 但在特定情形下仍然有可能出現虧損

投資交易並非絕對的獲利 跟隨交易者必須謹慎 在跟單交易時帳戶若出現較大的虧損壓力 應當考慮解除繼續跟單

帳戶交易幾乎是不終止狀態 所以介入跟單時盡量在信號帳戶虧損低於50時在介入 避免第一次循環造成較大的虧損

Aucun avis
2025.04.02 20:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 847 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.13 19:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.04 23:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.25 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 811 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.10 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.03 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.28 01:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.21 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.20 21:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.14 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.14 16:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.13 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 11:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.06 12:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.26 04:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ForxeShoot
30 USD par mois
32%
0
0
USD
2.8K
USD
147
99%
7 812
74%
99%
1.09
0.13
USD
89%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.