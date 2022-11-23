SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ICM652 PTIA
Salvatore Amato

ICM652 PTIA

Salvatore Amato
0 inceleme
Güvenilirlik
149 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 113%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 309
Kârla kapanan işlemler:
1 085 (82.88%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (17.11%)
En iyi işlem:
148.96 EUR
En kötü işlem:
-77.49 EUR
Brüt kâr:
2 140.17 EUR (91 566 pips)
Brüt zarar:
-1 420.11 EUR (67 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (22.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
148.96 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
49.62%
Maks. mevduat yükü:
35.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
3.64
Alış işlemleri:
616 (47.06%)
Satış işlemleri:
693 (52.94%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.55 EUR
Ortalama kâr:
1.97 EUR
Ortalama zarar:
-6.34 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-148.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-148.50 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.97%
Yıllık tahmin:
13.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.14 EUR
Maksimum:
197.90 EUR (41.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.82% (193.40 EUR)
Varlığa göre:
33.03% (103.24 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 660
NZDCAD 200
AUDNZD 182
EURUSD 82
GBPUSD 51
USDCAD 47
USDJPY 39
GBPCHF 25
NZDUSD 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 584
NZDCAD 85
AUDNZD 80
EURUSD 19
GBPUSD 66
USDCAD 6
USDJPY -65
GBPCHF 25
NZDUSD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 853
AUDNZD 4.5K
EURUSD 2K
GBPUSD 793
USDCAD 2.5K
USDJPY -754
GBPCHF 340
NZDUSD 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.96 EUR
En kötü işlem: -77 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -148.50 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 104
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 175
TMGM.TradeMax-Live6
0.50 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 339
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 1463
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.63 × 315
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.83 × 109
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 98
ICMarketsSC-Live25
0.85 × 1767
ICMarkets-Live16
0.88 × 89
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 18377
ICMarketsSC-Live06
0.96 × 2310
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 8
RoboForex-Prime
1.00 × 2
187 daha fazla...
17 Misto


PTIA



İnceleme yok
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 20:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.19 04:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.17 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.12 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.08 14:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
2023.12.08 14:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICM652 PTIA
Ayda 30 USD
113%
0
0
USD
2.1K
EUR
149
100%
1 309
82%
50%
1.50
0.55
EUR
41%
1:500
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

