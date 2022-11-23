- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 309
Kârla kapanan işlemler:
1 085 (82.88%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (17.11%)
En iyi işlem:
148.96 EUR
En kötü işlem:
-77.49 EUR
Brüt kâr:
2 140.17 EUR (91 566 pips)
Brüt zarar:
-1 420.11 EUR (67 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (22.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
148.96 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
49.62%
Maks. mevduat yükü:
35.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
3.64
Alış işlemleri:
616 (47.06%)
Satış işlemleri:
693 (52.94%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.55 EUR
Ortalama kâr:
1.97 EUR
Ortalama zarar:
-6.34 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-148.50 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-148.50 EUR (5)
Aylık büyüme:
0.97%
Yıllık tahmin:
13.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.14 EUR
Maksimum:
197.90 EUR (41.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.82% (193.40 EUR)
Varlığa göre:
33.03% (103.24 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|660
|NZDCAD
|200
|AUDNZD
|182
|EURUSD
|82
|GBPUSD
|51
|USDCAD
|47
|USDJPY
|39
|GBPCHF
|25
|NZDUSD
|23
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|584
|NZDCAD
|85
|AUDNZD
|80
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|66
|USDCAD
|6
|USDJPY
|-65
|GBPCHF
|25
|NZDUSD
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|853
|AUDNZD
|4.5K
|EURUSD
|2K
|GBPUSD
|793
|USDCAD
|2.5K
|USDJPY
|-754
|GBPCHF
|340
|NZDUSD
|2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +148.96 EUR
En kötü işlem: -77 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -148.50 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 3
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live05
|0.42 × 104
|
ICMarketsSC-Live27
|0.46 × 175
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 339
|
ICMarketsSC-Live08
|0.61 × 1463
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.63 × 315
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.83 × 109
|
ICMarketsEU-Live17
|0.85 × 98
|
ICMarketsSC-Live25
|0.85 × 1767
|
ICMarkets-Live16
|0.88 × 89
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 18377
|
ICMarketsSC-Live06
|0.96 × 2310
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.00 × 8
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 2
17 Misto
PTIA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
113%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
149
100%
1 309
82%
50%
1.50
0.55
EUR
EUR
41%
1:500