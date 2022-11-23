SignauxSections
ICM652 PTIA
Salvatore Amato

ICM652 PTIA

Salvatore Amato
0 avis
Fiabilité
149 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 113%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 309
Bénéfice trades:
1 085 (82.88%)
Perte trades:
224 (17.11%)
Meilleure transaction:
148.96 EUR
Pire transaction:
-77.49 EUR
Bénéfice brut:
2 140.17 EUR (91 566 pips)
Perte brute:
-1 420.11 EUR (67 711 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (22.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
148.96 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
49.62%
Charge de dépôt maximale:
35.64%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
3.64
Longs trades:
616 (47.06%)
Courts trades:
693 (52.94%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.55 EUR
Bénéfice moyen:
1.97 EUR
Perte moyenne:
-6.34 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-148.50 EUR)
Perte consécutive maximale:
-148.50 EUR (5)
Croissance mensuelle:
1.09%
Prévision annuelle:
13.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.14 EUR
Maximal:
197.90 EUR (41.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.82% (193.40 EUR)
Par fonds propres:
33.03% (103.24 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 660
NZDCAD 200
AUDNZD 182
EURUSD 82
GBPUSD 51
USDCAD 47
USDJPY 39
GBPCHF 25
NZDUSD 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 584
NZDCAD 85
AUDNZD 80
EURUSD 19
GBPUSD 66
USDCAD 6
USDJPY -65
GBPCHF 25
NZDUSD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 853
AUDNZD 4.5K
EURUSD 2K
GBPUSD 793
USDCAD 2.5K
USDJPY -754
GBPCHF 340
NZDUSD 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 3
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live05
0.42 × 104
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 175
TMGM.TradeMax-Live6
0.50 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 339
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 1463
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
TMGM.TradeMax-Live2
0.63 × 315
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.83 × 109
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 98
ICMarketsSC-Live25
0.85 × 1767
ICMarkets-Live16
0.88 × 89
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 18377
ICMarketsSC-Live06
0.96 × 2310
FXOpen-ECN Live Server
1.00 × 8
RoboForex-Prime
1.00 × 2
187 plus...
17 Misto


PTIA



Aucun avis
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 20:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 13:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 01:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.19 04:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.17 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.12 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.08 14:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.79% of days out of 380 days of the signal's entire lifetime.
2023.12.08 14:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICM652 PTIA
30 USD par mois
113%
0
0
USD
2.1K
EUR
149
100%
1 309
82%
50%
1.50
0.55
EUR
41%
1:500
Copier

