Tjia Anthony

Padang Upik Resto

Tjia Anthony
0 inceleme
Güvenilirlik
171 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 61%
OctaFX-Real2
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 375
Kârla kapanan işlemler:
4 807 (75.40%)
Zararla kapanan işlemler:
1 568 (24.60%)
En iyi işlem:
2 361.36 USD
En kötü işlem:
-1 026.48 USD
Brüt kâr:
38 913.64 USD (709 309 pips)
Brüt zarar:
-31 276.21 USD (737 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (97.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 532.07 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.96%
Maks. mevduat yükü:
421.80%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
3 139 (49.24%)
Satış işlemleri:
3 236 (50.76%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
8.10 USD
Ortalama zarar:
-19.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-770.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 040.32 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.41%
Yıllık tahmin:
-4.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
363.54 USD
Maksimum:
4 244.45 USD (28.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.65% (3 376.56 USD)
Varlığa göre:
81.58% (2 700.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2631
EURUSD 2278
AUDCHF 778
USDCAD 240
CHFJPY 156
NZDCHF 97
GBPAUD 82
GBPNZD 58
GBPJPY 53
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -860
EURUSD 5.9K
AUDCHF 3K
USDCAD -424
CHFJPY 102
NZDCHF -158
GBPAUD 83
GBPNZD -95
GBPJPY 26
GBPUSD 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 8K
EURUSD 14K
AUDCHF 2.1K
USDCAD -43K
CHFJPY 14K
NZDCHF -16K
GBPAUD 12K
GBPNZD -21K
GBPJPY -2.3K
GBPUSD 3.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 361.36 USD
En kötü işlem: -1 026 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +97.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -770.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real2
0.26 × 19
OctaFX-Real9
0.36 × 58
Exness-Real29
1.09 × 134
Pepperstone-Edge07
1.33 × 12
FBS-Real-3
3.00 × 1
TradersWay-Live
5.20 × 5
CXMTradingLtd-Real
12.67 × 3
' Padang Upik Resto .. I often remember why i like " Rendang " .. Famous and Delicious Meat... 


If u like Rendang.. u like Padang Upik Resto 

İnceleme yok
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 02:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 01:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 13:47
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 07:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.