İşlemler:
6 375
Kârla kapanan işlemler:
4 807 (75.40%)
Zararla kapanan işlemler:
1 568 (24.60%)
En iyi işlem:
2 361.36 USD
En kötü işlem:
-1 026.48 USD
Brüt kâr:
38 913.64 USD (709 309 pips)
Brüt zarar:
-31 276.21 USD (737 578 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (97.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 532.07 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.96%
Maks. mevduat yükü:
421.80%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
3 139 (49.24%)
Satış işlemleri:
3 236 (50.76%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
8.10 USD
Ortalama zarar:
-19.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-770.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 040.32 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.41%
Yıllık tahmin:
-4.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
363.54 USD
Maksimum:
4 244.45 USD (28.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.65% (3 376.56 USD)
Varlığa göre:
81.58% (2 700.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2631
|EURUSD
|2278
|AUDCHF
|778
|USDCAD
|240
|CHFJPY
|156
|NZDCHF
|97
|GBPAUD
|82
|GBPNZD
|58
|GBPJPY
|53
|GBPUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-860
|EURUSD
|5.9K
|AUDCHF
|3K
|USDCAD
|-424
|CHFJPY
|102
|NZDCHF
|-158
|GBPAUD
|83
|GBPNZD
|-95
|GBPJPY
|26
|GBPUSD
|34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|8K
|EURUSD
|14K
|AUDCHF
|2.1K
|USDCAD
|-43K
|CHFJPY
|14K
|NZDCHF
|-16K
|GBPAUD
|12K
|GBPNZD
|-21K
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|3.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 361.36 USD
En kötü işlem: -1 026 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +97.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -770.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.26 × 19
|
OctaFX-Real9
|0.36 × 58
|
Exness-Real29
|1.09 × 134
|
Pepperstone-Edge07
|1.33 × 12
|
FBS-Real-3
|3.00 × 1
|
TradersWay-Live
|5.20 × 5
|
CXMTradingLtd-Real
|12.67 × 3
