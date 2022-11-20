SignauxSections
Tjia Anthony

Padang Upik Resto

Tjia Anthony
0 avis
Fiabilité
171 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 61%
OctaFX-Real2
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 375
Bénéfice trades:
4 807 (75.40%)
Perte trades:
1 568 (24.60%)
Meilleure transaction:
2 361.36 USD
Pire transaction:
-1 026.48 USD
Bénéfice brut:
38 913.64 USD (709 309 pips)
Perte brute:
-31 276.21 USD (737 578 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (97.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 532.07 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
93.96%
Charge de dépôt maximale:
421.80%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.80
Longs trades:
3 139 (49.24%)
Courts trades:
3 236 (50.76%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
1.20 USD
Bénéfice moyen:
8.10 USD
Perte moyenne:
-19.95 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-770.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 040.32 USD (9)
Croissance mensuelle:
-0.41%
Prévision annuelle:
-4.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
363.54 USD
Maximal:
4 244.45 USD (28.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.65% (3 376.56 USD)
Par fonds propres:
81.58% (2 700.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 2631
EURUSD 2278
AUDCHF 778
USDCAD 240
CHFJPY 156
NZDCHF 97
GBPAUD 82
GBPNZD 58
GBPJPY 53
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -860
EURUSD 5.9K
AUDCHF 3K
USDCAD -424
CHFJPY 102
NZDCHF -158
GBPAUD 83
GBPNZD -95
GBPJPY 26
GBPUSD 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 8K
EURUSD 14K
AUDCHF 2.1K
USDCAD -43K
CHFJPY 14K
NZDCHF -16K
GBPAUD 12K
GBPNZD -21K
GBPJPY -2.3K
GBPUSD 3.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 361.36 USD
Pire transaction: -1 026 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +97.87 USD
Perte consécutive maximale: -770.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real2
0.26 × 19
OctaFX-Real9
0.36 × 58
Exness-Real29
1.09 × 134
Pepperstone-Edge07
1.33 × 12
FBS-Real-3
3.00 × 1
TradersWay-Live
5.20 × 5
CXMTradingLtd-Real
12.67 × 3
' Padang Upik Resto .. I often remember why i like " Rendang " .. Famous and Delicious Meat... 


If u like Rendang.. u like Padang Upik Resto 

Aucun avis
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 02:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 01:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 13:47
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 07:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.