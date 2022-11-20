SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Padang Upik Resto
Tjia Anthony

Padang Upik Resto

Tjia Anthony
0 recensioni
Affidabilità
171 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 61%
crescita dal 2022 61%
OctaFX-Real2
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 375
Profit Trade:
4 807 (75.40%)
Loss Trade:
1 568 (24.60%)
Best Trade:
2 361.36 USD
Worst Trade:
-1 026.48 USD
Profitto lordo:
38 913.64 USD (709 309 pips)
Perdita lorda:
-31 276.21 USD (737 578 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (97.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 532.07 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
93.96%
Massimo carico di deposito:
421.80%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
3 139 (49.24%)
Short Trade:
3 236 (50.76%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
8.10 USD
Perdita media:
-19.95 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-770.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 040.32 USD (9)
Crescita mensile:
-0.41%
Previsione annuale:
-4.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
363.54 USD
Massimale:
4 244.45 USD (28.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.65% (3 376.56 USD)
Per equità:
81.58% (2 700.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 2631
EURUSD 2278
AUDCHF 778
USDCAD 240
CHFJPY 156
NZDCHF 97
GBPAUD 82
GBPNZD 58
GBPJPY 53
GBPUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -860
EURUSD 5.9K
AUDCHF 3K
USDCAD -424
CHFJPY 102
NZDCHF -158
GBPAUD 83
GBPNZD -95
GBPJPY 26
GBPUSD 34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 8K
EURUSD 14K
AUDCHF 2.1K
USDCAD -43K
CHFJPY 14K
NZDCHF -16K
GBPAUD 12K
GBPNZD -21K
GBPJPY -2.3K
GBPUSD 3.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 361.36 USD
Worst Trade: -1 026 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +97.87 USD
Massima perdita consecutiva: -770.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real2
0.26 × 19
OctaFX-Real9
0.36 × 58
Exness-Real29
1.09 × 134
Pepperstone-Edge07
1.33 × 12
FBS-Real-3
3.00 × 1
TradersWay-Live
5.20 × 5
CXMTradingLtd-Real
12.67 × 3
' Padang Upik Resto .. I often remember why i like " Rendang " .. Famous and Delicious Meat... 


If u like Rendang.. u like Padang Upik Resto 

Non ci sono recensioni
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.13 07:24
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 01:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 05:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 02:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 01:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 13:47
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 09:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 07:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 04:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Padang Upik Resto
30USD al mese
61%
0
0
USD
898
USD
171
100%
6 375
75%
94%
1.24
1.20
USD
82%
1:50
Copia

