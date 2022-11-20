- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 375
Profit Trade:
4 807 (75.40%)
Loss Trade:
1 568 (24.60%)
Best Trade:
2 361.36 USD
Worst Trade:
-1 026.48 USD
Profitto lordo:
38 913.64 USD (709 309 pips)
Perdita lorda:
-31 276.21 USD (737 578 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (97.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 532.07 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
93.96%
Massimo carico di deposito:
421.80%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
3 139 (49.24%)
Short Trade:
3 236 (50.76%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
8.10 USD
Perdita media:
-19.95 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-770.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 040.32 USD (9)
Crescita mensile:
-0.41%
Previsione annuale:
-4.88%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
363.54 USD
Massimale:
4 244.45 USD (28.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.65% (3 376.56 USD)
Per equità:
81.58% (2 700.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|2631
|EURUSD
|2278
|AUDCHF
|778
|USDCAD
|240
|CHFJPY
|156
|NZDCHF
|97
|GBPAUD
|82
|GBPNZD
|58
|GBPJPY
|53
|GBPUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-860
|EURUSD
|5.9K
|AUDCHF
|3K
|USDCAD
|-424
|CHFJPY
|102
|NZDCHF
|-158
|GBPAUD
|83
|GBPNZD
|-95
|GBPJPY
|26
|GBPUSD
|34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|8K
|EURUSD
|14K
|AUDCHF
|2.1K
|USDCAD
|-43K
|CHFJPY
|14K
|NZDCHF
|-16K
|GBPAUD
|12K
|GBPNZD
|-21K
|GBPJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|3.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 361.36 USD
Worst Trade: -1 026 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +97.87 USD
Massima perdita consecutiva: -770.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.26 × 19
|
OctaFX-Real9
|0.36 × 58
|
Exness-Real29
|1.09 × 134
|
Pepperstone-Edge07
|1.33 × 12
|
FBS-Real-3
|3.00 × 1
|
TradersWay-Live
|5.20 × 5
|
CXMTradingLtd-Real
|12.67 × 3
