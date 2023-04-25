- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
329
Kârla kapanan işlemler:
310 (94.22%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (5.78%)
En iyi işlem:
114.47 USD
En kötü işlem:
-101.17 USD
Brüt kâr:
2 490.14 USD (65 317 pips)
Brüt zarar:
-166.11 USD (4 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (226.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
545.39 USD (32)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
61.41%
Maks. mevduat yükü:
4.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
22.97
Alış işlemleri:
203 (61.70%)
Satış işlemleri:
126 (38.30%)
Kâr faktörü:
14.99
Beklenen getiri:
7.06 USD
Ortalama kâr:
8.03 USD
Ortalama zarar:
-8.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.17 USD (1)
Aylık büyüme:
2.53%
Yıllık tahmin:
30.71%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.17 USD (3.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.33% (101.17 USD)
Varlığa göre:
24.95% (754.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|archived
|58
|AUDJPY
|46
|EURJPY
|45
|AUDCAD
|41
|CADCHF
|29
|AUDCHF
|26
|AUDNZD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|224
|archived
|1.5K
|AUDJPY
|130
|EURJPY
|98
|AUDCAD
|84
|CADCHF
|108
|AUDCHF
|126
|AUDNZD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|15K
|archived
|0
|AUDJPY
|13K
|EURJPY
|9K
|AUDCAD
|7.9K
|CADCHF
|6.3K
|AUDCHF
|5.3K
|AUDNZD
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +114.47 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +226.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 25
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
Forex trading with a robot on this real account is under the constant supervision of a trader. In case of any non-standard situation, I will intervene immediately. The settings are set in such a way as to avoid large drawdowns, while maintaining profits at an acceptable and attractive level. Trading is carried out with 6 currency pairs, there are relatively few transactions per month, since the strategy provides for waiting for a favorable moment to enter a transaction.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
111%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
149
82%
329
94%
61%
14.99
7.06
USD
USD
25%
1:500
