Kendran Dwijo Santoso

Temanggung

Kendran Dwijo Santoso
1 inceleme
Güvenilirlik
149 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 111%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
329
Kârla kapanan işlemler:
310 (94.22%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (5.78%)
En iyi işlem:
114.47 USD
En kötü işlem:
-101.17 USD
Brüt kâr:
2 490.14 USD (65 317 pips)
Brüt zarar:
-166.11 USD (4 072 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (226.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
545.39 USD (32)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
61.41%
Maks. mevduat yükü:
4.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
22.97
Alış işlemleri:
203 (61.70%)
Satış işlemleri:
126 (38.30%)
Kâr faktörü:
14.99
Beklenen getiri:
7.06 USD
Ortalama kâr:
8.03 USD
Ortalama zarar:
-8.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.17 USD (1)
Aylık büyüme:
2.53%
Yıllık tahmin:
30.71%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.17 USD (3.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.33% (101.17 USD)
Varlığa göre:
24.95% (754.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 64
archived 58
AUDJPY 46
EURJPY 45
AUDCAD 41
CADCHF 29
AUDCHF 26
AUDNZD 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 224
archived 1.5K
AUDJPY 130
EURJPY 98
AUDCAD 84
CADCHF 108
AUDCHF 126
AUDNZD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 15K
archived 0
AUDJPY 13K
EURJPY 9K
AUDCAD 7.9K
CADCHF 6.3K
AUDCHF 5.3K
AUDNZD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.47 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +226.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 25
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 38
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 20
Coinexx-Demo
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 8
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
213 daha fazla...
Forex trading with a robot on this real account is under the constant supervision of a trader. In case of any non-standard situation, I will intervene immediately. The settings are set in such a way as to avoid large drawdowns, while maintaining profits at an acceptable and attractive level. Trading is carried out with 6 currency pairs, there are relatively few transactions per month, since the strategy provides for waiting for a favorable moment to enter a transaction.
Ortalama derecelendirme:
Mohamed Benktib
262
Mohamed Benktib 2023.04.25 18:43 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.