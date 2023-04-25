- Croissance
Trades:
328
Bénéfice trades:
309 (94.20%)
Perte trades:
19 (5.79%)
Meilleure transaction:
114.47 USD
Pire transaction:
-101.17 USD
Bénéfice brut:
2 485.72 USD (65 096 pips)
Perte brute:
-166.11 USD (4 072 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (226.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
545.39 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
61.41%
Charge de dépôt maximale:
4.04%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
22.93
Longs trades:
202 (61.59%)
Courts trades:
126 (38.41%)
Facteur de profit:
14.96
Rendement attendu:
7.07 USD
Bénéfice moyen:
8.04 USD
Perte moyenne:
-8.74 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-16.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-101.17 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.39%
Prévision annuelle:
28.95%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
101.17 USD (3.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.33% (101.17 USD)
Par fonds propres:
24.95% (754.90 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|63
58
|58
|AUDJPY
|46
|EURJPY
|45
|AUDCAD
|41
|CADCHF
|29
|AUDCHF
|26
|AUDNZD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|220
1.5K
|1.5K
|AUDJPY
|130
|EURJPY
|98
|AUDCAD
|84
|CADCHF
|108
|AUDCHF
|126
|AUDNZD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|15K
0
|0
|AUDJPY
|13K
|EURJPY
|9K
|AUDCAD
|7.9K
|CADCHF
|6.3K
|AUDCHF
|5.3K
|AUDNZD
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +114.47 USD
Pire transaction: -101 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +226.37 USD
Perte consécutive maximale: -16.84 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 25
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
Forex trading with a robot on this real account is under the constant supervision of a trader. In case of any non-standard situation, I will intervene immediately. The settings are set in such a way as to avoid large drawdowns, while maintaining profits at an acceptable and attractive level. Trading is carried out with 6 currency pairs, there are relatively few transactions per month, since the strategy provides for waiting for a favorable moment to enter a transaction.
