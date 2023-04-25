SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Temanggung
Kendran Dwijo Santoso

Temanggung

Kendran Dwijo Santoso
1 avis
Fiabilité
149 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 111%
FBS-Real-7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
328
Bénéfice trades:
309 (94.20%)
Perte trades:
19 (5.79%)
Meilleure transaction:
114.47 USD
Pire transaction:
-101.17 USD
Bénéfice brut:
2 485.72 USD (65 096 pips)
Perte brute:
-166.11 USD (4 072 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (226.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
545.39 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
61.41%
Charge de dépôt maximale:
4.04%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
22.93
Longs trades:
202 (61.59%)
Courts trades:
126 (38.41%)
Facteur de profit:
14.96
Rendement attendu:
7.07 USD
Bénéfice moyen:
8.04 USD
Perte moyenne:
-8.74 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-16.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-101.17 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.39%
Prévision annuelle:
28.95%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
101.17 USD (3.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.33% (101.17 USD)
Par fonds propres:
24.95% (754.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 63
archived 58
AUDJPY 46
EURJPY 45
AUDCAD 41
CADCHF 29
AUDCHF 26
AUDNZD 20
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 220
archived 1.5K
AUDJPY 130
EURJPY 98
AUDCAD 84
CADCHF 108
AUDCHF 126
AUDNZD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 15K
archived 0
AUDJPY 13K
EURJPY 9K
AUDCAD 7.9K
CADCHF 6.3K
AUDCHF 5.3K
AUDNZD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +114.47 USD
Pire transaction: -101 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +226.37 USD
Perte consécutive maximale: -16.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 25
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 38
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 20
Coinexx-Demo
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 8
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
213 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Forex trading with a robot on this real account is under the constant supervision of a trader. In case of any non-standard situation, I will intervene immediately. The settings are set in such a way as to avoid large drawdowns, while maintaining profits at an acceptable and attractive level. Trading is carried out with 6 currency pairs, there are relatively few transactions per month, since the strategy provides for waiting for a favorable moment to enter a transaction.
Note moyenne:
Mohamed Benktib
262
Mohamed Benktib 2023.04.25 18:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 02:09
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 05:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 04:14
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 07:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Temanggung
30 USD par mois
111%
0
0
USD
3.1K
USD
149
82%
328
94%
61%
14.96
7.07
USD
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.