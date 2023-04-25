Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex trading with a robot on this real account is under the constant supervision of a trader. In case of any non-standard situation, I will intervene immediately. The settings are set in such a way as to avoid large drawdowns, while maintaining profits at an acceptable and attractive level. Trading is carried out with 6 currency pairs, there are relatively few transactions per month, since the strategy provides for waiting for a favorable moment to enter a transaction.