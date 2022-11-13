SinyallerBölümler
Le Thi Loan Anh Le

Retirement2022

Le Thi Loan Anh Le
0 inceleme
Güvenilirlik
166 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1 122%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 290
Kârla kapanan işlemler:
4 208 (66.89%)
Zararla kapanan işlemler:
2 082 (33.10%)
En iyi işlem:
701.07 SGD
En kötü işlem:
-508.05 SGD
Brüt kâr:
72 316.99 SGD (1 190 547 pips)
Brüt zarar:
-58 567.11 SGD (981 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (566.70 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
2 261.97 SGD (19)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
88.92%
Maks. mevduat yükü:
48.16%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
3.53
Alış işlemleri:
3 376 (53.67%)
Satış işlemleri:
2 914 (46.33%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
2.19 SGD
Ortalama kâr:
17.19 SGD
Ortalama zarar:
-28.13 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-292.37 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 212.65 SGD (5)
Aylık büyüme:
27.16%
Yıllık tahmin:
332.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.92 SGD
Maksimum:
3 897.16 SGD (35.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.47% (3 433.13 SGD)
Varlığa göre:
82.86% (5 943.70 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 1520
AUDCAD.i 1169
USDJPY.i 861
NZDCAD.i 794
AUDNZD.i 481
EURUSD.i 315
GBPUSD.i 264
USDCAD.i 195
NZDUSD.i 172
EURNZD.i 134
GBPCHF.i 133
EURCHF.i 75
EURAUD.i 49
AUDUSD.i 38
CHFJPY.i 32
AUDJPY.i 30
EURJPY.i 17
GBPJPY.i 9
EURCAD.i 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i 8.5K
AUDCAD.i 1K
USDJPY.i -454
NZDCAD.i 715
AUDNZD.i 566
EURUSD.i -601
GBPUSD.i -269
USDCAD.i 117
NZDUSD.i 99
EURNZD.i 296
GBPCHF.i 217
EURCHF.i 281
EURAUD.i 306
AUDUSD.i 32
CHFJPY.i 29
AUDJPY.i 44
EURJPY.i -20
GBPJPY.i -99
EURCAD.i -2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i 141K
AUDCAD.i 8.1K
USDJPY.i 17K
NZDCAD.i 33K
AUDNZD.i 12K
EURUSD.i -3.7K
GBPUSD.i -2.7K
USDCAD.i -10K
NZDUSD.i -5.8K
EURNZD.i 15K
GBPCHF.i -1K
EURCHF.i 1.3K
EURAUD.i 5.9K
AUDUSD.i 1.3K
CHFJPY.i 1.1K
AUDJPY.i 2K
EURJPY.i -122
GBPJPY.i -5.1K
EURCAD.i -65
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +701.07 SGD
En kötü işlem: -508 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +566.70 SGD
Maksimum ardışık zarar: -292.37 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Retirement account #2 - ECN account


İnceleme yok
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.11.28 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.28 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Retirement2022
Ayda 30 USD
1 122%
0
0
USD
9.8K
SGD
166
100%
6 290
66%
89%
1.23
2.19
SGD
83%
1:500
