- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 290
Kârla kapanan işlemler:
4 208 (66.89%)
Zararla kapanan işlemler:
2 082 (33.10%)
En iyi işlem:
701.07 SGD
En kötü işlem:
-508.05 SGD
Brüt kâr:
72 316.99 SGD (1 190 547 pips)
Brüt zarar:
-58 567.11 SGD (981 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (566.70 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
2 261.97 SGD (19)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
88.92%
Maks. mevduat yükü:
48.16%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
3.53
Alış işlemleri:
3 376 (53.67%)
Satış işlemleri:
2 914 (46.33%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
2.19 SGD
Ortalama kâr:
17.19 SGD
Ortalama zarar:
-28.13 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-292.37 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 212.65 SGD (5)
Aylık büyüme:
27.16%
Yıllık tahmin:
332.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.92 SGD
Maksimum:
3 897.16 SGD (35.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.47% (3 433.13 SGD)
Varlığa göre:
82.86% (5 943.70 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|1520
|AUDCAD.i
|1169
|USDJPY.i
|861
|NZDCAD.i
|794
|AUDNZD.i
|481
|EURUSD.i
|315
|GBPUSD.i
|264
|USDCAD.i
|195
|NZDUSD.i
|172
|EURNZD.i
|134
|GBPCHF.i
|133
|EURCHF.i
|75
|EURAUD.i
|49
|AUDUSD.i
|38
|CHFJPY.i
|32
|AUDJPY.i
|30
|EURJPY.i
|17
|GBPJPY.i
|9
|EURCAD.i
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|8.5K
|AUDCAD.i
|1K
|USDJPY.i
|-454
|NZDCAD.i
|715
|AUDNZD.i
|566
|EURUSD.i
|-601
|GBPUSD.i
|-269
|USDCAD.i
|117
|NZDUSD.i
|99
|EURNZD.i
|296
|GBPCHF.i
|217
|EURCHF.i
|281
|EURAUD.i
|306
|AUDUSD.i
|32
|CHFJPY.i
|29
|AUDJPY.i
|44
|EURJPY.i
|-20
|GBPJPY.i
|-99
|EURCAD.i
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|141K
|AUDCAD.i
|8.1K
|USDJPY.i
|17K
|NZDCAD.i
|33K
|AUDNZD.i
|12K
|EURUSD.i
|-3.7K
|GBPUSD.i
|-2.7K
|USDCAD.i
|-10K
|NZDUSD.i
|-5.8K
|EURNZD.i
|15K
|GBPCHF.i
|-1K
|EURCHF.i
|1.3K
|EURAUD.i
|5.9K
|AUDUSD.i
|1.3K
|CHFJPY.i
|1.1K
|AUDJPY.i
|2K
|EURJPY.i
|-122
|GBPJPY.i
|-5.1K
|EURCAD.i
|-65
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +701.07 SGD
En kötü işlem: -508 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +566.70 SGD
Maksimum ardışık zarar: -292.37 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
