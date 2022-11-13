SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Retirement2022
Le Thi Loan Anh Le

Retirement2022

Le Thi Loan Anh Le
0 avis
Fiabilité
166 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 1 122%
BlueberryMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 290
Bénéfice trades:
4 208 (66.89%)
Perte trades:
2 082 (33.10%)
Meilleure transaction:
701.07 SGD
Pire transaction:
-508.05 SGD
Bénéfice brut:
72 316.99 SGD (1 190 547 pips)
Perte brute:
-58 567.11 SGD (981 815 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (566.70 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 261.97 SGD (19)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
88.92%
Charge de dépôt maximale:
48.16%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
3 376 (53.67%)
Courts trades:
2 914 (46.33%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
2.19 SGD
Bénéfice moyen:
17.19 SGD
Perte moyenne:
-28.13 SGD
Pertes consécutives maximales:
26 (-292.37 SGD)
Perte consécutive maximale:
-2 212.65 SGD (5)
Croissance mensuelle:
26.82%
Prévision annuelle:
325.80%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.92 SGD
Maximal:
3 897.16 SGD (35.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.47% (3 433.13 SGD)
Par fonds propres:
82.86% (5 943.70 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.i 1520
AUDCAD.i 1169
USDJPY.i 861
NZDCAD.i 794
AUDNZD.i 481
EURUSD.i 315
GBPUSD.i 264
USDCAD.i 195
NZDUSD.i 172
EURNZD.i 134
GBPCHF.i 133
EURCHF.i 75
EURAUD.i 49
AUDUSD.i 38
CHFJPY.i 32
AUDJPY.i 30
EURJPY.i 17
GBPJPY.i 9
EURCAD.i 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.i 8.5K
AUDCAD.i 1K
USDJPY.i -454
NZDCAD.i 715
AUDNZD.i 566
EURUSD.i -601
GBPUSD.i -269
USDCAD.i 117
NZDUSD.i 99
EURNZD.i 296
GBPCHF.i 217
EURCHF.i 281
EURAUD.i 306
AUDUSD.i 32
CHFJPY.i 29
AUDJPY.i 44
EURJPY.i -20
GBPJPY.i -99
EURCAD.i -2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.i 141K
AUDCAD.i 8.1K
USDJPY.i 17K
NZDCAD.i 33K
AUDNZD.i 12K
EURUSD.i -3.7K
GBPUSD.i -2.7K
USDCAD.i -10K
NZDUSD.i -5.8K
EURNZD.i 15K
GBPCHF.i -1K
EURCHF.i 1.3K
EURAUD.i 5.9K
AUDUSD.i 1.3K
CHFJPY.i 1.1K
AUDJPY.i 2K
EURJPY.i -122
GBPJPY.i -5.1K
EURCAD.i -65
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +701.07 SGD
Pire transaction: -508 SGD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +566.70 SGD
Perte consécutive maximale: -292.37 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Retirement account #2 - ECN account


Aucun avis
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.11.28 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.28 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Retirement2022
30 USD par mois
1 122%
0
0
USD
9.8K
SGD
166
100%
6 290
66%
89%
1.23
2.19
SGD
83%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.