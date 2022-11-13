- Crescita
Trade:
6 290
Profit Trade:
4 208 (66.89%)
Loss Trade:
2 082 (33.10%)
Best Trade:
701.07 SGD
Worst Trade:
-508.05 SGD
Profitto lordo:
72 316.99 SGD (1 190 547 pips)
Perdita lorda:
-58 567.11 SGD (981 815 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (566.70 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
2 261.97 SGD (19)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
88.92%
Massimo carico di deposito:
48.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
3 376 (53.67%)
Short Trade:
2 914 (46.33%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
2.19 SGD
Profitto medio:
17.19 SGD
Perdita media:
-28.13 SGD
Massime perdite consecutive:
26 (-292.37 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-2 212.65 SGD (5)
Crescita mensile:
29.26%
Previsione annuale:
355.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.92 SGD
Massimale:
3 897.16 SGD (35.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.47% (3 433.13 SGD)
Per equità:
82.86% (5 943.70 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|1520
|AUDCAD.i
|1169
|USDJPY.i
|861
|NZDCAD.i
|794
|AUDNZD.i
|481
|EURUSD.i
|315
|GBPUSD.i
|264
|USDCAD.i
|195
|NZDUSD.i
|172
|EURNZD.i
|134
|GBPCHF.i
|133
|EURCHF.i
|75
|EURAUD.i
|49
|AUDUSD.i
|38
|CHFJPY.i
|32
|AUDJPY.i
|30
|EURJPY.i
|17
|GBPJPY.i
|9
|EURCAD.i
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|8.5K
|AUDCAD.i
|1K
|USDJPY.i
|-454
|NZDCAD.i
|715
|AUDNZD.i
|566
|EURUSD.i
|-601
|GBPUSD.i
|-269
|USDCAD.i
|117
|NZDUSD.i
|99
|EURNZD.i
|296
|GBPCHF.i
|217
|EURCHF.i
|281
|EURAUD.i
|306
|AUDUSD.i
|32
|CHFJPY.i
|29
|AUDJPY.i
|44
|EURJPY.i
|-20
|GBPJPY.i
|-99
|EURCAD.i
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|141K
|AUDCAD.i
|8.1K
|USDJPY.i
|17K
|NZDCAD.i
|33K
|AUDNZD.i
|12K
|EURUSD.i
|-3.7K
|GBPUSD.i
|-2.7K
|USDCAD.i
|-10K
|NZDUSD.i
|-5.8K
|EURNZD.i
|15K
|GBPCHF.i
|-1K
|EURCHF.i
|1.3K
|EURAUD.i
|5.9K
|AUDUSD.i
|1.3K
|CHFJPY.i
|1.1K
|AUDJPY.i
|2K
|EURJPY.i
|-122
|GBPJPY.i
|-5.1K
|EURCAD.i
|-65
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +701.07 SGD
Worst Trade: -508 SGD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +566.70 SGD
Massima perdita consecutiva: -292.37 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
