SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Retirement2022
Le Thi Loan Anh Le

Retirement2022

Le Thi Loan Anh Le
0 recensioni
Affidabilità
166 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 1 122%
BlueberryMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 290
Profit Trade:
4 208 (66.89%)
Loss Trade:
2 082 (33.10%)
Best Trade:
701.07 SGD
Worst Trade:
-508.05 SGD
Profitto lordo:
72 316.99 SGD (1 190 547 pips)
Perdita lorda:
-58 567.11 SGD (981 815 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (566.70 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
2 261.97 SGD (19)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
88.92%
Massimo carico di deposito:
48.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
3.53
Long Trade:
3 376 (53.67%)
Short Trade:
2 914 (46.33%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
2.19 SGD
Profitto medio:
17.19 SGD
Perdita media:
-28.13 SGD
Massime perdite consecutive:
26 (-292.37 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-2 212.65 SGD (5)
Crescita mensile:
29.26%
Previsione annuale:
355.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.92 SGD
Massimale:
3 897.16 SGD (35.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.47% (3 433.13 SGD)
Per equità:
82.86% (5 943.70 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 1520
AUDCAD.i 1169
USDJPY.i 861
NZDCAD.i 794
AUDNZD.i 481
EURUSD.i 315
GBPUSD.i 264
USDCAD.i 195
NZDUSD.i 172
EURNZD.i 134
GBPCHF.i 133
EURCHF.i 75
EURAUD.i 49
AUDUSD.i 38
CHFJPY.i 32
AUDJPY.i 30
EURJPY.i 17
GBPJPY.i 9
EURCAD.i 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 8.5K
AUDCAD.i 1K
USDJPY.i -454
NZDCAD.i 715
AUDNZD.i 566
EURUSD.i -601
GBPUSD.i -269
USDCAD.i 117
NZDUSD.i 99
EURNZD.i 296
GBPCHF.i 217
EURCHF.i 281
EURAUD.i 306
AUDUSD.i 32
CHFJPY.i 29
AUDJPY.i 44
EURJPY.i -20
GBPJPY.i -99
EURCAD.i -2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i 141K
AUDCAD.i 8.1K
USDJPY.i 17K
NZDCAD.i 33K
AUDNZD.i 12K
EURUSD.i -3.7K
GBPUSD.i -2.7K
USDCAD.i -10K
NZDUSD.i -5.8K
EURNZD.i 15K
GBPCHF.i -1K
EURCHF.i 1.3K
EURAUD.i 5.9K
AUDUSD.i 1.3K
CHFJPY.i 1.1K
AUDJPY.i 2K
EURJPY.i -122
GBPJPY.i -5.1K
EURCAD.i -65
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +701.07 SGD
Worst Trade: -508 SGD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +566.70 SGD
Massima perdita consecutiva: -292.37 SGD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Retirement account #2 - ECN account


Non ci sono recensioni
2025.07.21 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 03:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2024.11.28 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.28 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Retirement2022
30USD al mese
1 122%
0
0
USD
9.8K
SGD
166
100%
6 290
66%
89%
1.23
2.19
SGD
83%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.