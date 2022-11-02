SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MySingalStart 3
Vladimira Sepelakova

MySingalStart 3

Vladimira Sepelakova
0 inceleme
Güvenilirlik
430 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2017 477%
ICMarkets-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 380
Kârla kapanan işlemler:
8 881 (85.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 499 (14.44%)
En iyi işlem:
194.39 EUR
En kötü işlem:
-604.39 EUR
Brüt kâr:
18 779.29 EUR (1 598 331 pips)
Brüt zarar:
-10 706.60 EUR (1 040 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
154 (142.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 459.03 EUR (44)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.76%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
13.36
Alış işlemleri:
5 296 (51.02%)
Satış işlemleri:
5 084 (48.98%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.78 EUR
Ortalama kâr:
2.11 EUR
Ortalama zarar:
-7.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-196.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-604.39 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.53%
Yıllık tahmin:
7.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
604.39 EUR (18.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.42% (604.39 EUR)
Varlığa göre:
21.74% (1 435.34 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 2805
USDCAD 1886
NZDCHF 1449
AUDCAD 1210
AUDUSD 1184
AUDNZD 992
AUDCHF 814
SUMMARY 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 2K
USDCAD 1.1K
NZDCHF 739
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 637
AUDNZD 518
AUDCHF 420
SUMMARY 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 115K
USDCAD 139K
NZDCHF 64K
AUDCAD 103K
AUDUSD 52K
AUDNZD 53K
AUDCHF 35K
SUMMARY 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +194.39 EUR
En kötü işlem: -604 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +142.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -196.90 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 27
GerchikCo-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 7
WaveToMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 2
InstaForex-Cent2.com
0.00 × 5
TitanFX-05
0.00 × 2
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.09 × 23
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 10
Pepperstone-01
0.19 × 47
ICMarkets-Live01
0.23 × 53
ICMarkets-Live04
0.23 × 953
TitanFX-01
0.35 × 52
SwissquoteLtd-Live
0.40 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 4
LMAXNZ-LiveUK
0.50 × 2
AFTMT4-Live
0.50 × 4
SFM-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live08
0.57 × 184
Tickmill-Live04
0.63 × 8
217 daha fazla...
My trading system is based on statistical probability and mathematics. I do not use any standard tool of technical and fundamental analysis. Trades a fully automated trading system (EA) with 100% oversight of trades. It is thoroughly tested on MT4 from 2010 to present (Backtest is in my profile). I have been successfully applying this trading strategy since 2015. 


İnceleme yok
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.07 10:39
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 14:59
No swaps are charged on the signal account
2023.10.12 16:08
No swaps are charged
2023.10.12 16:08
No swaps are charged
2023.10.10 23:16
No swaps are charged on the signal account
2023.04.03 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 02:22
80% of growth achieved within 105 days. This comprises 5% of days out of 2101 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2022.11.02 17:31
80% of growth achieved within 57 days. This comprises 2.92% of days out of 1952 days of the signal's entire lifetime.
