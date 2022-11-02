- Büyüme
İşlemler:
10 380
Kârla kapanan işlemler:
8 881 (85.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 499 (14.44%)
En iyi işlem:
194.39 EUR
En kötü işlem:
-604.39 EUR
Brüt kâr:
18 779.29 EUR (1 598 331 pips)
Brüt zarar:
-10 706.60 EUR (1 040 399 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
154 (142.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 459.03 EUR (44)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.76%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
13.36
Alış işlemleri:
5 296 (51.02%)
Satış işlemleri:
5 084 (48.98%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.78 EUR
Ortalama kâr:
2.11 EUR
Ortalama zarar:
-7.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-196.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-604.39 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.53%
Yıllık tahmin:
7.19%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
604.39 EUR (18.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.42% (604.39 EUR)
Varlığa göre:
21.74% (1 435.34 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2805
|USDCAD
|1886
|NZDCHF
|1449
|AUDCAD
|1210
|AUDUSD
|1184
|AUDNZD
|992
|AUDCHF
|814
|SUMMARY
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|2K
|USDCAD
|1.1K
|NZDCHF
|739
|AUDCAD
|1.7K
|AUDUSD
|637
|AUDNZD
|518
|AUDCHF
|420
|SUMMARY
|2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|115K
|USDCAD
|139K
|NZDCHF
|64K
|AUDCAD
|103K
|AUDUSD
|52K
|AUDNZD
|53K
|AUDCHF
|35K
|SUMMARY
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 27
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 7
|
WaveToMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 2
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 5
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.09 × 23
|
ICMarketsSC-Live03
|0.10 × 10
|
Pepperstone-01
|0.19 × 47
|
ICMarkets-Live01
|0.23 × 53
|
ICMarkets-Live04
|0.23 × 953
|
TitanFX-01
|0.35 × 52
|
SwissquoteLtd-Live
|0.40 × 5
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 4
|
LMAXNZ-LiveUK
|0.50 × 2
|
AFTMT4-Live
|0.50 × 4
|
SFM-Live
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.57 × 184
|
Tickmill-Live04
|0.63 × 8
My trading system is based on statistical probability and mathematics. I do not use any standard tool of technical and fundamental analysis. Trades a fully automated trading system (EA) with 100% oversight of trades. It is thoroughly tested on MT4 from 2010 to present (Backtest is in my profile). I have been successfully applying this trading strategy since 2015.
