Signaux / MetaTrader 4 / MySingalStart 3
Vladimira Sepelakova

MySingalStart 3

Vladimira Sepelakova
0 avis
Fiabilité
430 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2017 477%
ICMarkets-Live05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 380
Bénéfice trades:
8 881 (85.55%)
Perte trades:
1 499 (14.44%)
Meilleure transaction:
194.39 EUR
Pire transaction:
-604.39 EUR
Bénéfice brut:
18 779.29 EUR (1 598 331 pips)
Perte brute:
-10 706.60 EUR (1 040 399 pips)
Gains consécutifs maximales:
154 (142.09 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 459.03 EUR (44)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.76%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
59
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
13.36
Longs trades:
5 296 (51.02%)
Courts trades:
5 084 (48.98%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
0.78 EUR
Bénéfice moyen:
2.11 EUR
Perte moyenne:
-7.14 EUR
Pertes consécutives maximales:
25 (-196.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-604.39 EUR (1)
Croissance mensuelle:
0.58%
Prévision annuelle:
7.19%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
604.39 EUR (18.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.42% (604.39 EUR)
Par fonds propres:
21.74% (1 435.34 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 2805
USDCAD 1886
NZDCHF 1449
AUDCAD 1210
AUDUSD 1184
AUDNZD 992
AUDCHF 814
SUMMARY 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 2K
USDCAD 1.1K
NZDCHF 739
AUDCAD 1.7K
AUDUSD 637
AUDNZD 518
AUDCHF 420
SUMMARY 2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 115K
USDCAD 139K
NZDCHF 64K
AUDCAD 103K
AUDUSD 52K
AUDNZD 53K
AUDCHF 35K
SUMMARY 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +194.39 EUR
Pire transaction: -604 EUR
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +142.09 EUR
Perte consécutive maximale: -196.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 27
GerchikCo-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 7
WaveToMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 2
InstaForex-Cent2.com
0.00 × 5
TitanFX-05
0.00 × 2
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.09 × 23
ICMarketsSC-Live03
0.10 × 10
Pepperstone-01
0.19 × 47
ICMarkets-Live01
0.23 × 53
ICMarkets-Live04
0.23 × 953
TitanFX-01
0.35 × 52
SwissquoteLtd-Live
0.40 × 5
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 4
LMAXNZ-LiveUK
0.50 × 2
AFTMT4-Live
0.50 × 4
SFM-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live08
0.57 × 184
Tickmill-Live04
0.63 × 8
217 plus...
My trading system is based on statistical probability and mathematics. I do not use any standard tool of technical and fundamental analysis. Trades a fully automated trading system (EA) with 100% oversight of trades. It is thoroughly tested on MT4 from 2010 to present (Backtest is in my profile). I have been successfully applying this trading strategy since 2015. 


Aucun avis
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.07 10:39
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 14:59
No swaps are charged on the signal account
2023.10.12 16:08
No swaps are charged
2023.10.12 16:08
No swaps are charged
2023.10.10 23:16
No swaps are charged on the signal account
2023.04.03 05:17
Share of days for 80% of growth is too low
2023.03.31 02:22
80% of growth achieved within 105 days. This comprises 5% of days out of 2101 days of the signal's entire lifetime.
2023.03.29 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2022.11.02 17:31
80% of growth achieved within 57 days. This comprises 2.92% of days out of 1952 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.