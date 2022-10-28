SinyallerBölümler
FIFO And No Stoplosses At All
Jozef Snellings

FIFO And No Stoplosses At All

Jozef Snellings
0 inceleme
300 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 -10%
ICMarkets-Live20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14 160
Kârla kapanan işlemler:
10 759 (75.98%)
Zararla kapanan işlemler:
3 401 (24.02%)
En iyi işlem:
11 675.92 AUD
En kötü işlem:
-31 760.60 AUD
Brüt kâr:
324 751.84 AUD (9 297 382 pips)
Brüt zarar:
-351 931.09 AUD (10 887 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
202 (1 553.45 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
11 675.92 AUD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.88%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.42
Alış işlemleri:
7 015 (49.54%)
Satış işlemleri:
7 145 (50.46%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.92 AUD
Ortalama kâr:
30.18 AUD
Ortalama zarar:
-103.48 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
61 (-3 235.68 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-31 760.60 AUD (1)
Aylık büyüme:
0.49%
Yıllık tahmin:
6.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47 691.58 AUD
Maksimum:
64 123.36 AUD (347.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.61% (64 094.13 AUD)
Varlığa göre:
46.12% (54 569.71 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 5467
AUDJPY 2885
EURNZD 833
EURCAD 822
EURUSD 541
CADJPY 470
EURCHF 407
DOGUSD 360
AUDCHF 359
GBPCHF 294
AUDCAD 239
CADCHF 232
EURAUD 214
NZDCHF 202
NZDJPY 194
GBPAUD 171
BTCUSD 102
NZDUSD 81
XRPUSD 72
NZDCAD 54
AUDNZD 49
XAGUSD 31
SUMMARY 25
BCHUSD 15
CHFSGD 12
ETHUSD 9
LTCUSD 6
XAUUSD 6
EURGBP 4
GBPNZD 3
USDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -26K
AUDJPY 8.4K
EURNZD 292
EURCAD -783
EURUSD -3K
CADJPY -457
EURCHF 3.5K
DOGUSD 847
AUDCHF 833
GBPCHF 6.3K
AUDCAD 1K
CADCHF -211
EURAUD 1.2K
NZDCHF -2.3K
NZDJPY 249
GBPAUD 1.3K
BTCUSD 277
NZDUSD 88
XRPUSD -149
NZDCAD 500
AUDNZD 395
XAGUSD 46
SUMMARY -14K
BCHUSD 27
CHFSGD 88
ETHUSD 56
LTCUSD 33
XAUUSD 11
EURGBP 17
GBPNZD 27
USDCAD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -5.1M
AUDJPY -111K
EURNZD 695K
EURCAD 402K
EURUSD -209K
CADJPY -95K
EURCHF 44K
DOGUSD 97K
AUDCHF 121K
GBPCHF 161K
AUDCAD 29K
CADCHF 18K
EURAUD 189K
NZDCHF 66K
NZDJPY 4.1K
GBPAUD 107K
BTCUSD 1.9M
NZDUSD 1.1K
XRPUSD -15K
NZDCAD 8.4K
AUDNZD 24K
XAGUSD 4.4K
SUMMARY 0
BCHUSD 453
CHFSGD 5K
ETHUSD 10K
LTCUSD 1.2K
XAUUSD 944
EURGBP 558
GBPNZD 557
USDCAD -8
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 675.92 AUD
En kötü işlem: -31 761 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 553.45 AUD
Maksimum ardışık zarar: -3 235.68 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Classic1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
EagleInternational-Live
0.06 × 50
ICMarkets-Live18
0.20 × 5
Exness-Real26
0.22 × 9
ICMarkets-Live14
0.36 × 56
ICMarketsSC-Live02
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live15
0.47 × 226
XMTrading-Real 34
0.55 × 40
ICMarkets-Live15
0.56 × 333
ICMarkets-Live05
0.61 × 328
ICMarketsSC-Live04
0.62 × 486
ICMarkets-Live07
0.62 × 134
ICMarkets-Live22
0.64 × 119
ICMarketsSC-Live12
0.69 × 595
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarkets-Live19
0.76 × 104
ICMarketsSC-Live10
0.77 × 991
Tickmill-Live02
0.80 × 44
ICMarkets-Live06
0.81 × 16
ICMarkets-Live16
0.88 × 954
ICMarkets-Live02
0.94 × 79
ICMarketsSC-Live22
0.98 × 463
The symbol pairs that I am doing during last month are: EURUSD, AUDCHF, CADCHF, EURCAD, EURCHF, GBPAUD, GBPCHF, EURNZD, AUDNZD and NZDCHF as all of them have positive swaps, okay for swing and position traders. Also, I do XRPUSD for crypto.

Warning : As I do FIFO (First In First Out) rule, I don't do any stop-losses as it would otherwise break the FIFO rule. I use buy limit or sell limit order to close it by an opposite trade in FIFO order. So no stop-losses at all >> very risky for people who are not trained to trade without stop-loss.

To trade without stop-loss, use relative small positions, like 0.01 lotsize per 30000 USD equity. I tried 0.03 lotsize, but I got a bit too large drawdown of about 15% during XMas period 2023. So I decided to continue with 0.02 lotsize.

You can check my trade history about lot sizes, opening and closing times, profits and losses (it does not matter what profit or loss per trade as I just do FIFO rule).

Happy trading and best regards,

Jef Snellings

İnceleme yok
