SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FIFO And No Stoplosses At All
Jozef Snellings

FIFO And No Stoplosses At All

Jozef Snellings
0 avis
300 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 -10%
ICMarkets-Live20
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14 140
Bénéfice trades:
10 757 (76.07%)
Perte trades:
3 383 (23.93%)
Meilleure transaction:
11 675.92 AUD
Pire transaction:
-31 760.60 AUD
Bénéfice brut:
324 742.12 AUD (9 296 624 pips)
Perte brute:
-351 723.42 AUD (10 874 738 pips)
Gains consécutifs maximales:
202 (1 553.45 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 675.92 AUD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.88%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
103
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
7 014 (49.60%)
Courts trades:
7 126 (50.40%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-1.91 AUD
Bénéfice moyen:
30.19 AUD
Perte moyenne:
-103.97 AUD
Pertes consécutives maximales:
61 (-3 235.68 AUD)
Perte consécutive maximale:
-31 760.60 AUD (1)
Croissance mensuelle:
0.71%
Prévision annuelle:
8.61%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
47 691.58 AUD
Maximal:
64 123.36 AUD (347.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.61% (64 094.13 AUD)
Par fonds propres:
46.12% (54 569.71 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 5467
AUDJPY 2885
EURNZD 833
EURCAD 822
EURUSD 541
CADJPY 470
EURCHF 407
DOGUSD 360
AUDCHF 359
GBPCHF 294
AUDCAD 239
CADCHF 232
EURAUD 213
NZDCHF 202
NZDJPY 194
GBPAUD 171
BTCUSD 102
NZDUSD 81
NZDCAD 54
XRPUSD 53
AUDNZD 49
XAGUSD 31
SUMMARY 25
BCHUSD 15
CHFSGD 12
ETHUSD 9
LTCUSD 6
XAUUSD 6
EURGBP 4
GBPNZD 3
USDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -26K
AUDJPY 8.4K
EURNZD 292
EURCAD -783
EURUSD -3K
CADJPY -457
EURCHF 3.5K
DOGUSD 847
AUDCHF 833
GBPCHF 6.3K
AUDCAD 1K
CADCHF -211
EURAUD 1.2K
NZDCHF -2.3K
NZDJPY 249
GBPAUD 1.3K
BTCUSD 277
NZDUSD 88
NZDCAD 500
XRPUSD -14
AUDNZD 395
XAGUSD 46
SUMMARY -14K
BCHUSD 27
CHFSGD 88
ETHUSD 56
LTCUSD 33
XAUUSD 11
EURGBP 17
GBPNZD 27
USDCAD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -5.1M
AUDJPY -111K
EURNZD 695K
EURCAD 402K
EURUSD -209K
CADJPY -95K
EURCHF 44K
DOGUSD 97K
AUDCHF 121K
GBPCHF 161K
AUDCAD 29K
CADCHF 18K
EURAUD 190K
NZDCHF 66K
NZDJPY 4.1K
GBPAUD 107K
BTCUSD 1.9M
NZDUSD 1.1K
NZDCAD 8.4K
XRPUSD -3.8K
AUDNZD 24K
XAGUSD 4.4K
SUMMARY 0
BCHUSD 453
CHFSGD 5K
ETHUSD 10K
LTCUSD 1.2K
XAUUSD 944
EURGBP 558
GBPNZD 557
USDCAD -8
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 675.92 AUD
Pire transaction: -31 761 AUD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 553.45 AUD
Perte consécutive maximale: -3 235.68 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Classic1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
EagleInternational-Live
0.06 × 50
ICMarkets-Live18
0.20 × 5
Exness-Real26
0.22 × 9
ICMarkets-Live14
0.36 × 56
ICMarketsSC-Live02
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live15
0.47 × 226
XMTrading-Real 34
0.55 × 40
ICMarkets-Live15
0.56 × 333
ICMarkets-Live05
0.61 × 328
ICMarketsSC-Live04
0.62 × 486
ICMarkets-Live07
0.62 × 134
ICMarkets-Live22
0.64 × 119
ICMarketsSC-Live12
0.69 × 595
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarkets-Live19
0.76 × 104
ICMarketsSC-Live10
0.77 × 991
Tickmill-Live02
0.80 × 44
ICMarkets-Live06
0.81 × 16
ICMarkets-Live16
0.88 × 954
ICMarkets-Live02
0.94 × 79
ICMarketsSC-Live22
0.98 × 463
149 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

The symbol pairs that I am doing during last month are: EURUSD, AUDCHF, CADCHF, EURCAD, EURCHF, GBPAUD, GBPCHF, EURNZD, AUDNZD and NZDCHF as all of them have positive swaps, okay for swing and position traders. Also, I do XRPUSD for crypto.

Warning : As I do FIFO (First In First Out) rule, I don't do any stop-losses as it would otherwise break the FIFO rule. I use buy limit or sell limit order to close it by an opposite trade in FIFO order. So no stop-losses at all >> very risky for people who are not trained to trade without stop-loss.

To trade without stop-loss, use relative small positions, like 0.01 lotsize per 30000 USD equity. I tried 0.03 lotsize, but I got a bit too large drawdown of about 15% during XMas period 2023. So I decided to continue with 0.02 lotsize.

You can check my trade history about lot sizes, opening and closing times, profits and losses (it does not matter what profit or loss per trade as I just do FIFO rule).

Happy trading and best regards,

Jef Snellings

Aucun avis
2025.09.23 06:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 03:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 00:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 09:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FIFO And No Stoplosses At All
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
94K
AUD
300
0%
14 140
76%
100%
0.92
-1.91
AUD
47%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.