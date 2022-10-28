SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FIFO And No Stoplosses At All
Jozef Snellings

FIFO And No Stoplosses At All

Jozef Snellings
0 recensioni
300 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 -10%
ICMarkets-Live20
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14 155
Profit Trade:
10 757 (75.99%)
Loss Trade:
3 398 (24.01%)
Best Trade:
11 675.92 AUD
Worst Trade:
-31 760.60 AUD
Profitto lordo:
324 742.12 AUD (9 296 624 pips)
Perdita lorda:
-351 919.41 AUD (10 887 045 pips)
Vincite massime consecutive:
202 (1 553.45 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
11 675.92 AUD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.88%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.42
Long Trade:
7 015 (49.56%)
Short Trade:
7 140 (50.44%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.92 AUD
Profitto medio:
30.19 AUD
Perdita media:
-103.57 AUD
Massime perdite consecutive:
61 (-3 235.68 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-31 760.60 AUD (1)
Crescita mensile:
0.57%
Previsione annuale:
6.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47 691.58 AUD
Massimale:
64 123.36 AUD (347.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.61% (64 094.13 AUD)
Per equità:
46.12% (54 569.71 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 5467
AUDJPY 2885
EURNZD 833
EURCAD 822
EURUSD 541
CADJPY 470
EURCHF 407
DOGUSD 360
AUDCHF 359
GBPCHF 294
AUDCAD 239
CADCHF 232
EURAUD 214
NZDCHF 202
NZDJPY 194
GBPAUD 171
BTCUSD 102
NZDUSD 81
XRPUSD 67
NZDCAD 54
AUDNZD 49
XAGUSD 31
SUMMARY 25
BCHUSD 15
CHFSGD 12
ETHUSD 9
LTCUSD 6
XAUUSD 6
EURGBP 4
GBPNZD 3
USDCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -26K
AUDJPY 8.4K
EURNZD 292
EURCAD -783
EURUSD -3K
CADJPY -457
EURCHF 3.5K
DOGUSD 847
AUDCHF 833
GBPCHF 6.3K
AUDCAD 1K
CADCHF -211
EURAUD 1.2K
NZDCHF -2.3K
NZDJPY 249
GBPAUD 1.3K
BTCUSD 277
NZDUSD 88
XRPUSD -148
NZDCAD 500
AUDNZD 395
XAGUSD 46
SUMMARY -14K
BCHUSD 27
CHFSGD 88
ETHUSD 56
LTCUSD 33
XAUUSD 11
EURGBP 17
GBPNZD 27
USDCAD -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -5.1M
AUDJPY -111K
EURNZD 695K
EURCAD 402K
EURUSD -209K
CADJPY -95K
EURCHF 44K
DOGUSD 97K
AUDCHF 121K
GBPCHF 161K
AUDCAD 29K
CADCHF 18K
EURAUD 189K
NZDCHF 66K
NZDJPY 4.1K
GBPAUD 107K
BTCUSD 1.9M
NZDUSD 1.1K
XRPUSD -15K
NZDCAD 8.4K
AUDNZD 24K
XAGUSD 4.4K
SUMMARY 0
BCHUSD 453
CHFSGD 5K
ETHUSD 10K
LTCUSD 1.2K
XAUUSD 944
EURGBP 558
GBPNZD 557
USDCAD -8
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 675.92 AUD
Worst Trade: -31 761 AUD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 553.45 AUD
Massima perdita consecutiva: -3 235.68 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Classic1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 6
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
EagleInternational-Live
0.06 × 50
ICMarkets-Live18
0.20 × 5
Exness-Real26
0.22 × 9
ICMarkets-Live14
0.36 × 56
ICMarketsSC-Live02
0.41 × 34
ICMarketsSC-Live15
0.47 × 226
XMTrading-Real 34
0.55 × 40
ICMarkets-Live15
0.56 × 333
ICMarkets-Live05
0.61 × 328
ICMarketsSC-Live04
0.62 × 486
ICMarkets-Live07
0.62 × 134
ICMarkets-Live22
0.64 × 119
ICMarketsSC-Live12
0.69 × 595
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarkets-Live19
0.76 × 104
ICMarketsSC-Live10
0.77 × 991
Tickmill-Live02
0.80 × 44
ICMarkets-Live06
0.81 × 16
ICMarkets-Live16
0.88 × 954
ICMarkets-Live02
0.94 × 79
ICMarketsSC-Live22
0.98 × 463
149 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

The symbol pairs that I am doing during last month are: EURUSD, AUDCHF, CADCHF, EURCAD, EURCHF, GBPAUD, GBPCHF, EURNZD, AUDNZD and NZDCHF as all of them have positive swaps, okay for swing and position traders. Also, I do XRPUSD for crypto.

Warning : As I do FIFO (First In First Out) rule, I don't do any stop-losses as it would otherwise break the FIFO rule. I use buy limit or sell limit order to close it by an opposite trade in FIFO order. So no stop-losses at all >> very risky for people who are not trained to trade without stop-loss.

To trade without stop-loss, use relative small positions, like 0.01 lotsize per 30000 USD equity. I tried 0.03 lotsize, but I got a bit too large drawdown of about 15% during XMas period 2023. So I decided to continue with 0.02 lotsize.

You can check my trade history about lot sizes, opening and closing times, profits and losses (it does not matter what profit or loss per trade as I just do FIFO rule).

Happy trading and best regards,

Jef Snellings

Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.23 06:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.10 03:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 00:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FIFO And No Stoplosses At All
30USD al mese
-10%
0
0
USD
94K
AUD
300
0%
14 155
75%
100%
0.92
-1.92
AUD
47%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.