- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|5467
|AUDJPY
|2885
|EURNZD
|833
|EURCAD
|822
|EURUSD
|541
|CADJPY
|470
|EURCHF
|407
|DOGUSD
|360
|AUDCHF
|359
|GBPCHF
|294
|AUDCAD
|239
|CADCHF
|232
|EURAUD
|214
|NZDCHF
|202
|NZDJPY
|194
|GBPAUD
|171
|BTCUSD
|102
|NZDUSD
|81
|XRPUSD
|67
|NZDCAD
|54
|AUDNZD
|49
|XAGUSD
|31
|SUMMARY
|25
|BCHUSD
|15
|CHFSGD
|12
|ETHUSD
|9
|LTCUSD
|6
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|4
|GBPNZD
|3
|USDCAD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-26K
|AUDJPY
|8.4K
|EURNZD
|292
|EURCAD
|-783
|EURUSD
|-3K
|CADJPY
|-457
|EURCHF
|3.5K
|DOGUSD
|847
|AUDCHF
|833
|GBPCHF
|6.3K
|AUDCAD
|1K
|CADCHF
|-211
|EURAUD
|1.2K
|NZDCHF
|-2.3K
|NZDJPY
|249
|GBPAUD
|1.3K
|BTCUSD
|277
|NZDUSD
|88
|XRPUSD
|-148
|NZDCAD
|500
|AUDNZD
|395
|XAGUSD
|46
|SUMMARY
|-14K
|BCHUSD
|27
|CHFSGD
|88
|ETHUSD
|56
|LTCUSD
|33
|XAUUSD
|11
|EURGBP
|17
|GBPNZD
|27
|USDCAD
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-5.1M
|AUDJPY
|-111K
|EURNZD
|695K
|EURCAD
|402K
|EURUSD
|-209K
|CADJPY
|-95K
|EURCHF
|44K
|DOGUSD
|97K
|AUDCHF
|121K
|GBPCHF
|161K
|AUDCAD
|29K
|CADCHF
|18K
|EURAUD
|189K
|NZDCHF
|66K
|NZDJPY
|4.1K
|GBPAUD
|107K
|BTCUSD
|1.9M
|NZDUSD
|1.1K
|XRPUSD
|-15K
|NZDCAD
|8.4K
|AUDNZD
|24K
|XAGUSD
|4.4K
|SUMMARY
|0
|BCHUSD
|453
|CHFSGD
|5K
|ETHUSD
|10K
|LTCUSD
|1.2K
|XAUUSD
|944
|EURGBP
|558
|GBPNZD
|557
|USDCAD
|-8
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Classic1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
EagleInternational-Live
|0.06 × 50
|
ICMarkets-Live18
|0.20 × 5
|
Exness-Real26
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.36 × 56
|
ICMarketsSC-Live02
|0.41 × 34
|
ICMarketsSC-Live15
|0.47 × 226
|
XMTrading-Real 34
|0.55 × 40
|
ICMarkets-Live15
|0.56 × 333
|
ICMarkets-Live05
|0.61 × 328
|
ICMarketsSC-Live04
|0.62 × 486
|
ICMarkets-Live07
|0.62 × 134
|
ICMarkets-Live22
|0.64 × 119
|
ICMarketsSC-Live12
|0.69 × 595
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.76 × 104
|
ICMarketsSC-Live10
|0.77 × 991
|
Tickmill-Live02
|0.80 × 44
|
ICMarkets-Live06
|0.81 × 16
|
ICMarkets-Live16
|0.88 × 954
|
ICMarkets-Live02
|0.94 × 79
|
ICMarketsSC-Live22
|0.98 × 463
The symbol pairs that I am doing during last month are: EURUSD, AUDCHF, CADCHF, EURCAD, EURCHF, GBPAUD, GBPCHF, EURNZD, AUDNZD and NZDCHF as all of them have positive swaps, okay for swing and position traders. Also, I do XRPUSD for crypto.
Warning : As I do FIFO (First In First Out) rule, I don't do any stop-losses as it would otherwise break the FIFO rule. I use buy limit or sell limit order to close it by an opposite trade in FIFO order. So no stop-losses at all >> very risky for people who are not trained to trade without stop-loss.
To trade without stop-loss, use relative small positions, like 0.01 lotsize per 30000 USD equity. I tried 0.03 lotsize, but I got a bit too large drawdown of about 15% during XMas period 2023. So I decided to continue with 0.02 lotsize.
You can check my trade history about lot sizes, opening and closing times, profits and losses (it does not matter what profit or loss per trade as I just do FIFO rule).
Happy trading and best regards,
Jef Snellings
USD
AUD
AUD