Chen Yan

EX1764

Chen Yan
0 inceleme
153 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -61%
Exness-Real14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 086
Kârla kapanan işlemler:
831 (39.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 255 (60.16%)
En iyi işlem:
123.57 USD
En kötü işlem:
-20.07 USD
Brüt kâr:
6 407.15 USD (241 239 pips)
Brüt zarar:
-7 239.70 USD (233 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.65 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
9.42%
Maks. mevduat yükü:
39.77%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
1 606 (76.99%)
Satış işlemleri:
480 (23.01%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.40 USD
Ortalama kâr:
7.71 USD
Ortalama zarar:
-5.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-84.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-177.12 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 083.78 USD
Maksimum:
1 324.47 USD (80.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.96% (1 324.47 USD)
Varlığa göre:
3.89% (19.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1708
EURUSD 184
GBPUSD 28
NZDUSD 28
EURGBP 24
USDCHF 23
XAUUSD 23
USDCAD 21
AUDUSD 16
GBPJPY 11
EURJPY 10
USOIL 6
US30 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -584
EURUSD -126
GBPUSD -24
NZDUSD -2
EURGBP -36
USDCHF -36
XAUUSD -29
USDCAD -36
AUDUSD 40
GBPJPY -29
EURJPY -8
USOIL 41
US30 0
GBPCHF 0
EURNZD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 32K
EURUSD 49
GBPUSD -49
NZDUSD 1.6K
EURGBP -16
USDCHF -1.1K
XAUUSD -24K
USDCAD -773
AUDUSD 2.8K
GBPJPY -1.9K
EURJPY -578
USOIL 1.8K
US30 90
GBPCHF 7
EURNZD -527
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.57 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +1.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live07
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
5.60 × 5
İnceleme yok
2025.09.27 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.05.01 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EX1764
Ayda 999 USD
-61%
0
0
USD
431
USD
153
99%
2 086
39%
9%
0.88
-0.40
USD
78%
1:500
