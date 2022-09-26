SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EX1764
Chen Yan

EX1764

Chen Yan
0 avis
153 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 -61%
Exness-Real14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 086
Bénéfice trades:
831 (39.83%)
Perte trades:
1 255 (60.16%)
Meilleure transaction:
123.57 USD
Pire transaction:
-20.07 USD
Bénéfice brut:
6 407.15 USD (241 239 pips)
Perte brute:
-7 239.70 USD (233 690 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (1.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
297.65 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
9.42%
Charge de dépôt maximale:
39.77%
Dernier trade:
28 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.63
Longs trades:
1 606 (76.99%)
Courts trades:
480 (23.01%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.40 USD
Bénéfice moyen:
7.71 USD
Perte moyenne:
-5.77 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-84.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-177.12 USD (12)
Croissance mensuelle:
-1.59%
Prévision annuelle:
-19.30%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 083.78 USD
Maximal:
1 324.47 USD (80.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.96% (1 324.47 USD)
Par fonds propres:
3.89% (19.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1708
EURUSD 184
GBPUSD 28
NZDUSD 28
EURGBP 24
USDCHF 23
XAUUSD 23
USDCAD 21
AUDUSD 16
GBPJPY 11
EURJPY 10
USOIL 6
US30 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -584
EURUSD -126
GBPUSD -24
NZDUSD -2
EURGBP -36
USDCHF -36
XAUUSD -29
USDCAD -36
AUDUSD 40
GBPJPY -29
EURJPY -8
USOIL 41
US30 0
GBPCHF 0
EURNZD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 32K
EURUSD 49
GBPUSD -49
NZDUSD 1.6K
EURGBP -16
USDCHF -1.1K
XAUUSD -24K
USDCAD -773
AUDUSD 2.8K
GBPJPY -1.9K
EURJPY -578
USOIL 1.8K
US30 90
GBPCHF 7
EURNZD -527
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +123.57 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +1.41 USD
Perte consécutive maximale: -84.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live07
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
5.60 × 5
Aucun avis
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.05.01 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EX1764
999 USD par mois
-61%
0
0
USD
431
USD
153
99%
2 086
39%
9%
0.88
-0.40
USD
78%
1:500
Copier

