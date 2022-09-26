- Crescita
Trade:
2 086
Profit Trade:
831 (39.83%)
Loss Trade:
1 255 (60.16%)
Best Trade:
123.57 USD
Worst Trade:
-20.07 USD
Profitto lordo:
6 407.15 USD (241 239 pips)
Perdita lorda:
-7 239.70 USD (233 690 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.65 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
9.42%
Massimo carico di deposito:
39.77%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
1 606 (76.99%)
Short Trade:
480 (23.01%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.40 USD
Profitto medio:
7.71 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-84.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.12 USD (12)
Crescita mensile:
-1.73%
Previsione annuale:
-19.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 083.78 USD
Massimale:
1 324.47 USD (80.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.96% (1 324.47 USD)
Per equità:
3.89% (19.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1708
|EURUSD
|184
|GBPUSD
|28
|NZDUSD
|28
|EURGBP
|24
|USDCHF
|23
|XAUUSD
|23
|USDCAD
|21
|AUDUSD
|16
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|10
|USOIL
|6
|US30
|2
|GBPCHF
|1
|EURNZD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-584
|EURUSD
|-126
|GBPUSD
|-24
|NZDUSD
|-2
|EURGBP
|-36
|USDCHF
|-36
|XAUUSD
|-29
|USDCAD
|-36
|AUDUSD
|40
|GBPJPY
|-29
|EURJPY
|-8
|USOIL
|41
|US30
|0
|GBPCHF
|0
|EURNZD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|32K
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|-49
|NZDUSD
|1.6K
|EURGBP
|-16
|USDCHF
|-1.1K
|XAUUSD
|-24K
|USDCAD
|-773
|AUDUSD
|2.8K
|GBPJPY
|-1.9K
|EURJPY
|-578
|USOIL
|1.8K
|US30
|90
|GBPCHF
|7
|EURNZD
|-527
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +123.57 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1.41 USD
Massima perdita consecutiva: -84.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live07
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live11
|5.60 × 5
Non ci sono recensioni
