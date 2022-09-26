SegnaliSezioni
Chen Yan

EX1764

Chen Yan
0 recensioni
153 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 -61%
Exness-Real14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 086
Profit Trade:
831 (39.83%)
Loss Trade:
1 255 (60.16%)
Best Trade:
123.57 USD
Worst Trade:
-20.07 USD
Profitto lordo:
6 407.15 USD (241 239 pips)
Perdita lorda:
-7 239.70 USD (233 690 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (1.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.65 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
9.42%
Massimo carico di deposito:
39.77%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.63
Long Trade:
1 606 (76.99%)
Short Trade:
480 (23.01%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.40 USD
Profitto medio:
7.71 USD
Perdita media:
-5.77 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-84.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.12 USD (12)
Crescita mensile:
-1.73%
Previsione annuale:
-19.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 083.78 USD
Massimale:
1 324.47 USD (80.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.96% (1 324.47 USD)
Per equità:
3.89% (19.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1708
EURUSD 184
GBPUSD 28
NZDUSD 28
EURGBP 24
USDCHF 23
XAUUSD 23
USDCAD 21
AUDUSD 16
GBPJPY 11
EURJPY 10
USOIL 6
US30 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -584
EURUSD -126
GBPUSD -24
NZDUSD -2
EURGBP -36
USDCHF -36
XAUUSD -29
USDCAD -36
AUDUSD 40
GBPJPY -29
EURJPY -8
USOIL 41
US30 0
GBPCHF 0
EURNZD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 32K
EURUSD 49
GBPUSD -49
NZDUSD 1.6K
EURGBP -16
USDCHF -1.1K
XAUUSD -24K
USDCAD -773
AUDUSD 2.8K
GBPJPY -1.9K
EURJPY -578
USOIL 1.8K
US30 90
GBPCHF 7
EURNZD -527
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +123.57 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +1.41 USD
Massima perdita consecutiva: -84.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
5.60 × 5
Non ci sono recensioni
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.05.01 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.