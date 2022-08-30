Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

E8Funding-Demo 0.00 × 2 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-Live29 0.00 × 4 EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 IronFXBM-Real10 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.18 × 11 ICMarketsSC-Live15 0.22 × 18 ICMarketsEU-Live18 0.28 × 32 ICMarketsSC-Live19 0.39 × 886 ICMarketsSC-Live05 0.43 × 37 DooPrime-Live 2 0.45 × 22 ICMarketsSC-Live18 0.46 × 13 ICMarketsSC-Live12 0.47 × 765 ICMarketsSC-Live23 0.48 × 828 ICMarketsSC-Live08 0.50 × 1380 ICMarketsSC-Live31 0.51 × 9718 ICMarketsSC-Live11 0.53 × 3840 TickmillUK-Live03 0.56 × 18 ICMarkets-Live15 0.61 × 66 ICMarketsSC-Live09 0.65 × 138 Exness-Real17 0.70 × 20 Tickmill-Live02 0.73 × 217 ICMarkets-Live22 0.75 × 153 147 daha fazla...