İşlemler:
26 677
Kârla kapanan işlemler:
19 569 (73.35%)
Zararla kapanan işlemler:
7 108 (26.64%)
En iyi işlem:
610.20 USD
En kötü işlem:
-434.05 USD
Brüt kâr:
48 771.59 USD (2 933 050 pips)
Brüt zarar:
-35 322.86 USD (1 305 653 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (166.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 430.65 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
92.10%
Maks. mevduat yükü:
20.03%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
332
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.87
Alış işlemleri:
13 189 (49.44%)
Satış işlemleri:
13 488 (50.56%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
258 (-21.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 042.58 USD (16)
Aylık büyüme:
7.45%
Yıllık tahmin:
90.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.31 USD
Maksimum:
2 290.24 USD (26.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.67% (951.38 USD)
Varlığa göre:
32.78% (2 100.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9280
|NZDCAD
|5395
|EURUSD
|4978
|AUDNZD
|3866
|AUDUSD
|1520
|EURCAD
|777
|USDCAD
|262
|GBPCAD
|181
|EURAUD
|157
|EURNZD
|122
|EURGBP
|74
|CADCHF
|20
|AUDJPY
|10
|USDJPY
|7
|AUDCHF
|7
|EURCHF
|5
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|3.2K
|NZDCAD
|2.1K
|EURUSD
|5.1K
|AUDNZD
|1.4K
|AUDUSD
|1.4K
|EURCAD
|-58
|USDCAD
|177
|GBPCAD
|70
|EURAUD
|71
|EURNZD
|-4
|EURGBP
|-9
|CADCHF
|140
|AUDJPY
|-137
|USDJPY
|8
|AUDCHF
|32
|EURCHF
|-43
|EURJPY
|26
|GBPJPY
|-39
|USDCHF
|-21
|NZDUSD
|31
|GBPUSD
|-53
|NZDJPY
|111
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|475K
|NZDCAD
|337K
|EURUSD
|420K
|AUDNZD
|231K
|AUDUSD
|134K
|EURCAD
|6.6K
|USDCAD
|13K
|GBPCAD
|5.4K
|EURAUD
|12K
|EURNZD
|-4.6K
|EURGBP
|1.3K
|CADCHF
|983
|AUDJPY
|81
|USDJPY
|2
|AUDCHF
|463
|EURCHF
|-52
|EURJPY
|286
|GBPJPY
|98
|USDCHF
|-126
|NZDUSD
|123
|GBPUSD
|-469
|NZDJPY
|482
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +610.20 USD
En kötü işlem: -434 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +166.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 4
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 18
|
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 886
|
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 37
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live18
|0.46 × 13
|
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 765
|
ICMarketsSC-Live23
|0.48 × 828
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1380
|
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 9718
|
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 3840
|
TickmillUK-Live03
|0.56 × 18
|
ICMarkets-Live15
|0.61 × 66
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
Tickmill-Live02
|0.73 × 217
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 153
Ayda 999 USD
713%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
162
99%
26 677
73%
92%
1.38
0.50
USD
USD
33%
1:500