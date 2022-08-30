SinyallerBölümler
Giaphat IC BRT
Thai Doan Pham

Giaphat IC BRT

Thai Doan Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
162 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 713%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26 677
Kârla kapanan işlemler:
19 569 (73.35%)
Zararla kapanan işlemler:
7 108 (26.64%)
En iyi işlem:
610.20 USD
En kötü işlem:
-434.05 USD
Brüt kâr:
48 771.59 USD (2 933 050 pips)
Brüt zarar:
-35 322.86 USD (1 305 653 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (166.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 430.65 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
92.10%
Maks. mevduat yükü:
20.03%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
332
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.87
Alış işlemleri:
13 189 (49.44%)
Satış işlemleri:
13 488 (50.56%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
258 (-21.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 042.58 USD (16)
Aylık büyüme:
7.45%
Yıllık tahmin:
90.37%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.31 USD
Maksimum:
2 290.24 USD (26.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.67% (951.38 USD)
Varlığa göre:
32.78% (2 100.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 9280
NZDCAD 5395
EURUSD 4978
AUDNZD 3866
AUDUSD 1520
EURCAD 777
USDCAD 262
GBPCAD 181
EURAUD 157
EURNZD 122
EURGBP 74
CADCHF 20
AUDJPY 10
USDJPY 7
AUDCHF 7
EURCHF 5
EURJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
NZDUSD 2
GBPUSD 1
NZDJPY 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 2.1K
EURUSD 5.1K
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 1.4K
EURCAD -58
USDCAD 177
GBPCAD 70
EURAUD 71
EURNZD -4
EURGBP -9
CADCHF 140
AUDJPY -137
USDJPY 8
AUDCHF 32
EURCHF -43
EURJPY 26
GBPJPY -39
USDCHF -21
NZDUSD 31
GBPUSD -53
NZDJPY 111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 475K
NZDCAD 337K
EURUSD 420K
AUDNZD 231K
AUDUSD 134K
EURCAD 6.6K
USDCAD 13K
GBPCAD 5.4K
EURAUD 12K
EURNZD -4.6K
EURGBP 1.3K
CADCHF 983
AUDJPY 81
USDJPY 2
AUDCHF 463
EURCHF -52
EURJPY 286
GBPJPY 98
USDCHF -126
NZDUSD 123
GBPUSD -469
NZDJPY 482
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +610.20 USD
En kötü işlem: -434 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +166.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 18
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 886
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live18
0.46 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 765
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 828
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1380
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9718
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3840
TickmillUK-Live03
0.56 × 18
ICMarkets-Live15
0.61 × 66
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
Tickmill-Live02
0.73 × 217
ICMarkets-Live22
0.75 × 153
147 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 04:59
80% of growth achieved within 53 days. This comprises 4.95% of days out of 1071 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 22:27
80% of growth achieved within 52 days. This comprises 4.88% of days out of 1065 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 18:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 00:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 01:44
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.9% of days out of 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 10:48
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.91% of days out of 958 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 02:09
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.91% of days out of 958 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 01:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 22:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.93% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 12:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.