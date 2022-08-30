SegnaliSezioni
Thai Doan Pham

Giaphat IC BRT

Thai Doan Pham
0 recensioni
Affidabilità
161 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 705%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
26 558
Profit Trade:
19 488 (73.37%)
Loss Trade:
7 070 (26.62%)
Best Trade:
610.20 USD
Worst Trade:
-434.05 USD
Profitto lordo:
48 481.85 USD (2 920 539 pips)
Perdita lorda:
-35 174.47 USD (1 299 244 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (166.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 430.65 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
92.10%
Massimo carico di deposito:
20.03%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
372
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.81
Long Trade:
13 176 (49.61%)
Short Trade:
13 382 (50.39%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-4.98 USD
Massime perdite consecutive:
258 (-21.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 042.58 USD (16)
Crescita mensile:
6.64%
Previsione annuale:
78.64%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.31 USD
Massimale:
2 290.24 USD (26.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.67% (951.38 USD)
Per equità:
32.78% (2 100.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 9259
NZDCAD 5379
EURUSD 4949
AUDNZD 3834
AUDUSD 1514
EURCAD 777
USDCAD 247
GBPCAD 181
EURAUD 157
EURNZD 122
EURGBP 74
CADCHF 20
AUDJPY 10
USDJPY 7
AUDCHF 7
EURCHF 5
EURJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
NZDUSD 2
GBPUSD 1
NZDJPY 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 2.1K
EURUSD 5K
AUDNZD 1.3K
AUDUSD 1.4K
EURCAD -58
USDCAD 192
GBPCAD 70
EURAUD 71
EURNZD -4
EURGBP -9
CADCHF 140
AUDJPY -137
USDJPY 8
AUDCHF 32
EURCHF -43
EURJPY 26
GBPJPY -39
USDCHF -21
NZDUSD 31
GBPUSD -53
NZDJPY 111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 476K
NZDCAD 336K
EURUSD 415K
AUDNZD 229K
AUDUSD 134K
EURCAD 6.6K
USDCAD 14K
GBPCAD 5.4K
EURAUD 12K
EURNZD -4.6K
EURGBP 1.3K
CADCHF 983
AUDJPY 81
USDJPY 2
AUDCHF 463
EURCHF -52
EURJPY 286
GBPJPY 98
USDCHF -126
NZDUSD 123
GBPUSD -469
NZDJPY 482
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +610.20 USD
Worst Trade: -434 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +166.84 USD
Massima perdita consecutiva: -21.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 18
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 886
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live18
0.46 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 765
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 828
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1380
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9718
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3840
TickmillUK-Live03
0.56 × 18
ICMarkets-Live15
0.61 × 66
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
Tickmill-Live02
0.73 × 217
ICMarkets-Live22
0.75 × 153
147 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 04:59
80% of growth achieved within 53 days. This comprises 4.95% of days out of 1071 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 22:27
80% of growth achieved within 52 days. This comprises 4.88% of days out of 1065 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 18:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 00:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 01:44
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.9% of days out of 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 10:48
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.91% of days out of 958 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 02:09
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.91% of days out of 958 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 01:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 22:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.93% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 12:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.