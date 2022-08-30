- Crescita
Trade:
26 558
Profit Trade:
19 488 (73.37%)
Loss Trade:
7 070 (26.62%)
Best Trade:
610.20 USD
Worst Trade:
-434.05 USD
Profitto lordo:
48 481.85 USD (2 920 539 pips)
Perdita lorda:
-35 174.47 USD (1 299 244 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (166.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 430.65 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
92.10%
Massimo carico di deposito:
20.03%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
372
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
5.81
Long Trade:
13 176 (49.61%)
Short Trade:
13 382 (50.39%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
2.49 USD
Perdita media:
-4.98 USD
Massime perdite consecutive:
258 (-21.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 042.58 USD (16)
Crescita mensile:
6.64%
Previsione annuale:
78.64%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.31 USD
Massimale:
2 290.24 USD (26.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.67% (951.38 USD)
Per equità:
32.78% (2 100.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9259
|NZDCAD
|5379
|EURUSD
|4949
|AUDNZD
|3834
|AUDUSD
|1514
|EURCAD
|777
|USDCAD
|247
|GBPCAD
|181
|EURAUD
|157
|EURNZD
|122
|EURGBP
|74
|CADCHF
|20
|AUDJPY
|10
|USDJPY
|7
|AUDCHF
|7
|EURCHF
|5
|EURJPY
|5
|GBPJPY
|4
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|3.2K
|NZDCAD
|2.1K
|EURUSD
|5K
|AUDNZD
|1.3K
|AUDUSD
|1.4K
|EURCAD
|-58
|USDCAD
|192
|GBPCAD
|70
|EURAUD
|71
|EURNZD
|-4
|EURGBP
|-9
|CADCHF
|140
|AUDJPY
|-137
|USDJPY
|8
|AUDCHF
|32
|EURCHF
|-43
|EURJPY
|26
|GBPJPY
|-39
|USDCHF
|-21
|NZDUSD
|31
|GBPUSD
|-53
|NZDJPY
|111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|476K
|NZDCAD
|336K
|EURUSD
|415K
|AUDNZD
|229K
|AUDUSD
|134K
|EURCAD
|6.6K
|USDCAD
|14K
|GBPCAD
|5.4K
|EURAUD
|12K
|EURNZD
|-4.6K
|EURGBP
|1.3K
|CADCHF
|983
|AUDJPY
|81
|USDJPY
|2
|AUDCHF
|463
|EURCHF
|-52
|EURJPY
|286
|GBPJPY
|98
|USDCHF
|-126
|NZDUSD
|123
|GBPUSD
|-469
|NZDJPY
|482
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +610.20 USD
Worst Trade: -434 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +166.84 USD
Massima perdita consecutiva: -21.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICTrading-Live29
|0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.18 × 11
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 18
ICMarketsEU-Live18
|0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 886
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 37
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
ICMarketsSC-Live18
|0.46 × 13
ICMarketsSC-Live12
|0.47 × 765
ICMarketsSC-Live23
|0.48 × 828
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 1380
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 9718
ICMarketsSC-Live11
|0.53 × 3840
TickmillUK-Live03
|0.56 × 18
ICMarkets-Live15
|0.61 × 66
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
Exness-Real17
|0.70 × 20
Tickmill-Live02
|0.73 × 217
ICMarkets-Live22
|0.75 × 153
