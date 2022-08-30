SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Giaphat IC BRT
Thai Doan Pham

Giaphat IC BRT

Thai Doan Pham
0 avis
Fiabilité
161 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 712%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26 494
Bénéfice trades:
19 443 (73.38%)
Perte trades:
7 051 (26.61%)
Meilleure transaction:
610.20 USD
Pire transaction:
-434.05 USD
Bénéfice brut:
48 374.12 USD (2 915 507 pips)
Perte brute:
-34 949.84 USD (1 293 472 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (166.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 430.65 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
92.10%
Charge de dépôt maximale:
20.03%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
351
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
5.86
Longs trades:
13 125 (49.54%)
Courts trades:
13 369 (50.46%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
2.49 USD
Perte moyenne:
-4.96 USD
Pertes consécutives maximales:
258 (-21.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 042.58 USD (16)
Croissance mensuelle:
7.76%
Prévision annuelle:
94.17%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.31 USD
Maximal:
2 290.24 USD (26.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.67% (951.38 USD)
Par fonds propres:
32.78% (2 100.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 9244
NZDCAD 5372
EURUSD 4921
AUDNZD 3834
AUDUSD 1502
EURCAD 777
USDCAD 245
GBPCAD 181
EURAUD 157
EURNZD 122
EURGBP 74
CADCHF 20
AUDJPY 10
USDJPY 7
AUDCHF 7
EURCHF 5
EURJPY 5
GBPJPY 4
USDCHF 3
NZDUSD 2
GBPUSD 1
NZDJPY 1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 2.1K
EURUSD 5.1K
AUDNZD 1.3K
AUDUSD 1.4K
EURCAD -58
USDCAD 187
GBPCAD 70
EURAUD 71
EURNZD -4
EURGBP -9
CADCHF 140
AUDJPY -137
USDJPY 8
AUDCHF 32
EURCHF -43
EURJPY 26
GBPJPY -39
USDCHF -21
NZDUSD 31
GBPUSD -53
NZDJPY 111
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 476K
NZDCAD 336K
EURUSD 417K
AUDNZD 229K
AUDUSD 133K
EURCAD 6.6K
USDCAD 14K
GBPCAD 5.4K
EURAUD 12K
EURNZD -4.6K
EURGBP 1.3K
CADCHF 983
AUDJPY 81
USDJPY 2
AUDCHF 463
EURCHF -52
EURJPY 286
GBPJPY 98
USDCHF -126
NZDUSD 123
GBPUSD -469
NZDJPY 482
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +610.20 USD
Pire transaction: -434 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +166.84 USD
Perte consécutive maximale: -21.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live15
0.22 × 18
ICMarketsEU-Live18
0.28 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 886
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 37
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live18
0.46 × 13
ICMarketsSC-Live12
0.47 × 765
ICMarketsSC-Live23
0.48 × 828
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 1380
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 9718
ICMarketsSC-Live11
0.53 × 3840
TickmillUK-Live03
0.56 × 18
ICMarkets-Live15
0.61 × 66
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
Exness-Real17
0.70 × 20
Tickmill-Live02
0.73 × 217
ICMarkets-Live22
0.75 × 153
147 plus...
Aucun avis
2025.09.19 09:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 09:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 04:59
80% of growth achieved within 53 days. This comprises 4.95% of days out of 1071 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 22:27
80% of growth achieved within 52 days. This comprises 4.88% of days out of 1065 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 21:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 18:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 00:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 01:44
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.9% of days out of 960 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 10:48
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.91% of days out of 958 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 02:09
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.91% of days out of 958 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 01:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 22:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 08:21
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.93% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.25 12:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 19:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
