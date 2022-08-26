- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12 603
Kârla kapanan işlemler:
9 025 (71.60%)
Zararla kapanan işlemler:
3 578 (28.39%)
En iyi işlem:
916.40 USD
En kötü işlem:
-2 246.13 USD
Brüt kâr:
38 853.63 USD (3 673 529 pips)
Brüt zarar:
-36 416.42 USD (2 619 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (2 029.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 029.66 USD (40)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.57%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
7 655 (60.74%)
Satış işlemleri:
4 948 (39.26%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
4.31 USD
Ortalama zarar:
-10.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-1 964.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 727.77 USD (12)
Aylık büyüme:
2.29%
Yıllık tahmin:
27.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 736.47 USD
Maksimum:
11 727.77 USD (51.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.61% (11 631.27 USD)
Varlığa göre:
71.52% (8 129.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4302
|GBPJPY
|2305
|GBPUSD
|2243
|USDCAD
|1773
|AUDCAD
|1127
|XAUUSD
|853
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|4.7K
|GBPJPY
|946
|GBPUSD
|2.7K
|USDCAD
|1.5K
|AUDCAD
|1.4K
|XAUUSD
|-8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|480K
|GBPJPY
|138K
|GBPUSD
|265K
|USDCAD
|200K
|AUDCAD
|135K
|XAUUSD
|-165K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +916.40 USD
En kötü işlem: -2 246 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +2 029.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 964.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 7
|
Alpari-Trade
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
172
100%
12 603
71%
100%
1.06
0.19
USD
USD
72%
1:500