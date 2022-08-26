SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JORMIRE GOLD
Jorge Ivan Guzman Torres

JORMIRE GOLD

Jorge Ivan Guzman Torres
0 inceleme
Güvenilirlik
172 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 39%
FBS-Real-6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 603
Kârla kapanan işlemler:
9 025 (71.60%)
Zararla kapanan işlemler:
3 578 (28.39%)
En iyi işlem:
916.40 USD
En kötü işlem:
-2 246.13 USD
Brüt kâr:
38 853.63 USD (3 673 529 pips)
Brüt zarar:
-36 416.42 USD (2 619 951 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (2 029.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 029.66 USD (40)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.57%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.21
Alış işlemleri:
7 655 (60.74%)
Satış işlemleri:
4 948 (39.26%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
4.31 USD
Ortalama zarar:
-10.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-1 964.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 727.77 USD (12)
Aylık büyüme:
2.29%
Yıllık tahmin:
27.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 736.47 USD
Maksimum:
11 727.77 USD (51.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.61% (11 631.27 USD)
Varlığa göre:
71.52% (8 129.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 4302
GBPJPY 2305
GBPUSD 2243
USDCAD 1773
AUDCAD 1127
XAUUSD 853
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 4.7K
GBPJPY 946
GBPUSD 2.7K
USDCAD 1.5K
AUDCAD 1.4K
XAUUSD -8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 480K
GBPJPY 138K
GBPUSD 265K
USDCAD 200K
AUDCAD 135K
XAUUSD -165K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +916.40 USD
En kötü işlem: -2 246 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +2 029.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 964.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
FXCC-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 4
YuloTrading-Live
0.00 × 7
Alpari-Trade
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
222 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.09 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 16:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 15:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 14:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 03:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 18:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.16 00:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 04:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 02:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JORMIRE GOLD
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
17K
USD
172
100%
12 603
71%
100%
1.06
0.19
USD
72%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.