- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12 603
Profit Trade:
9 025 (71.60%)
Loss Trade:
3 578 (28.39%)
Best Trade:
916.40 USD
Worst Trade:
-2 246.13 USD
Profitto lordo:
38 853.63 USD (3 673 529 pips)
Perdita lorda:
-36 416.42 USD (2 619 951 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (2 029.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 029.66 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.57%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
7 655 (60.74%)
Short Trade:
4 948 (39.26%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
4.31 USD
Perdita media:
-10.18 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-1 964.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 727.77 USD (12)
Crescita mensile:
2.29%
Previsione annuale:
27.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 736.47 USD
Massimale:
11 727.77 USD (51.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.61% (11 631.27 USD)
Per equità:
71.52% (8 129.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|4302
|GBPJPY
|2305
|GBPUSD
|2243
|USDCAD
|1773
|AUDCAD
|1127
|XAUUSD
|853
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|4.7K
|GBPJPY
|946
|GBPUSD
|2.7K
|USDCAD
|1.5K
|AUDCAD
|1.4K
|XAUUSD
|-8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|480K
|GBPJPY
|138K
|GBPUSD
|265K
|USDCAD
|200K
|AUDCAD
|135K
|XAUUSD
|-165K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +916.40 USD
Worst Trade: -2 246 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +2 029.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1 964.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live-2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 3
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 7
|
Alpari-Trade
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
222 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
39%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
172
100%
12 603
71%
100%
1.06
0.19
USD
USD
72%
1:500