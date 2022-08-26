SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JORMIRE GOLD
Jorge Ivan Guzman Torres

JORMIRE GOLD

Jorge Ivan Guzman Torres
0 recensioni
Affidabilità
172 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 39%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 603
Profit Trade:
9 025 (71.60%)
Loss Trade:
3 578 (28.39%)
Best Trade:
916.40 USD
Worst Trade:
-2 246.13 USD
Profitto lordo:
38 853.63 USD (3 673 529 pips)
Perdita lorda:
-36 416.42 USD (2 619 951 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (2 029.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 029.66 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.57%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
7 655 (60.74%)
Short Trade:
4 948 (39.26%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
4.31 USD
Perdita media:
-10.18 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-1 964.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 727.77 USD (12)
Crescita mensile:
2.29%
Previsione annuale:
27.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 736.47 USD
Massimale:
11 727.77 USD (51.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.61% (11 631.27 USD)
Per equità:
71.52% (8 129.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 4302
GBPJPY 2305
GBPUSD 2243
USDCAD 1773
AUDCAD 1127
XAUUSD 853
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 4.7K
GBPJPY 946
GBPUSD 2.7K
USDCAD 1.5K
AUDCAD 1.4K
XAUUSD -8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 480K
GBPJPY 138K
GBPUSD 265K
USDCAD 200K
AUDCAD 135K
XAUUSD -165K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +916.40 USD
Worst Trade: -2 246 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +2 029.66 USD
Massima perdita consecutiva: -1 964.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
FXCC-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 4
YuloTrading-Live
0.00 × 7
Alpari-Trade
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
222 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JORMIRE GOLD
30USD al mese
39%
0
0
USD
17K
USD
172
100%
12 603
71%
100%
1.06
0.19
USD
72%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.