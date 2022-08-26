SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JORMIRE GOLD
Jorge Ivan Guzman Torres

JORMIRE GOLD

Jorge Ivan Guzman Torres
0 avis
Fiabilité
172 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 39%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 603
Bénéfice trades:
9 025 (71.60%)
Perte trades:
3 578 (28.39%)
Meilleure transaction:
916.40 USD
Pire transaction:
-2 246.13 USD
Bénéfice brut:
38 853.63 USD (3 673 529 pips)
Perte brute:
-36 416.42 USD (2 619 951 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (2 029.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 029.66 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.57%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.21
Longs trades:
7 655 (60.74%)
Courts trades:
4 948 (39.26%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
4.31 USD
Perte moyenne:
-10.18 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-1 964.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 727.77 USD (12)
Croissance mensuelle:
2.29%
Prévision annuelle:
27.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 736.47 USD
Maximal:
11 727.77 USD (51.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.61% (11 631.27 USD)
Par fonds propres:
71.52% (8 129.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 4302
GBPJPY 2305
GBPUSD 2243
USDCAD 1773
AUDCAD 1127
XAUUSD 853
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 4.7K
GBPJPY 946
GBPUSD 2.7K
USDCAD 1.5K
AUDCAD 1.4K
XAUUSD -8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 480K
GBPJPY 138K
GBPUSD 265K
USDCAD 200K
AUDCAD 135K
XAUUSD -165K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +916.40 USD
Pire transaction: -2 246 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +2 029.66 USD
Perte consécutive maximale: -1 964.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 14
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 2
FXPIG-LIVE
0.00 × 2
FXCC-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
XMAU-Real 20
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
GlobalPrime-Live
0.00 × 4
YuloTrading-Live
0.00 × 7
Alpari-Trade
0.00 × 2
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
222 plus...
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JORMIRE GOLD
30 USD par mois
39%
0
0
USD
17K
USD
172
100%
12 603
71%
100%
1.06
0.19
USD
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.