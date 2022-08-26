Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 14 0.00 × 1 OANDA-v20 Live-2 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 2 FXPIG-LIVE 0.00 × 2 FXCC-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 XMAU-Real 20 0.00 × 1 Klimex-Live 0.00 × 1 VantageFX-Live 2 0.00 × 1 FBS-Real-1 0.00 × 2 Axi-US09-Live 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 2 ICMarkets-Live17 0.00 × 3 UniverseWheel-Live 0.00 × 29 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 4 GlobalPrime-Live 0.00 × 4 YuloTrading-Live 0.00 × 7 Alpari-Trade 0.00 × 2 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 2 EightcapLtd-Real2 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 1 222 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou