Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 3 ICMarkets-Live15 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 2 JustMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 12 Exness-Real3 0.00 × 6 TitanFX-04 0.00 × 4 ICMarkets-Live02 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live20 0.05 × 55 ICTrading-Live29 0.13 × 16 ICMarketsSC-Live09 0.32 × 22 ICMarketsSC-Live16 0.35 × 34 ICMarketsSC-Live19 0.39 × 79 Coinexx-Demo 0.40 × 5 Tickmill-Live08 0.50 × 16 Axi-US05-Live 0.61 × 23 ICMarketsSC-Live33 0.68 × 62 ICMarketsSC-Live32 0.70 × 1461 ICMarketsSC-Live05 0.73 × 178 ICMarketsSC-Live26 0.82 × 112 82 daha fazla...