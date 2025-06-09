SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MySingalStart 4
Vladimira Sepelakova

MySingalStart 4

Vladimira Sepelakova
5 inceleme
Güvenilirlik
250 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 248%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 248
Kârla kapanan işlemler:
5 251 (84.04%)
Zararla kapanan işlemler:
997 (15.96%)
En iyi işlem:
72.81 EUR
En kötü işlem:
-65.92 EUR
Brüt kâr:
17 478.56 EUR (845 177 pips)
Brüt zarar:
-10 760.59 EUR (560 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (112.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
440.03 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
97.91%
Maks. mevduat yükü:
8.98%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.28
Alış işlemleri:
3 120 (49.94%)
Satış işlemleri:
3 128 (50.06%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.08 EUR
Ortalama kâr:
3.33 EUR
Ortalama zarar:
-10.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-410.17 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-434.25 EUR (16)
Aylık büyüme:
0.55%
Yıllık tahmin:
6.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
439.80 EUR (3.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.42% (410.17 EUR)
Varlığa göre:
37.14% (1 865.49 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 2696
AUDCAD 1550
AUDUSD 794
AUDNZD 741
NZDUSD 466
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 2.5K
AUDCAD 3.4K
AUDUSD 318
AUDNZD 941
NZDUSD 387
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 105K
AUDCAD 102K
AUDUSD 23K
AUDNZD 32K
NZDUSD 23K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72.81 EUR
En kötü işlem: -66 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +112.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -410.17 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 3
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 12
Exness-Real3
0.00 × 6
TitanFX-04
0.00 × 4
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.05 × 55
ICTrading-Live29
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live16
0.35 × 34
ICMarketsSC-Live19
0.39 × 79
Coinexx-Demo
0.40 × 5
Tickmill-Live08
0.50 × 16
Axi-US05-Live
0.61 × 23
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1461
ICMarketsSC-Live05
0.73 × 178
ICMarketsSC-Live26
0.82 × 112
82 daha fazla...
My trading system is based on statistical probability and mathematics. I do not use any standard tool of technical and fundamental analysis. Trades a fully automated trading system (EA) with 100% oversight of trades. It is thoroughly tested on MT4 from 2010 to present (Backtest is in my profile). I have been successfully applying this trading strategy since 2015. 


Ortalama derecelendirme:
Your Master
703
Your Master 2025.06.09 08:19 
 

Not bad signals. Wish it she also had a mt5 account that i could copy as well not just mt4.

Reginald Chris Pasco
1357
Reginald Chris Pasco 2023.06.30 20:46 
 

in just 1 month, from 6% DD to 22%. not saying its bad but i want it very secured like the other of author's signal.

asen12
549
asen12 2023.06.08 15:42  (2023.06.09 05:47 değiştirildi) 
 

Vladimira Sepelakova responded to my question enthusiastically. Now I think the robot is still trustworthy, and I will continue to observe his performance later.

John Dowe
508
John Dowe 2023.06.07 10:30 
 

Uses Grid without SL. Perfect to blow your account.

pavol02
174
pavol02 2023.05.12 13:41 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 10:36
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.23 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 16:38
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 22:05
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 23:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.19 21:51
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 13:01
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MySingalStart 4
Ayda 30 USD
248%
0
0
USD
6.4K
EUR
250
99%
6 248
84%
98%
1.62
1.08
EUR
37%
1:500
