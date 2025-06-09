- Büyüme
İşlemler:
6 248
Kârla kapanan işlemler:
5 251 (84.04%)
Zararla kapanan işlemler:
997 (15.96%)
En iyi işlem:
72.81 EUR
En kötü işlem:
-65.92 EUR
Brüt kâr:
17 478.56 EUR (845 177 pips)
Brüt zarar:
-10 760.59 EUR (560 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
112 (112.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
440.03 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
97.91%
Maks. mevduat yükü:
8.98%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
15.28
Alış işlemleri:
3 120 (49.94%)
Satış işlemleri:
3 128 (50.06%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.08 EUR
Ortalama kâr:
3.33 EUR
Ortalama zarar:
-10.79 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-410.17 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-434.25 EUR (16)
Aylık büyüme:
0.55%
Yıllık tahmin:
6.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
439.80 EUR (3.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.42% (410.17 EUR)
Varlığa göre:
37.14% (1 865.49 EUR)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
|NZDCAD
|2696
|AUDCAD
|1550
|AUDUSD
|794
|AUDNZD
|741
|NZDUSD
|466
|SUMMARY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
|NZDCAD
|2.5K
|AUDCAD
|3.4K
|AUDUSD
|318
|AUDNZD
|941
|NZDUSD
|387
|SUMMARY
|72
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
|NZDCAD
|105K
|AUDCAD
|102K
|AUDUSD
|23K
|AUDNZD
|32K
|NZDUSD
|23K
|SUMMARY
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
En iyi işlem: +72.81 EUR
En kötü işlem: -66 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +112.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -410.17 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
JustMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 12
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
TitanFX-04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.05 × 55
|
ICTrading-Live29
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live16
|0.35 × 34
|
ICMarketsSC-Live19
|0.39 × 79
|
Coinexx-Demo
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 16
|
Axi-US05-Live
|0.61 × 23
|
ICMarketsSC-Live33
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 1461
|
ICMarketsSC-Live05
|0.73 × 178
|
ICMarketsSC-Live26
|0.82 × 112
My trading system is based on statistical probability and mathematics. I do not use any standard tool of technical and fundamental analysis. Trades a fully automated trading system (EA) with 100% oversight of trades. It is thoroughly tested on MT4 from 2010 to present (Backtest is in my profile). I have been successfully applying this trading strategy since 2015.
Not bad signals. Wish it she also had a mt5 account that i could copy as well not just mt4.
in just 1 month, from 6% DD to 22%. not saying its bad but i want it very secured like the other of author's signal.
Vladimira Sepelakova responded to my question enthusiastically. Now I think the robot is still trustworthy, and I will continue to observe his performance later.
Uses Grid without SL. Perfect to blow your account.
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı