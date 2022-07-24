- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
958
Kârla kapanan işlemler:
583 (60.85%)
Zararla kapanan işlemler:
375 (39.14%)
En iyi işlem:
70.19 USD
En kötü işlem:
-78.74 USD
Brüt kâr:
3 463.55 USD (175 262 pips)
Brüt zarar:
-2 660.76 USD (156 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (82.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.82 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
73.42%
Maks. mevduat yükü:
35.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
540 (56.37%)
Satış işlemleri:
418 (43.63%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
5.94 USD
Ortalama zarar:
-7.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-279.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284.52 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.36%
Yıllık tahmin:
-3.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161.95 USD
Maksimum:
284.52 USD (15.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.98% (279.11 USD)
Varlığa göre:
59.34% (624.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|958
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|803
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.19 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -279.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
Coinexx-Demo
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 20
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.30 × 94
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live03
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|0.43 × 566
|
ICMarketsSC-Live32
|0.44 × 9
|
ThreeTrader-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.51 × 1170
|
ICMarketsSC-Live15
|0.52 × 336
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
166
100%
958
60%
73%
1.30
0.84
USD
USD
59%
1:500