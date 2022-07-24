SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Superdog Pro
Pak Hong Poon

Superdog Pro

Pak Hong Poon
0 inceleme
Güvenilirlik
166 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 80%
ICMarketsSC-Live23
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
958
Kârla kapanan işlemler:
583 (60.85%)
Zararla kapanan işlemler:
375 (39.14%)
En iyi işlem:
70.19 USD
En kötü işlem:
-78.74 USD
Brüt kâr:
3 463.55 USD (175 262 pips)
Brüt zarar:
-2 660.76 USD (156 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (82.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
87.82 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
73.42%
Maks. mevduat yükü:
35.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
540 (56.37%)
Satış işlemleri:
418 (43.63%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
5.94 USD
Ortalama zarar:
-7.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-279.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284.52 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.36%
Yıllık tahmin:
-3.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
161.95 USD
Maksimum:
284.52 USD (15.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.98% (279.11 USD)
Varlığa göre:
59.34% (624.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 958
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 803
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.19 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +82.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -279.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live20
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 7
Exness-Real9
0.06 × 100
Coinexx-Demo
0.12 × 17
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.30 × 94
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 15
ICMarkets-Live03
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
0.43 × 566
ICMarketsSC-Live32
0.44 × 9
ThreeTrader-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.51 × 1170
ICMarketsSC-Live15
0.52 × 336
65 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 05:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 04:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.13 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.09 16:14
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.95% of days out of 808 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.27 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.09 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 14:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.16 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.16 16:06
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.98% of days out of 723 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.24 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.11 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.10 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Superdog Pro
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
1.8K
USD
166
100%
958
60%
73%
1.30
0.84
USD
59%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.