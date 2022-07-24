SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Superdog Pro
Pak Hong Poon

Superdog Pro

Pak Hong Poon
0 avis
Fiabilité
166 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 80%
ICMarketsSC-Live23
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
958
Bénéfice trades:
583 (60.85%)
Perte trades:
375 (39.14%)
Meilleure transaction:
70.19 USD
Pire transaction:
-78.74 USD
Bénéfice brut:
3 463.55 USD (175 262 pips)
Perte brute:
-2 660.76 USD (156 920 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (82.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
87.82 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
73.42%
Charge de dépôt maximale:
35.02%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.82
Longs trades:
540 (56.37%)
Courts trades:
418 (43.63%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
5.94 USD
Perte moyenne:
-7.10 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-279.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-284.52 USD (6)
Croissance mensuelle:
-0.36%
Prévision annuelle:
-3.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
161.95 USD
Maximal:
284.52 USD (15.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.98% (279.11 USD)
Par fonds propres:
59.34% (624.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 958
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 803
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.19 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +82.39 USD
Perte consécutive maximale: -279.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live20
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 7
Exness-Real9
0.06 × 100
Coinexx-Demo
0.12 × 17
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.30 × 94
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 15
ICMarkets-Live03
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
0.43 × 566
ICMarketsSC-Live32
0.44 × 9
ThreeTrader-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.51 × 1170
ICMarketsSC-Live15
0.52 × 336
65 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 05:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 04:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.13 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.09 16:14
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.95% of days out of 808 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.27 15:37
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.09 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.08 14:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.16 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.16 16:06
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.98% of days out of 723 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.24 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.11 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.19 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.10 16:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Superdog Pro
30 USD par mois
80%
0
0
USD
1.8K
USD
166
100%
958
60%
73%
1.30
0.84
USD
59%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.