- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
958
Profit Trade:
583 (60.85%)
Loss Trade:
375 (39.14%)
Best Trade:
70.19 USD
Worst Trade:
-78.74 USD
Profitto lordo:
3 463.55 USD (175 262 pips)
Perdita lorda:
-2 660.76 USD (156 920 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (82.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.82 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
73.42%
Massimo carico di deposito:
35.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
540 (56.37%)
Short Trade:
418 (43.63%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
5.94 USD
Perdita media:
-7.10 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-279.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284.52 USD (6)
Crescita mensile:
-0.36%
Previsione annuale:
-3.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.95 USD
Massimale:
284.52 USD (15.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.98% (279.11 USD)
Per equità:
59.34% (624.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|958
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|803
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.19 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +82.39 USD
Massima perdita consecutiva: -279.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 7
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
Coinexx-Demo
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 20
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.30 × 94
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live03
|0.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|0.43 × 566
|
ICMarketsSC-Live32
|0.44 × 9
|
ThreeTrader-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|0.51 × 1170
|
ICMarketsSC-Live15
|0.52 × 336
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
80%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
166
100%
958
60%
73%
1.30
0.84
USD
USD
59%
1:500