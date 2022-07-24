SegnaliSezioni
Pak Hong Poon

Superdog Pro

Pak Hong Poon
0 recensioni
Affidabilità
166 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 80%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
958
Profit Trade:
583 (60.85%)
Loss Trade:
375 (39.14%)
Best Trade:
70.19 USD
Worst Trade:
-78.74 USD
Profitto lordo:
3 463.55 USD (175 262 pips)
Perdita lorda:
-2 660.76 USD (156 920 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (82.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.82 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
73.42%
Massimo carico di deposito:
35.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
540 (56.37%)
Short Trade:
418 (43.63%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
5.94 USD
Perdita media:
-7.10 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-279.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284.52 USD (6)
Crescita mensile:
-0.36%
Previsione annuale:
-3.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
161.95 USD
Massimale:
284.52 USD (15.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.98% (279.11 USD)
Per equità:
59.34% (624.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 958
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 803
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.19 USD
Worst Trade: -79 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +82.39 USD
Massima perdita consecutiva: -279.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live20
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
RoboForex-Prime
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 7
Exness-Real9
0.06 × 100
Coinexx-Demo
0.12 × 17
ICMarkets-Live15
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.30 × 94
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 15
ICMarkets-Live03
0.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
0.43 × 566
ICMarketsSC-Live32
0.44 × 9
ThreeTrader-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live20
0.51 × 1170
ICMarketsSC-Live15
0.52 × 336
65 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Superdog Pro
30USD al mese
80%
0
0
USD
1.8K
USD
166
100%
958
60%
73%
1.30
0.84
USD
59%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.