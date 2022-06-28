SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fish n Grid
Pak Hong Poon

Fish n Grid

Pak Hong Poon
0 inceleme
Güvenilirlik
170 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 216%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 611
Kârla kapanan işlemler:
3 193 (69.24%)
Zararla kapanan işlemler:
1 418 (30.75%)
En iyi işlem:
292.07 USD
En kötü işlem:
-152.54 USD
Brüt kâr:
19 672.64 USD (674 112 pips)
Brüt zarar:
-13 207.40 USD (545 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (79.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
660.50 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
89.33%
Maks. mevduat yükü:
8.95%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.86
Alış işlemleri:
2 037 (44.18%)
Satış işlemleri:
2 574 (55.82%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
6.16 USD
Ortalama zarar:
-9.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
69 (-9.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 270.56 USD (12)
Aylık büyüme:
3.28%
Yıllık tahmin:
39.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 330.74 USD (15.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.36% (1 330.74 USD)
Varlığa göre:
34.87% (2 569.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 381
AUDCHF 331
GBPUSD 331
AUDJPY 321
NZDCAD 307
AUDCAD 300
EURCAD 296
AUDUSD 295
EURUSD 272
CADCHF 258
EURGBP 257
EURCHF 244
USDCHF 241
GBPCHF 240
GBPNZD 237
NZDCHF 181
USDCAD 94
AUDNZD 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 585
AUDCHF 508
GBPUSD 901
AUDJPY 654
NZDCAD -954
AUDCAD 509
EURCAD 493
AUDUSD 450
EURUSD 566
CADCHF 350
EURGBP 845
EURCHF 449
USDCHF 530
GBPCHF 108
GBPNZD -145
NZDCHF 280
USDCAD 324
AUDNZD 13
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 13K
AUDCHF 15K
GBPUSD 26K
AUDJPY 16K
NZDCAD -18K
AUDCAD 16K
EURCAD 20K
AUDUSD 5.8K
EURUSD 18K
CADCHF -4.1K
EURGBP 3K
EURCHF 12K
USDCHF 11K
GBPCHF -3.5K
GBPNZD -15K
NZDCHF 8.9K
USDCAD 7.4K
AUDNZD -322
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +292.07 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +79.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 17
Coinexx-Live
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
FxView-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 31
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.14 × 29
ICMarkets-Live03
0.16 × 67
ICMarkets-Live20
0.21 × 114
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 265
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
Exness-Real3
0.50 × 4
104 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.09 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.20 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.20 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.20 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.20 04:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.19 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.19 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.19 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.23 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.22 23:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.09.06 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
