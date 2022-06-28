Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 FxPro.com-Real08 0.00 × 3 FPMarkets-Live4 0.00 × 5 JustMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 17 Coinexx-Live 0.00 × 1 TitanFX-04 0.00 × 4 ICMarkets-Live19 0.00 × 3 FxView-Live 0.00 × 3 FPMarkets-Live3 0.00 × 2 ICMarkets-Live22 0.00 × 31 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 1 Exness-Real9 0.06 × 100 TMGM.TradeMax-Live11 0.11 × 154 ICMarkets-Live15 0.14 × 29 ICMarkets-Live03 0.16 × 67 ICMarkets-Live20 0.21 × 114 ICMarkets-Live05 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live19 0.40 × 265 Tickmill-Live05 0.43 × 28 ICMarketsSC-Live09 0.47 × 224 Exness-Real3 0.50 × 4 104 daha fazla...