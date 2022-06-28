- Büyüme
İşlemler:
4 611
Kârla kapanan işlemler:
3 193 (69.24%)
Zararla kapanan işlemler:
1 418 (30.75%)
En iyi işlem:
292.07 USD
En kötü işlem:
-152.54 USD
Brüt kâr:
19 672.64 USD (674 112 pips)
Brüt zarar:
-13 207.40 USD (545 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (79.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
660.50 USD (10)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
89.33%
Maks. mevduat yükü:
8.95%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.86
Alış işlemleri:
2 037 (44.18%)
Satış işlemleri:
2 574 (55.82%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
6.16 USD
Ortalama zarar:
-9.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
69 (-9.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 270.56 USD (12)
Aylık büyüme:
3.28%
Yıllık tahmin:
39.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 330.74 USD (15.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.36% (1 330.74 USD)
Varlığa göre:
34.87% (2 569.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|381
|AUDCHF
|331
|GBPUSD
|331
|AUDJPY
|321
|NZDCAD
|307
|AUDCAD
|300
|EURCAD
|296
|AUDUSD
|295
|EURUSD
|272
|CADCHF
|258
|EURGBP
|257
|EURCHF
|244
|USDCHF
|241
|GBPCHF
|240
|GBPNZD
|237
|NZDCHF
|181
|USDCAD
|94
|AUDNZD
|25
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|585
|AUDCHF
|508
|GBPUSD
|901
|AUDJPY
|654
|NZDCAD
|-954
|AUDCAD
|509
|EURCAD
|493
|AUDUSD
|450
|EURUSD
|566
|CADCHF
|350
|EURGBP
|845
|EURCHF
|449
|USDCHF
|530
|GBPCHF
|108
|GBPNZD
|-145
|NZDCHF
|280
|USDCAD
|324
|AUDNZD
|13
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|13K
|AUDCHF
|15K
|GBPUSD
|26K
|AUDJPY
|16K
|NZDCAD
|-18K
|AUDCAD
|16K
|EURCAD
|20K
|AUDUSD
|5.8K
|EURUSD
|18K
|CADCHF
|-4.1K
|EURGBP
|3K
|EURCHF
|12K
|USDCHF
|11K
|GBPCHF
|-3.5K
|GBPNZD
|-15K
|NZDCHF
|8.9K
|USDCAD
|7.4K
|AUDNZD
|-322
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +292.07 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +79.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
JustMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 17
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 3
|
FxView-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 31
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
|
ICMarkets-Live15
|0.14 × 29
|
ICMarkets-Live03
|0.16 × 67
|
ICMarkets-Live20
|0.21 × 114
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 265
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 28
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
|
Exness-Real3
|0.50 × 4
