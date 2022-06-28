SignauxSections
Pak Hong Poon

Fish n Grid

Pak Hong Poon
0 avis
Fiabilité
170 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 215%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 608
Bénéfice trades:
3 190 (69.22%)
Perte trades:
1 418 (30.77%)
Meilleure transaction:
292.07 USD
Pire transaction:
-152.54 USD
Bénéfice brut:
19 664.59 USD (673 609 pips)
Perte brute:
-13 207.40 USD (545 680 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (79.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
660.50 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
89.33%
Charge de dépôt maximale:
8.95%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.85
Longs trades:
2 036 (44.18%)
Courts trades:
2 572 (55.82%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
1.40 USD
Bénéfice moyen:
6.16 USD
Perte moyenne:
-9.31 USD
Pertes consécutives maximales:
69 (-9.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 270.56 USD (12)
Croissance mensuelle:
3.29%
Prévision annuelle:
40.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 330.74 USD (15.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.36% (1 330.74 USD)
Par fonds propres:
34.87% (2 569.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 381
AUDCHF 331
GBPUSD 331
AUDJPY 321
NZDCAD 307
AUDCAD 299
EURCAD 295
AUDUSD 295
EURUSD 271
CADCHF 258
EURGBP 257
EURCHF 244
USDCHF 241
GBPCHF 240
GBPNZD 237
NZDCHF 181
USDCAD 94
AUDNZD 25
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 585
AUDCHF 508
GBPUSD 901
AUDJPY 654
NZDCAD -954
AUDCAD 506
EURCAD 491
AUDUSD 450
EURUSD 563
CADCHF 350
EURGBP 845
EURCHF 449
USDCHF 530
GBPCHF 108
GBPNZD -145
NZDCHF 280
USDCAD 324
AUDNZD 13
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 13K
AUDCHF 15K
GBPUSD 26K
AUDJPY 16K
NZDCAD -18K
AUDCAD 16K
EURCAD 20K
AUDUSD 5.8K
EURUSD 18K
CADCHF -4.1K
EURGBP 3K
EURCHF 12K
USDCHF 11K
GBPCHF -3.5K
GBPNZD -15K
NZDCHF 8.9K
USDCAD 7.4K
AUDNZD -322
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +292.07 USD
Pire transaction: -153 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +79.60 USD
Perte consécutive maximale: -9.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 17
Coinexx-Live
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
FxView-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 31
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.14 × 29
ICMarkets-Live03
0.16 × 67
ICMarkets-Live20
0.21 × 114
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 265
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
Exness-Real3
0.50 × 4
Aucun avis
2025.05.09 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.20 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.20 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.20 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.20 04:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.19 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.19 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.19 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.23 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.22 23:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.09.06 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fish n Grid
30 USD par mois
215%
0
0
USD
9.5K
USD
170
100%
4 608
69%
89%
1.48
1.40
USD
35%
1:500
Copier

