Pak Hong Poon

Fish n Grid

Pak Hong Poon
0 recensioni
Affidabilità
170 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 216%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 611
Profit Trade:
3 193 (69.24%)
Loss Trade:
1 418 (30.75%)
Best Trade:
292.07 USD
Worst Trade:
-152.54 USD
Profitto lordo:
19 672.64 USD (674 112 pips)
Perdita lorda:
-13 207.40 USD (545 680 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (79.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
660.50 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
89.33%
Massimo carico di deposito:
8.95%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.86
Long Trade:
2 037 (44.18%)
Short Trade:
2 574 (55.82%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
1.40 USD
Profitto medio:
6.16 USD
Perdita media:
-9.31 USD
Massime perdite consecutive:
69 (-9.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 270.56 USD (12)
Crescita mensile:
3.29%
Previsione annuale:
39.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 330.74 USD (15.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.36% (1 330.74 USD)
Per equità:
34.87% (2 569.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 381
AUDCHF 331
GBPUSD 331
AUDJPY 321
NZDCAD 307
AUDCAD 300
EURCAD 296
AUDUSD 295
EURUSD 272
CADCHF 258
EURGBP 257
EURCHF 244
USDCHF 241
GBPCHF 240
GBPNZD 237
NZDCHF 181
USDCAD 94
AUDNZD 25
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 585
AUDCHF 508
GBPUSD 901
AUDJPY 654
NZDCAD -954
AUDCAD 509
EURCAD 493
AUDUSD 450
EURUSD 566
CADCHF 350
EURGBP 845
EURCHF 449
USDCHF 530
GBPCHF 108
GBPNZD -145
NZDCHF 280
USDCAD 324
AUDNZD 13
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 13K
AUDCHF 15K
GBPUSD 26K
AUDJPY 16K
NZDCAD -18K
AUDCAD 16K
EURCAD 20K
AUDUSD 5.8K
EURUSD 18K
CADCHF -4.1K
EURGBP 3K
EURCHF 12K
USDCHF 11K
GBPCHF -3.5K
GBPNZD -15K
NZDCHF 8.9K
USDCAD 7.4K
AUDNZD -322
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +292.07 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +79.60 USD
Massima perdita consecutiva: -9.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 17
Coinexx-Live
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 3
FxView-Live
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 31
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.14 × 29
ICMarkets-Live03
0.16 × 67
ICMarkets-Live20
0.21 × 114
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 265
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
Exness-Real3
0.50 × 4
104 più
Non ci sono recensioni
2025.05.09 08:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 18:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 09:05
2025.04.24 09:05
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
2025.04.15 13:35
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.20 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.20 07:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.20 05:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.20 04:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.06.19 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.19 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.19 08:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.06.18 15:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.23 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.22 23:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2022.09.06 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
