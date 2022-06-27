SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AIM system
Jun Qi Li

AIM system

Jun Qi Li
0 inceleme
179 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -70%
TradeMaxGlobal-Live7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 362
Kârla kapanan işlemler:
2 573 (40.44%)
Zararla kapanan işlemler:
3 789 (59.56%)
En iyi işlem:
668.30 USD
En kötü işlem:
-956.93 USD
Brüt kâr:
26 181.36 USD (1 222 015 pips)
Brüt zarar:
-33 476.27 USD (1 187 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (36.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
668.30 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
91.40%
Maks. mevduat yükü:
8.53%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
4 018 (63.16%)
Satış işlemleri:
2 344 (36.84%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-1.15 USD
Ortalama kâr:
10.18 USD
Ortalama zarar:
-8.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-213.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 761.71 USD (4)
Aylık büyüme:
16.19%
Yıllık tahmin:
196.48%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 849.91 USD
Maksimum:
8 486.11 USD (79.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.15% (8 482.29 USD)
Varlığa göre:
81.18% (4 974.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3412
EURUSD 456
USDJPY 328
GBPUSD 230
AUDUSD 203
GBPJPY 157
NZDUSD 134
HK50 118
CHFJPY 97
USDCHF 94
USDCAD 82
AUDJPY 80
EURJPY 75
NZDCHF 69
GBPAUD 59
GBPCHF 57
NZDJPY 57
NZDCAD 54
EURCAD 52
CADCHF 52
CADJPY 52
EURAUD 51
EURGBP 51
AUDNZD 47
GBPNZD 47
GBPCAD 45
EURCHF 45
AUDCHF 45
AUDCAD 44
EURNZD 39
XTIUSD 13
TSLA.NAS 6
GER40 4
XBRUSD 2
NAS100 2
CHCUSD 1
IND50 1
US30 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -260
EURUSD -213
USDJPY -1.9K
GBPUSD -203
AUDUSD -55
GBPJPY -91
NZDUSD -87
HK50 -1.4K
CHFJPY 21
USDCHF -491
USDCAD -281
AUDJPY -138
EURJPY -191
NZDCHF -159
GBPAUD 2
GBPCHF -149
NZDJPY -249
NZDCAD -421
EURCAD 93
CADCHF -203
CADJPY 2
EURAUD -228
EURGBP 109
AUDNZD 83
GBPNZD -278
GBPCAD -26
EURCHF -229
AUDCHF -177
AUDCAD -289
EURNZD -19
XTIUSD -39
TSLA.NAS 207
GER40 70
XBRUSD 11
NAS100 12
CHCUSD -129
IND50 16
US30 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 51K
EURUSD 11K
USDJPY -7.1K
GBPUSD -5.4K
AUDUSD -3.8K
GBPJPY 3.9K
NZDUSD 4.8K
HK50 -1.6K
CHFJPY 20K
USDCHF -6.9K
USDCAD -5K
AUDJPY -9.6K
EURJPY -5.7K
NZDCHF -2.3K
GBPAUD 16K
GBPCHF -3.3K
NZDJPY -5.2K
NZDCAD -9.6K
EURCAD 2.9K
CADCHF -2.6K
CADJPY 2.7K
EURAUD -2.2K
EURGBP 2.1K
AUDNZD 3.6K
GBPNZD -14K
GBPCAD 681
EURCHF -3.3K
AUDCHF -2.5K
AUDCAD -4.3K
EURNZD 5.4K
XTIUSD -346
TSLA.NAS 9.4K
GER40 1.7K
XBRUSD 231
NAS100 128
CHCUSD -13K
IND50 16K
US30 17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +668.30 USD
En kötü işlem: -957 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +36.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -213.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.83 × 129
AxioryAsia-06Live
1.33 × 1123
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 36
RoboForex-ProCent-5
9.66 × 297
追求确定性的长期利润
İnceleme yok
2025.06.03 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 05:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 05:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 02:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.29 14:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.29 11:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.18 16:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.28 07:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.28 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.28 05:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.27 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.21 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.17 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.07 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.28 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.02 14:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.16 09:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
