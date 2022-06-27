- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 362
Profit Trade:
2 573 (40.44%)
Loss Trade:
3 789 (59.56%)
Best Trade:
668.30 USD
Worst Trade:
-956.93 USD
Profitto lordo:
26 181.36 USD (1 222 015 pips)
Perdita lorda:
-33 476.27 USD (1 187 209 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (36.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
668.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
91.40%
Massimo carico di deposito:
8.53%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
4 018 (63.16%)
Short Trade:
2 344 (36.84%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.15 USD
Profitto medio:
10.18 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-213.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 761.71 USD (4)
Crescita mensile:
16.19%
Previsione annuale:
196.48%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 849.91 USD
Massimale:
8 486.11 USD (79.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.15% (8 482.29 USD)
Per equità:
81.18% (4 974.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3412
|EURUSD
|456
|USDJPY
|328
|GBPUSD
|230
|AUDUSD
|203
|GBPJPY
|157
|NZDUSD
|134
|HK50
|118
|CHFJPY
|97
|USDCHF
|94
|USDCAD
|82
|AUDJPY
|80
|EURJPY
|75
|NZDCHF
|69
|GBPAUD
|59
|GBPCHF
|57
|NZDJPY
|57
|NZDCAD
|54
|EURCAD
|52
|CADCHF
|52
|CADJPY
|52
|EURAUD
|51
|EURGBP
|51
|AUDNZD
|47
|GBPNZD
|47
|GBPCAD
|45
|EURCHF
|45
|AUDCHF
|45
|AUDCAD
|44
|EURNZD
|39
|XTIUSD
|13
|TSLA.NAS
|6
|GER40
|4
|XBRUSD
|2
|NAS100
|2
|CHCUSD
|1
|IND50
|1
|US30
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-260
|EURUSD
|-213
|USDJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-203
|AUDUSD
|-55
|GBPJPY
|-91
|NZDUSD
|-87
|HK50
|-1.4K
|CHFJPY
|21
|USDCHF
|-491
|USDCAD
|-281
|AUDJPY
|-138
|EURJPY
|-191
|NZDCHF
|-159
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|-149
|NZDJPY
|-249
|NZDCAD
|-421
|EURCAD
|93
|CADCHF
|-203
|CADJPY
|2
|EURAUD
|-228
|EURGBP
|109
|AUDNZD
|83
|GBPNZD
|-278
|GBPCAD
|-26
|EURCHF
|-229
|AUDCHF
|-177
|AUDCAD
|-289
|EURNZD
|-19
|XTIUSD
|-39
|TSLA.NAS
|207
|GER40
|70
|XBRUSD
|11
|NAS100
|12
|CHCUSD
|-129
|IND50
|16
|US30
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|51K
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|-7.1K
|GBPUSD
|-5.4K
|AUDUSD
|-3.8K
|GBPJPY
|3.9K
|NZDUSD
|4.8K
|HK50
|-1.6K
|CHFJPY
|20K
|USDCHF
|-6.9K
|USDCAD
|-5K
|AUDJPY
|-9.6K
|EURJPY
|-5.7K
|NZDCHF
|-2.3K
|GBPAUD
|16K
|GBPCHF
|-3.3K
|NZDJPY
|-5.2K
|NZDCAD
|-9.6K
|EURCAD
|2.9K
|CADCHF
|-2.6K
|CADJPY
|2.7K
|EURAUD
|-2.2K
|EURGBP
|2.1K
|AUDNZD
|3.6K
|GBPNZD
|-14K
|GBPCAD
|681
|EURCHF
|-3.3K
|AUDCHF
|-2.5K
|AUDCAD
|-4.3K
|EURNZD
|5.4K
|XTIUSD
|-346
|TSLA.NAS
|9.4K
|GER40
|1.7K
|XBRUSD
|231
|NAS100
|128
|CHCUSD
|-13K
|IND50
|16K
|US30
|17
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +668.30 USD
Worst Trade: -957 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +36.53 USD
Massima perdita consecutiva: -213.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live06
|0.83 × 129
|
AxioryAsia-06Live
|1.33 × 1123
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 36
|
RoboForex-ProCent-5
|9.66 × 297
追求确定性的长期利润
