Jun Qi Li

AIM system

Jun Qi Li
0 recensioni
179 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2022 -70%
TradeMaxGlobal-Live7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 362
Profit Trade:
2 573 (40.44%)
Loss Trade:
3 789 (59.56%)
Best Trade:
668.30 USD
Worst Trade:
-956.93 USD
Profitto lordo:
26 181.36 USD (1 222 015 pips)
Perdita lorda:
-33 476.27 USD (1 187 209 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (36.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
668.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
91.40%
Massimo carico di deposito:
8.53%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
4 018 (63.16%)
Short Trade:
2 344 (36.84%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.15 USD
Profitto medio:
10.18 USD
Perdita media:
-8.84 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-213.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 761.71 USD (4)
Crescita mensile:
16.19%
Previsione annuale:
196.48%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 849.91 USD
Massimale:
8 486.11 USD (79.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.15% (8 482.29 USD)
Per equità:
81.18% (4 974.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3412
EURUSD 456
USDJPY 328
GBPUSD 230
AUDUSD 203
GBPJPY 157
NZDUSD 134
HK50 118
CHFJPY 97
USDCHF 94
USDCAD 82
AUDJPY 80
EURJPY 75
NZDCHF 69
GBPAUD 59
GBPCHF 57
NZDJPY 57
NZDCAD 54
EURCAD 52
CADCHF 52
CADJPY 52
EURAUD 51
EURGBP 51
AUDNZD 47
GBPNZD 47
GBPCAD 45
EURCHF 45
AUDCHF 45
AUDCAD 44
EURNZD 39
XTIUSD 13
TSLA.NAS 6
GER40 4
XBRUSD 2
NAS100 2
CHCUSD 1
IND50 1
US30 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -260
EURUSD -213
USDJPY -1.9K
GBPUSD -203
AUDUSD -55
GBPJPY -91
NZDUSD -87
HK50 -1.4K
CHFJPY 21
USDCHF -491
USDCAD -281
AUDJPY -138
EURJPY -191
NZDCHF -159
GBPAUD 2
GBPCHF -149
NZDJPY -249
NZDCAD -421
EURCAD 93
CADCHF -203
CADJPY 2
EURAUD -228
EURGBP 109
AUDNZD 83
GBPNZD -278
GBPCAD -26
EURCHF -229
AUDCHF -177
AUDCAD -289
EURNZD -19
XTIUSD -39
TSLA.NAS 207
GER40 70
XBRUSD 11
NAS100 12
CHCUSD -129
IND50 16
US30 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 51K
EURUSD 11K
USDJPY -7.1K
GBPUSD -5.4K
AUDUSD -3.8K
GBPJPY 3.9K
NZDUSD 4.8K
HK50 -1.6K
CHFJPY 20K
USDCHF -6.9K
USDCAD -5K
AUDJPY -9.6K
EURJPY -5.7K
NZDCHF -2.3K
GBPAUD 16K
GBPCHF -3.3K
NZDJPY -5.2K
NZDCAD -9.6K
EURCAD 2.9K
CADCHF -2.6K
CADJPY 2.7K
EURAUD -2.2K
EURGBP 2.1K
AUDNZD 3.6K
GBPNZD -14K
GBPCAD 681
EURCHF -3.3K
AUDCHF -2.5K
AUDCAD -4.3K
EURNZD 5.4K
XTIUSD -346
TSLA.NAS 9.4K
GER40 1.7K
XBRUSD 231
NAS100 128
CHCUSD -13K
IND50 16K
US30 17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +668.30 USD
Worst Trade: -957 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +36.53 USD
Massima perdita consecutiva: -213.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.83 × 129
AxioryAsia-06Live
1.33 × 1123
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 36
RoboForex-ProCent-5
9.66 × 297
追求确定性的长期利润
Non ci sono recensioni
