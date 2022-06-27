SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AIM system
Jun Qi Li

AIM system

Jun Qi Li
0 avis
179 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2022 -70%
TradeMaxGlobal-Live7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 362
Bénéfice trades:
2 573 (40.44%)
Perte trades:
3 789 (59.56%)
Meilleure transaction:
668.30 USD
Pire transaction:
-956.93 USD
Bénéfice brut:
26 181.36 USD (1 222 015 pips)
Perte brute:
-33 476.27 USD (1 187 209 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (36.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
668.30 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
91.40%
Charge de dépôt maximale:
8.53%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
4 018 (63.16%)
Courts trades:
2 344 (36.84%)
Facteur de profit:
0.78
Rendement attendu:
-1.15 USD
Bénéfice moyen:
10.18 USD
Perte moyenne:
-8.84 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-213.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 761.71 USD (4)
Croissance mensuelle:
16.19%
Prévision annuelle:
196.48%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 849.91 USD
Maximal:
8 486.11 USD (79.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.15% (8 482.29 USD)
Par fonds propres:
81.18% (4 974.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3412
EURUSD 456
USDJPY 328
GBPUSD 230
AUDUSD 203
GBPJPY 157
NZDUSD 134
HK50 118
CHFJPY 97
USDCHF 94
USDCAD 82
AUDJPY 80
EURJPY 75
NZDCHF 69
GBPAUD 59
GBPCHF 57
NZDJPY 57
NZDCAD 54
EURCAD 52
CADCHF 52
CADJPY 52
EURAUD 51
EURGBP 51
AUDNZD 47
GBPNZD 47
GBPCAD 45
EURCHF 45
AUDCHF 45
AUDCAD 44
EURNZD 39
XTIUSD 13
TSLA.NAS 6
GER40 4
XBRUSD 2
NAS100 2
CHCUSD 1
IND50 1
US30 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -260
EURUSD -213
USDJPY -1.9K
GBPUSD -203
AUDUSD -55
GBPJPY -91
NZDUSD -87
HK50 -1.4K
CHFJPY 21
USDCHF -491
USDCAD -281
AUDJPY -138
EURJPY -191
NZDCHF -159
GBPAUD 2
GBPCHF -149
NZDJPY -249
NZDCAD -421
EURCAD 93
CADCHF -203
CADJPY 2
EURAUD -228
EURGBP 109
AUDNZD 83
GBPNZD -278
GBPCAD -26
EURCHF -229
AUDCHF -177
AUDCAD -289
EURNZD -19
XTIUSD -39
TSLA.NAS 207
GER40 70
XBRUSD 11
NAS100 12
CHCUSD -129
IND50 16
US30 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 51K
EURUSD 11K
USDJPY -7.1K
GBPUSD -5.4K
AUDUSD -3.8K
GBPJPY 3.9K
NZDUSD 4.8K
HK50 -1.6K
CHFJPY 20K
USDCHF -6.9K
USDCAD -5K
AUDJPY -9.6K
EURJPY -5.7K
NZDCHF -2.3K
GBPAUD 16K
GBPCHF -3.3K
NZDJPY -5.2K
NZDCAD -9.6K
EURCAD 2.9K
CADCHF -2.6K
CADJPY 2.7K
EURAUD -2.2K
EURGBP 2.1K
AUDNZD 3.6K
GBPNZD -14K
GBPCAD 681
EURCHF -3.3K
AUDCHF -2.5K
AUDCAD -4.3K
EURNZD 5.4K
XTIUSD -346
TSLA.NAS 9.4K
GER40 1.7K
XBRUSD 231
NAS100 128
CHCUSD -13K
IND50 16K
US30 17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +668.30 USD
Pire transaction: -957 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +36.53 USD
Perte consécutive maximale: -213.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.83 × 129
AxioryAsia-06Live
1.33 × 1123
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 36
RoboForex-ProCent-5
9.66 × 297
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
追求确定性的长期利润
Aucun avis
2025.06.03 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 05:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 05:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.27 02:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.29 14:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.29 11:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.18 16:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.28 07:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.28 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.28 05:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.27 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.21 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.05.17 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.07 10:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.28 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.28 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.02 14:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.16 09:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AIM system
100 USD par mois
-70%
0
0
USD
3.5K
USD
179
85%
6 362
40%
91%
0.78
-1.15
USD
81%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.