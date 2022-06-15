- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
415
Kârla kapanan işlemler:
316 (76.14%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (23.86%)
En iyi işlem:
176.93 USD
En kötü işlem:
-138.42 USD
Brüt kâr:
2 840.23 USD (76 990 pips)
Brüt zarar:
-1 526.45 USD (53 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (503.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
503.23 USD (22)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
65.81%
Maks. mevduat yükü:
43.11%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
3.76
Alış işlemleri:
154 (37.11%)
Satış işlemleri:
261 (62.89%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
3.17 USD
Ortalama kâr:
8.99 USD
Ortalama zarar:
-15.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-348.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.99 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.85%
Yıllık tahmin:
-10.37%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
348.99 USD (10.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.54% (348.99 USD)
Varlığa göre:
21.34% (988.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|58
|archived
|49
|GBPUSD
|38
|GBPCAD
|36
|EURGBP
|35
|NZDCAD
|32
|GBPAUD
|30
|AUDNZD
|24
|AUDUSD
|23
|USDCAD
|18
|EURUSD
|17
|EURAUD
|10
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|8
|EURNZD
|7
|EURCAD
|6
|CADJPY
|5
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-17
|archived
|772
|GBPUSD
|187
|GBPCAD
|19
|EURGBP
|86
|NZDCAD
|91
|GBPAUD
|35
|AUDNZD
|34
|AUDUSD
|125
|USDCAD
|40
|EURUSD
|114
|EURAUD
|-30
|NZDUSD
|29
|USDJPY
|-115
|EURNZD
|-21
|EURCAD
|11
|CADJPY
|-28
|CHFJPY
|-24
|EURJPY
|-3
|GBPJPY
|4
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|298
|archived
|0
|GBPUSD
|9.6K
|GBPCAD
|1.5K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|1.5K
|GBPAUD
|1.7K
|AUDNZD
|3K
|AUDUSD
|6.5K
|USDCAD
|2.8K
|EURUSD
|5.7K
|EURAUD
|-2.5K
|NZDUSD
|1.5K
|USDJPY
|-6.4K
|EURNZD
|-1.8K
|EURCAD
|767
|CADJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-1.6K
|EURJPY
|-211
|GBPJPY
|376
|AUDCHF
|12
|GBPCHF
|45
|NZDCHF
|107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176.93 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +503.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 6
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 14
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
ICMarkets-Live05
|0.00 × 33
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
Alpari-Trade
|0.00 × 16
AUSForex-Live
|0.00 × 5
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
RoboForex-Prime
|0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 8
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
KOT-Live2
|0.00 × 1
Axi-US03-Demo
|0.03 × 30
ICMarketsSC-Live23
|0.11 × 18
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
171
88%
415
76%
66%
1.86
3.17
USD
USD
21%
1:100