Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InvestAZ-REAL 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 FXCM-GBPReal01 0.00 × 6 Pepperstone-Edge07 0.00 × 7 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 11 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 14 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 6 Tickmill-Live09 0.00 × 1 OctaFX-Real10 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT4 Live Server 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 ICMarkets-Live05 0.00 × 33 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 5 Alpari-Trade 0.00 × 16 AUSForex-Live 0.00 × 5 FXChoice-Pro Live 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 10 VantageFXInternational-Live 3 0.00 × 8 Tickmill-Live08 0.00 × 1 KOT-Live2 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.03 × 30 ICMarketsSC-Live23 0.11 × 18 220 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya