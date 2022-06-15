SinyallerBölümler
Le Duc Thinh

Amociline

Le Duc Thinh
0 inceleme
Güvenilirlik
171 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 53%
FBS-Real-4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
415
Kârla kapanan işlemler:
316 (76.14%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (23.86%)
En iyi işlem:
176.93 USD
En kötü işlem:
-138.42 USD
Brüt kâr:
2 840.23 USD (76 990 pips)
Brüt zarar:
-1 526.45 USD (53 450 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (503.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
503.23 USD (22)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
65.81%
Maks. mevduat yükü:
43.11%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
3.76
Alış işlemleri:
154 (37.11%)
Satış işlemleri:
261 (62.89%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
3.17 USD
Ortalama kâr:
8.99 USD
Ortalama zarar:
-15.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-348.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-348.99 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.85%
Yıllık tahmin:
-10.37%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
348.99 USD (10.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.54% (348.99 USD)
Varlığa göre:
21.34% (988.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 58
archived 49
GBPUSD 38
GBPCAD 36
EURGBP 35
NZDCAD 32
GBPAUD 30
AUDNZD 24
AUDUSD 23
USDCAD 18
EURUSD 17
EURAUD 10
NZDUSD 9
USDJPY 8
EURNZD 7
EURCAD 6
CADJPY 5
CHFJPY 3
EURJPY 2
GBPJPY 2
AUDCHF 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -17
archived 772
GBPUSD 187
GBPCAD 19
EURGBP 86
NZDCAD 91
GBPAUD 35
AUDNZD 34
AUDUSD 125
USDCAD 40
EURUSD 114
EURAUD -30
NZDUSD 29
USDJPY -115
EURNZD -21
EURCAD 11
CADJPY -28
CHFJPY -24
EURJPY -3
GBPJPY 4
AUDCHF 0
GBPCHF 1
NZDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 298
archived 0
GBPUSD 9.6K
GBPCAD 1.5K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 1.5K
GBPAUD 1.7K
AUDNZD 3K
AUDUSD 6.5K
USDCAD 2.8K
EURUSD 5.7K
EURAUD -2.5K
NZDUSD 1.5K
USDJPY -6.4K
EURNZD -1.8K
EURCAD 767
CADJPY -1.1K
CHFJPY -1.6K
EURJPY -211
GBPJPY 376
AUDCHF 12
GBPCHF 45
NZDCHF 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.93 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +503.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -348.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 14
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
Tickmill-Live09
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
Alpari-Trade
0.00 × 16
AUSForex-Live
0.00 × 5
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 8
Tickmill-Live08
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.11 × 18
İnceleme yok
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 16:25
No swaps are charged
2025.04.17 16:25
No swaps are charged
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.19 08:14
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Amociline
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
4.5K
USD
171
88%
415
76%
66%
1.86
3.17
USD
21%
1:100
