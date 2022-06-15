SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Amociline
Le Duc Thinh

Amociline

Le Duc Thinh
0 avis
Fiabilité
171 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 53%
FBS-Real-4
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
415
Bénéfice trades:
316 (76.14%)
Perte trades:
99 (23.86%)
Meilleure transaction:
176.93 USD
Pire transaction:
-138.42 USD
Bénéfice brut:
2 840.23 USD (76 990 pips)
Perte brute:
-1 526.45 USD (53 450 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (503.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
503.23 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
65.81%
Charge de dépôt maximale:
43.11%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
3.76
Longs trades:
154 (37.11%)
Courts trades:
261 (62.89%)
Facteur de profit:
1.86
Rendement attendu:
3.17 USD
Bénéfice moyen:
8.99 USD
Perte moyenne:
-15.42 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-348.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-348.99 USD (6)
Croissance mensuelle:
-0.85%
Prévision annuelle:
-10.37%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
348.99 USD (10.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.54% (348.99 USD)
Par fonds propres:
21.34% (988.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 58
archived 49
GBPUSD 38
GBPCAD 36
EURGBP 35
NZDCAD 32
GBPAUD 30
AUDNZD 24
AUDUSD 23
USDCAD 18
EURUSD 17
EURAUD 10
NZDUSD 9
USDJPY 8
EURNZD 7
EURCAD 6
CADJPY 5
CHFJPY 3
EURJPY 2
GBPJPY 2
AUDCHF 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -17
archived 772
GBPUSD 187
GBPCAD 19
EURGBP 86
NZDCAD 91
GBPAUD 35
AUDNZD 34
AUDUSD 125
USDCAD 40
EURUSD 114
EURAUD -30
NZDUSD 29
USDJPY -115
EURNZD -21
EURCAD 11
CADJPY -28
CHFJPY -24
EURJPY -3
GBPJPY 4
AUDCHF 0
GBPCHF 1
NZDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 298
archived 0
GBPUSD 9.6K
GBPCAD 1.5K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 1.5K
GBPAUD 1.7K
AUDNZD 3K
AUDUSD 6.5K
USDCAD 2.8K
EURUSD 5.7K
EURAUD -2.5K
NZDUSD 1.5K
USDJPY -6.4K
EURNZD -1.8K
EURCAD 767
CADJPY -1.1K
CHFJPY -1.6K
EURJPY -211
GBPJPY 376
AUDCHF 12
GBPCHF 45
NZDCHF 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +176.93 USD
Pire transaction: -138 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +503.23 USD
Perte consécutive maximale: -348.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 14
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
Tickmill-Live09
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
Alpari-Trade
0.00 × 16
AUSForex-Live
0.00 × 5
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 8
Tickmill-Live08
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.11 × 18
220 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 16:25
No swaps are charged
2025.04.17 16:25
No swaps are charged
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.19 08:14
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Amociline
30 USD par mois
53%
0
0
USD
4.5K
USD
171
88%
415
76%
66%
1.86
3.17
USD
21%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.