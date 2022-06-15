Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InvestAZ-REAL 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 FXCM-GBPReal01 0.00 × 6 Pepperstone-Edge07 0.00 × 7 TMGM.TradeMax-Live8 0.00 × 11 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 14 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 6 Tickmill-Live09 0.00 × 1 OctaFX-Real10 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT4 Live Server 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 2 ICMarkets-Live05 0.00 × 33 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 5 Alpari-Trade 0.00 × 16 AUSForex-Live 0.00 × 5 FXChoice-Pro Live 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 10 VantageFXInternational-Live 3 0.00 × 8 Tickmill-Live08 0.00 × 1 KOT-Live2 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.03 × 30 ICMarketsSC-Live23 0.11 × 18 220 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou