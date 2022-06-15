SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Amociline
Le Duc Thinh

Amociline

Le Duc Thinh
0 recensioni
Affidabilità
171 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 53%
FBS-Real-4
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
415
Profit Trade:
316 (76.14%)
Loss Trade:
99 (23.86%)
Best Trade:
176.93 USD
Worst Trade:
-138.42 USD
Profitto lordo:
2 840.23 USD (76 990 pips)
Perdita lorda:
-1 526.45 USD (53 450 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (503.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
503.23 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
65.81%
Massimo carico di deposito:
43.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.76
Long Trade:
154 (37.11%)
Short Trade:
261 (62.89%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
3.17 USD
Profitto medio:
8.99 USD
Perdita media:
-15.42 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-348.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-348.99 USD (6)
Crescita mensile:
-0.85%
Previsione annuale:
-10.37%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
348.99 USD (10.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.54% (348.99 USD)
Per equità:
21.34% (988.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 58
archived 49
GBPUSD 38
GBPCAD 36
EURGBP 35
NZDCAD 32
GBPAUD 30
AUDNZD 24
AUDUSD 23
USDCAD 18
EURUSD 17
EURAUD 10
NZDUSD 9
USDJPY 8
EURNZD 7
EURCAD 6
CADJPY 5
CHFJPY 3
EURJPY 2
GBPJPY 2
AUDCHF 1
GBPCHF 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -17
archived 772
GBPUSD 187
GBPCAD 19
EURGBP 86
NZDCAD 91
GBPAUD 35
AUDNZD 34
AUDUSD 125
USDCAD 40
EURUSD 114
EURAUD -30
NZDUSD 29
USDJPY -115
EURNZD -21
EURCAD 11
CADJPY -28
CHFJPY -24
EURJPY -3
GBPJPY 4
AUDCHF 0
GBPCHF 1
NZDCHF 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 298
archived 0
GBPUSD 9.6K
GBPCAD 1.5K
EURGBP 1.9K
NZDCAD 1.5K
GBPAUD 1.7K
AUDNZD 3K
AUDUSD 6.5K
USDCAD 2.8K
EURUSD 5.7K
EURAUD -2.5K
NZDUSD 1.5K
USDJPY -6.4K
EURNZD -1.8K
EURCAD 767
CADJPY -1.1K
CHFJPY -1.6K
EURJPY -211
GBPJPY 376
AUDCHF 12
GBPCHF 45
NZDCHF 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176.93 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +503.23 USD
Massima perdita consecutiva: -348.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 14
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
Tickmill-Live09
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 33
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
Alpari-Trade
0.00 × 16
AUSForex-Live
0.00 × 5
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 8
Tickmill-Live08
0.00 × 1
KOT-Live2
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.11 × 18
220 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 16:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 16:25
No swaps are charged
2025.04.17 16:25
No swaps are charged
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.19 08:14
No swaps are charged on the signal account
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.18 09:41
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Amociline
30USD al mese
53%
0
0
USD
4.5K
USD
171
88%
415
76%
66%
1.86
3.17
USD
21%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.