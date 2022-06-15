- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
415
Profit Trade:
316 (76.14%)
Loss Trade:
99 (23.86%)
Best Trade:
176.93 USD
Worst Trade:
-138.42 USD
Profitto lordo:
2 840.23 USD (76 990 pips)
Perdita lorda:
-1 526.45 USD (53 450 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (503.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
503.23 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
65.81%
Massimo carico di deposito:
43.11%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.76
Long Trade:
154 (37.11%)
Short Trade:
261 (62.89%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
3.17 USD
Profitto medio:
8.99 USD
Perdita media:
-15.42 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-348.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-348.99 USD (6)
Crescita mensile:
-0.85%
Previsione annuale:
-10.37%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
348.99 USD (10.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.54% (348.99 USD)
Per equità:
21.34% (988.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|58
|archived
|49
|GBPUSD
|38
|GBPCAD
|36
|EURGBP
|35
|NZDCAD
|32
|GBPAUD
|30
|AUDNZD
|24
|AUDUSD
|23
|USDCAD
|18
|EURUSD
|17
|EURAUD
|10
|NZDUSD
|9
|USDJPY
|8
|EURNZD
|7
|EURCAD
|6
|CADJPY
|5
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-17
|archived
|772
|GBPUSD
|187
|GBPCAD
|19
|EURGBP
|86
|NZDCAD
|91
|GBPAUD
|35
|AUDNZD
|34
|AUDUSD
|125
|USDCAD
|40
|EURUSD
|114
|EURAUD
|-30
|NZDUSD
|29
|USDJPY
|-115
|EURNZD
|-21
|EURCAD
|11
|CADJPY
|-28
|CHFJPY
|-24
|EURJPY
|-3
|GBPJPY
|4
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|1
|NZDCHF
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|298
|archived
|0
|GBPUSD
|9.6K
|GBPCAD
|1.5K
|EURGBP
|1.9K
|NZDCAD
|1.5K
|GBPAUD
|1.7K
|AUDNZD
|3K
|AUDUSD
|6.5K
|USDCAD
|2.8K
|EURUSD
|5.7K
|EURAUD
|-2.5K
|NZDUSD
|1.5K
|USDJPY
|-6.4K
|EURNZD
|-1.8K
|EURCAD
|767
|CADJPY
|-1.1K
|CHFJPY
|-1.6K
|EURJPY
|-211
|GBPJPY
|376
|AUDCHF
|12
|GBPCHF
|45
|NZDCHF
|107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +176.93 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +503.23 USD
Massima perdita consecutiva: -348.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 14
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
AUSForex-Live
|0.00 × 5
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
KOT-Live2
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.03 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|0.11 × 18
