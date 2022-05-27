- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 201
Kârla kapanan işlemler:
4 841 (67.22%)
Zararla kapanan işlemler:
2 360 (32.77%)
En iyi işlem:
355.39 EUR
En kötü işlem:
-673.23 EUR
Brüt kâr:
26 473.20 EUR (802 820 pips)
Brüt zarar:
-28 072.75 EUR (731 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (17.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
591.43 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
99.50%
Maks. mevduat yükü:
194.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
3 929 (54.56%)
Satış işlemleri:
3 272 (45.44%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.22 EUR
Ortalama kâr:
5.47 EUR
Ortalama zarar:
-11.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 005.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 005.93 EUR (11)
Aylık büyüme:
-35.67%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 599.55 EUR
Maksimum:
6 457.99 EUR (65.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.74% (6 457.99 EUR)
Varlığa göre:
96.91% (1 958.69 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3141
|USDCAD
|2963
|XAUUSD
|326
|GBPJPY
|154
|AUDJPY
|71
|USDJPY
|61
|EURCAD
|59
|GBPUSD
|46
|AUDCAD
|42
|EURJPY
|41
|EURNZD
|37
|AUDUSD
|33
|GBPNZD
|32
|AUDNZD
|24
|EURCHF
|23
|NZDJPY
|19
|CADJPY
|17
|EURGBP
|17
|USDCHF
|16
|NZDCAD
|15
|CHFJPY
|12
|GBPAUD
|9
|CADCHF
|9
|GBPCAD
|9
|GBPCHF
|7
|EURAUD
|6
|AUDCHF
|5
|NZDUSD
|4
|NZDCHF
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.2K
|USDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|-509
|GBPJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|235
|USDJPY
|337
|EURCAD
|418
|GBPUSD
|343
|AUDCAD
|-487
|EURJPY
|853
|EURNZD
|-77
|AUDUSD
|15
|GBPNZD
|-466
|AUDNZD
|-135
|EURCHF
|282
|NZDJPY
|-157
|CADJPY
|-20
|EURGBP
|-181
|USDCHF
|-144
|NZDCAD
|29
|CHFJPY
|-51
|GBPAUD
|-136
|CADCHF
|-96
|GBPCAD
|-182
|GBPCHF
|-13
|EURAUD
|-33
|AUDCHF
|-81
|NZDUSD
|-26
|NZDCHF
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|100K
|USDCAD
|8.2K
|XAUUSD
|-14K
|GBPJPY
|-16K
|AUDJPY
|-109
|USDJPY
|3K
|EURCAD
|1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDCAD
|-1.4K
|EURJPY
|689
|EURNZD
|-1.3K
|AUDUSD
|477
|GBPNZD
|681
|AUDNZD
|-1.5K
|EURCHF
|2.5K
|NZDJPY
|-744
|CADJPY
|-327
|EURGBP
|-789
|USDCHF
|-839
|NZDCAD
|780
|CHFJPY
|-279
|GBPAUD
|-756
|CADCHF
|-241
|GBPCAD
|374
|GBPCHF
|-70
|EURAUD
|-59
|AUDCHF
|180
|NZDUSD
|200
|NZDCHF
|70
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +355.39 EUR
En kötü işlem: -673 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +17.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 005.93 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
|
FusionMarkets-Demo
|0.78 × 5078
|
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.30 × 27
|
Coinexx-Demo
|1.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
|
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
|
ICMarketsSC-Live31
|3.50 × 6
|
Axi-US03-Demo
|4.50 × 42
|
Axi-US06-Live
|5.33 × 3
|
XMGlobal-Real 9
|10.55 × 66
|
VantageInternational-Live 3
|14.11 × 18
Premium monitored setup with the PavaSiwo EA. 2 Pairs, 1 M, maqx 5 Long & 5 Short
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-29%
0
0
USD
USD
60
EUR
EUR
175
80%
7 201
67%
100%
0.94
-0.22
EUR
EUR
97%
1:200