Jeroen Smid

PavaSiwo Premium

Jeroen Smid
0 inceleme
175 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -29%
RoboMarkets-ECN-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 201
Kârla kapanan işlemler:
4 841 (67.22%)
Zararla kapanan işlemler:
2 360 (32.77%)
En iyi işlem:
355.39 EUR
En kötü işlem:
-673.23 EUR
Brüt kâr:
26 473.20 EUR (802 820 pips)
Brüt zarar:
-28 072.75 EUR (731 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (17.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
591.43 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
99.50%
Maks. mevduat yükü:
194.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
3 929 (54.56%)
Satış işlemleri:
3 272 (45.44%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.22 EUR
Ortalama kâr:
5.47 EUR
Ortalama zarar:
-11.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-2 005.93 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 005.93 EUR (11)
Aylık büyüme:
-35.67%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 599.55 EUR
Maksimum:
6 457.99 EUR (65.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.74% (6 457.99 EUR)
Varlığa göre:
96.91% (1 958.69 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3141
USDCAD 2963
XAUUSD 326
GBPJPY 154
AUDJPY 71
USDJPY 61
EURCAD 59
GBPUSD 46
AUDCAD 42
EURJPY 41
EURNZD 37
AUDUSD 33
GBPNZD 32
AUDNZD 24
EURCHF 23
NZDJPY 19
CADJPY 17
EURGBP 17
USDCHF 16
NZDCAD 15
CHFJPY 12
GBPAUD 9
CADCHF 9
GBPCAD 9
GBPCHF 7
EURAUD 6
AUDCHF 5
NZDUSD 4
NZDCHF 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.2K
USDCAD -1.4K
XAUUSD -509
GBPJPY -2.3K
AUDJPY 235
USDJPY 337
EURCAD 418
GBPUSD 343
AUDCAD -487
EURJPY 853
EURNZD -77
AUDUSD 15
GBPNZD -466
AUDNZD -135
EURCHF 282
NZDJPY -157
CADJPY -20
EURGBP -181
USDCHF -144
NZDCAD 29
CHFJPY -51
GBPAUD -136
CADCHF -96
GBPCAD -182
GBPCHF -13
EURAUD -33
AUDCHF -81
NZDUSD -26
NZDCHF 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 100K
USDCAD 8.2K
XAUUSD -14K
GBPJPY -16K
AUDJPY -109
USDJPY 3K
EURCAD 1.1K
GBPUSD 1.8K
AUDCAD -1.4K
EURJPY 689
EURNZD -1.3K
AUDUSD 477
GBPNZD 681
AUDNZD -1.5K
EURCHF 2.5K
NZDJPY -744
CADJPY -327
EURGBP -789
USDCHF -839
NZDCAD 780
CHFJPY -279
GBPAUD -756
CADCHF -241
GBPCAD 374
GBPCHF -70
EURAUD -59
AUDCHF 180
NZDUSD 200
NZDCHF 70
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +355.39 EUR
En kötü işlem: -673 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +17.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 005.93 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.78 × 5078
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 27
Coinexx-Demo
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
3.50 × 6
Axi-US03-Demo
4.50 × 42
Axi-US06-Live
5.33 × 3
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
Premium monitored setup with the PavaSiwo EA. 2 Pairs, 1 M, maqx 5 Long & 5 Short
İnceleme yok
2025.09.26 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 04:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1131 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 15:46
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.94% of days out of 1033 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 07:45
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.97% of days out of 1026 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 08:04
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.98% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 01:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.05 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.17 15:47
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.14 06:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.14 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.14 01:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PavaSiwo Premium
Ayda 30 USD
-29%
0
0
USD
60
EUR
175
80%
7 201
67%
100%
0.94
-0.22
EUR
97%
1:200
