SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PavaSiwo Premium
Jeroen Smid

PavaSiwo Premium

Jeroen Smid
0 avis
175 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -29%
RoboMarkets-ECN-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 201
Bénéfice trades:
4 841 (67.22%)
Perte trades:
2 360 (32.77%)
Meilleure transaction:
355.39 EUR
Pire transaction:
-673.23 EUR
Bénéfice brut:
26 473.20 EUR (802 820 pips)
Perte brute:
-28 072.75 EUR (731 095 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (17.08 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
591.43 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
99.50%
Charge de dépôt maximale:
194.79%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
3 929 (54.56%)
Courts trades:
3 272 (45.44%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.22 EUR
Bénéfice moyen:
5.47 EUR
Perte moyenne:
-11.90 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-2 005.93 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 005.93 EUR (11)
Croissance mensuelle:
-35.67%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 599.55 EUR
Maximal:
6 457.99 EUR (65.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.74% (6 457.99 EUR)
Par fonds propres:
96.91% (1 958.69 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3141
USDCAD 2963
XAUUSD 326
GBPJPY 154
AUDJPY 71
USDJPY 61
EURCAD 59
GBPUSD 46
AUDCAD 42
EURJPY 41
EURNZD 37
AUDUSD 33
GBPNZD 32
AUDNZD 24
EURCHF 23
NZDJPY 19
CADJPY 17
EURGBP 17
USDCHF 16
NZDCAD 15
CHFJPY 12
GBPAUD 9
CADCHF 9
GBPCAD 9
GBPCHF 7
EURAUD 6
AUDCHF 5
NZDUSD 4
NZDCHF 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.2K
USDCAD -1.4K
XAUUSD -509
GBPJPY -2.3K
AUDJPY 235
USDJPY 337
EURCAD 418
GBPUSD 343
AUDCAD -487
EURJPY 853
EURNZD -77
AUDUSD 15
GBPNZD -466
AUDNZD -135
EURCHF 282
NZDJPY -157
CADJPY -20
EURGBP -181
USDCHF -144
NZDCAD 29
CHFJPY -51
GBPAUD -136
CADCHF -96
GBPCAD -182
GBPCHF -13
EURAUD -33
AUDCHF -81
NZDUSD -26
NZDCHF 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 100K
USDCAD 8.2K
XAUUSD -14K
GBPJPY -16K
AUDJPY -109
USDJPY 3K
EURCAD 1.1K
GBPUSD 1.8K
AUDCAD -1.4K
EURJPY 689
EURNZD -1.3K
AUDUSD 477
GBPNZD 681
AUDNZD -1.5K
EURCHF 2.5K
NZDJPY -744
CADJPY -327
EURGBP -789
USDCHF -839
NZDCAD 780
CHFJPY -279
GBPAUD -756
CADCHF -241
GBPCAD 374
GBPCHF -70
EURAUD -59
AUDCHF 180
NZDUSD 200
NZDCHF 70
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +355.39 EUR
Pire transaction: -673 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +17.08 EUR
Perte consécutive maximale: -2 005.93 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.78 × 5078
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 27
Coinexx-Demo
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
3.50 × 6
Axi-US03-Demo
4.50 × 42
Axi-US06-Live
5.33 × 3
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Premium monitored setup with the PavaSiwo EA. 2 Pairs, 1 M, maqx 5 Long & 5 Short
Aucun avis
2025.09.26 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 04:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1131 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 15:46
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.94% of days out of 1033 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 07:45
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.97% of days out of 1026 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 08:04
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.98% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 01:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.05 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.17 15:47
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.14 06:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.14 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.14 01:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PavaSiwo Premium
30 USD par mois
-29%
0
0
USD
60
EUR
175
80%
7 201
67%
100%
0.94
-0.22
EUR
97%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.