Trade:
7 201
Profit Trade:
4 841 (67.22%)
Loss Trade:
2 360 (32.77%)
Best Trade:
355.39 EUR
Worst Trade:
-673.23 EUR
Profitto lordo:
26 473.20 EUR (802 820 pips)
Perdita lorda:
-28 072.75 EUR (731 095 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (17.08 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
591.43 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.50%
Massimo carico di deposito:
194.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
3 929 (54.56%)
Short Trade:
3 272 (45.44%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.22 EUR
Profitto medio:
5.47 EUR
Perdita media:
-11.90 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-2 005.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 005.93 EUR (11)
Crescita mensile:
-35.67%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 599.55 EUR
Massimale:
6 457.99 EUR (65.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.74% (6 457.99 EUR)
Per equità:
96.91% (1 958.69 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3141
|USDCAD
|2963
|XAUUSD
|326
|GBPJPY
|154
|AUDJPY
|71
|USDJPY
|61
|EURCAD
|59
|GBPUSD
|46
|AUDCAD
|42
|EURJPY
|41
|EURNZD
|37
|AUDUSD
|33
|GBPNZD
|32
|AUDNZD
|24
|EURCHF
|23
|NZDJPY
|19
|CADJPY
|17
|EURGBP
|17
|USDCHF
|16
|NZDCAD
|15
|CHFJPY
|12
|GBPAUD
|9
|CADCHF
|9
|GBPCAD
|9
|GBPCHF
|7
|EURAUD
|6
|AUDCHF
|5
|NZDUSD
|4
|NZDCHF
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.2K
|USDCAD
|-1.4K
|XAUUSD
|-509
|GBPJPY
|-2.3K
|AUDJPY
|235
|USDJPY
|337
|EURCAD
|418
|GBPUSD
|343
|AUDCAD
|-487
|EURJPY
|853
|EURNZD
|-77
|AUDUSD
|15
|GBPNZD
|-466
|AUDNZD
|-135
|EURCHF
|282
|NZDJPY
|-157
|CADJPY
|-20
|EURGBP
|-181
|USDCHF
|-144
|NZDCAD
|29
|CHFJPY
|-51
|GBPAUD
|-136
|CADCHF
|-96
|GBPCAD
|-182
|GBPCHF
|-13
|EURAUD
|-33
|AUDCHF
|-81
|NZDUSD
|-26
|NZDCHF
|12
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|100K
|USDCAD
|8.2K
|XAUUSD
|-14K
|GBPJPY
|-16K
|AUDJPY
|-109
|USDJPY
|3K
|EURCAD
|1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDCAD
|-1.4K
|EURJPY
|689
|EURNZD
|-1.3K
|AUDUSD
|477
|GBPNZD
|681
|AUDNZD
|-1.5K
|EURCHF
|2.5K
|NZDJPY
|-744
|CADJPY
|-327
|EURGBP
|-789
|USDCHF
|-839
|NZDCAD
|780
|CHFJPY
|-279
|GBPAUD
|-756
|CADCHF
|-241
|GBPCAD
|374
|GBPCHF
|-70
|EURAUD
|-59
|AUDCHF
|180
|NZDUSD
|200
|NZDCHF
|70
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +355.39 EUR
Worst Trade: -673 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +17.08 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 005.93 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
|0.78 × 5078
ICMarketsSC-Live05
|1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
|1.30 × 27
Coinexx-Demo
|1.50 × 4
RoboForex-ECN
|1.63 × 24
ICTrading-Live29
|1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
|1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
|2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
|3.50 × 6
Axi-US03-Demo
|4.50 × 42
Axi-US06-Live
|5.33 × 3
XMGlobal-Real 9
|10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
|14.11 × 18
Premium monitored setup with the PavaSiwo EA. 2 Pairs, 1 M, maqx 5 Long & 5 Short
