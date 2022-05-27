SegnaliSezioni
Jeroen Smid

PavaSiwo Premium

Jeroen Smid
0 recensioni
175 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -29%
RoboMarkets-ECN-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 201
Profit Trade:
4 841 (67.22%)
Loss Trade:
2 360 (32.77%)
Best Trade:
355.39 EUR
Worst Trade:
-673.23 EUR
Profitto lordo:
26 473.20 EUR (802 820 pips)
Perdita lorda:
-28 072.75 EUR (731 095 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (17.08 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
591.43 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
99.50%
Massimo carico di deposito:
194.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
3 929 (54.56%)
Short Trade:
3 272 (45.44%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.22 EUR
Profitto medio:
5.47 EUR
Perdita media:
-11.90 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-2 005.93 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 005.93 EUR (11)
Crescita mensile:
-35.67%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 599.55 EUR
Massimale:
6 457.99 EUR (65.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.74% (6 457.99 EUR)
Per equità:
96.91% (1 958.69 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3141
USDCAD 2963
XAUUSD 326
GBPJPY 154
AUDJPY 71
USDJPY 61
EURCAD 59
GBPUSD 46
AUDCAD 42
EURJPY 41
EURNZD 37
AUDUSD 33
GBPNZD 32
AUDNZD 24
EURCHF 23
NZDJPY 19
CADJPY 17
EURGBP 17
USDCHF 16
NZDCAD 15
CHFJPY 12
GBPAUD 9
CADCHF 9
GBPCAD 9
GBPCHF 7
EURAUD 6
AUDCHF 5
NZDUSD 4
NZDCHF 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.2K
USDCAD -1.4K
XAUUSD -509
GBPJPY -2.3K
AUDJPY 235
USDJPY 337
EURCAD 418
GBPUSD 343
AUDCAD -487
EURJPY 853
EURNZD -77
AUDUSD 15
GBPNZD -466
AUDNZD -135
EURCHF 282
NZDJPY -157
CADJPY -20
EURGBP -181
USDCHF -144
NZDCAD 29
CHFJPY -51
GBPAUD -136
CADCHF -96
GBPCAD -182
GBPCHF -13
EURAUD -33
AUDCHF -81
NZDUSD -26
NZDCHF 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 100K
USDCAD 8.2K
XAUUSD -14K
GBPJPY -16K
AUDJPY -109
USDJPY 3K
EURCAD 1.1K
GBPUSD 1.8K
AUDCAD -1.4K
EURJPY 689
EURNZD -1.3K
AUDUSD 477
GBPNZD 681
AUDNZD -1.5K
EURCHF 2.5K
NZDJPY -744
CADJPY -327
EURGBP -789
USDCHF -839
NZDCAD 780
CHFJPY -279
GBPAUD -756
CADCHF -241
GBPCAD 374
GBPCHF -70
EURAUD -59
AUDCHF 180
NZDUSD 200
NZDCHF 70
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +355.39 EUR
Worst Trade: -673 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +17.08 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 005.93 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.25 × 24
FusionMarkets-Demo
0.78 × 5078
ICMarketsSC-Live05
1.24 × 25
TMGM.TradeMax-Demo
1.30 × 27
Coinexx-Demo
1.50 × 4
RoboForex-ECN
1.63 × 24
ICTrading-Live29
1.69 × 45
ICMarketsSC-Live25
1.85 × 13
ICMarketsSC-Live11
2.95 × 112
ICMarketsSC-Live31
3.50 × 6
Axi-US03-Demo
4.50 × 42
Axi-US06-Live
5.33 × 3
XMGlobal-Real 9
10.55 × 66
VantageInternational-Live 3
14.11 × 18
Premium monitored setup with the PavaSiwo EA. 2 Pairs, 1 M, maqx 5 Long & 5 Short
Non ci sono recensioni
2025.09.26 10:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 04:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1131 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 15:46
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.94% of days out of 1033 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.14 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.13 07:45
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.97% of days out of 1026 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.12 09:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.12 08:04
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.98% of days out of 1025 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 01:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.05 18:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.17 15:47
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.14 06:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.14 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.14 01:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
