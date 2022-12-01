- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81 060
Kârla kapanan işlemler:
61 999 (76.48%)
Zararla kapanan işlemler:
19 061 (23.51%)
En iyi işlem:
1 309.00 BRL
En kötü işlem:
-1 854.00 BRL
Brüt kâr:
1 587 416.00 BRL (-239 917 544 pips)
Brüt zarar:
-1 534 300.99 BRL (3 551 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (1 075.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
3 320.00 BRL (34)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
17.56%
Maks. mevduat yükü:
94.80%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
39 796 (49.09%)
Satış işlemleri:
41 264 (50.91%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.66 BRL
Ortalama kâr:
25.60 BRL
Ortalama zarar:
-80.49 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 837.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-6 645.00 BRL (7)
Aylık büyüme:
3.66%
Yıllık tahmin:
44.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 128.00 BRL
Maksimum:
31 618.00 BRL (36.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.75% (6 517.00 BRL)
Varlığa göre:
17.44% (1 530.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINJ25
|1391
|WINV23
|1235
|WINZ23
|1218
|WING25
|1154
|WINV24
|1112
|WINQ24
|1091
|WINZ24
|1067
|WINM25
|1027
|WINQ23
|988
|WINJ24
|983
|WINQ25
|944
|WINM24
|848
|WINM23
|799
|WINV25
|722
|WING24
|673
|WING23
|554
|WINZ22
|442
|WINJ23
|424
|WINV22
|78
|WINZ25
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINJ25
|-93K
|WINV23
|-40K
|WINZ23
|-47K
|WING25
|-60K
|WINV24
|-42K
|WINQ24
|-30K
|WINZ24
|-51K
|WINM25
|-24K
|WINQ23
|-22K
|WINJ24
|-19K
|WINQ25
|-56K
|WINM24
|-18K
|WINM23
|-14K
|WINV25
|-21K
|WING24
|-26K
|WING23
|-12K
|WINZ22
|-14K
|WINJ23
|-7.8K
|WINV22
|-1.7K
|WINZ25
|-424
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINJ25
|-287K
|WINV23
|-200K
|WINZ23
|-191K
|WING25
|-195K
|WINV24
|-184K
|WINQ24
|-174K
|WINZ24
|-200K
|WINM25
|-200K
|WINQ23
|-195K
|WINJ24
|-143K
|WINQ25
|-194K
|WINM24
|-136K
|WINM23
|-156K
|WINV25
|-149K
|WING24
|-119K
|WING23
|-141K
|WINZ22
|-139K
|WINJ23
|-87K
|WINV22
|-19K
|WINZ25
|-2.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 309.00 BRL
En kötü işlem: -1 854 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 075.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 837.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Robôs osciladores tentam mensurar a provável altura das ondas geradas pela volatilidade do ativo, buscando um grau de estacionariedade da série temporal.
*O Retorno Esperado (Expected Payoff) é subestimado devido o uso do Closeby para fechamento das posições, sendo contabilizado na estatística do metatrader como uma operação a mais com lucro zero.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
1 264%
0
0
USD
USD
62K
BRL
BRL
159
99%
81 060
76%
18%
1.03
0.66
BRL
BRL
77%
1:1