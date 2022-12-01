SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Release the Kraken
Alex Pontes Buziquia

Release the Kraken

Alex Pontes Buziquia
0 inceleme
Güvenilirlik
159 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1 264%
XPMT5-PRD
1:1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81 060
Kârla kapanan işlemler:
61 999 (76.48%)
Zararla kapanan işlemler:
19 061 (23.51%)
En iyi işlem:
1 309.00 BRL
En kötü işlem:
-1 854.00 BRL
Brüt kâr:
1 587 416.00 BRL (-239 917 544 pips)
Brüt zarar:
-1 534 300.99 BRL (3 551 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (1 075.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
3 320.00 BRL (34)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
17.56%
Maks. mevduat yükü:
94.80%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
39 796 (49.09%)
Satış işlemleri:
41 264 (50.91%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.66 BRL
Ortalama kâr:
25.60 BRL
Ortalama zarar:
-80.49 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 837.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-6 645.00 BRL (7)
Aylık büyüme:
3.66%
Yıllık tahmin:
44.39%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 128.00 BRL
Maksimum:
31 618.00 BRL (36.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.75% (6 517.00 BRL)
Varlığa göre:
17.44% (1 530.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINJ25 1391
WINV23 1235
WINZ23 1218
WING25 1154
WINV24 1112
WINQ24 1091
WINZ24 1067
WINM25 1027
WINQ23 988
WINJ24 983
WINQ25 944
WINM24 848
WINM23 799
WINV25 722
WING24 673
WING23 554
WINZ22 442
WINJ23 424
WINV22 78
WINZ25 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINJ25 -93K
WINV23 -40K
WINZ23 -47K
WING25 -60K
WINV24 -42K
WINQ24 -30K
WINZ24 -51K
WINM25 -24K
WINQ23 -22K
WINJ24 -19K
WINQ25 -56K
WINM24 -18K
WINM23 -14K
WINV25 -21K
WING24 -26K
WING23 -12K
WINZ22 -14K
WINJ23 -7.8K
WINV22 -1.7K
WINZ25 -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINJ25 -287K
WINV23 -200K
WINZ23 -191K
WING25 -195K
WINV24 -184K
WINQ24 -174K
WINZ24 -200K
WINM25 -200K
WINQ23 -195K
WINJ24 -143K
WINQ25 -194K
WINM24 -136K
WINM23 -156K
WINV25 -149K
WING24 -119K
WING23 -141K
WINZ22 -139K
WINJ23 -87K
WINV22 -19K
WINZ25 -2.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 309.00 BRL
En kötü işlem: -1 854 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 075.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 837.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.64 × 5197
GenialInvestimentos-PRD
4.06 × 721
Rico-PRD
5.55 × 857
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Robôs osciladores tentam mensurar a provável altura das ondas geradas pela volatilidade do ativo, buscando um grau de estacionariedade da série temporal.


*O Retorno Esperado (Expected Payoff) é subestimado devido o uso do Closeby para fechamento das posições, sendo contabilizado na estatística do metatrader como uma operação a mais com lucro zero.

İnceleme yok
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.16 14:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.15 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.15 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.14 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.09.13 17:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.12 19:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.12 18:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.12 17:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.11 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.11 18:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.08 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.06 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.08.21 16:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.28 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.27 18:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.26 20:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.26 19:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.18 20:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.04.17 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Release the Kraken
Ayda 999 USD
1 264%
0
0
USD
62K
BRL
159
99%
81 060
76%
18%
1.03
0.66
BRL
77%
1:1
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.