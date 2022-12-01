SignauxSections
Alex Pontes Buziquia

Release the Kraken

Alex Pontes Buziquia
0 avis
Fiabilité
159 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 1 262%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
81 054
Bénéfice trades:
61 993 (76.48%)
Perte trades:
19 061 (23.52%)
Meilleure transaction:
1 309.00 BRL
Pire transaction:
-1 854.00 BRL
Bénéfice brut:
1 587 332.00 BRL (-240 353 754 pips)
Perte brute:
-1 534 300.99 BRL (3 551 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (1 075.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
3 320.00 BRL (34)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
17.56%
Charge de dépôt maximale:
94.80%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
39 793 (49.09%)
Courts trades:
41 261 (50.91%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.65 BRL
Bénéfice moyen:
25.61 BRL
Perte moyenne:
-80.49 BRL
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 837.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-6 645.00 BRL (7)
Croissance mensuelle:
3.52%
Prévision annuelle:
42.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 128.00 BRL
Maximal:
31 618.00 BRL (36.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.75% (6 517.00 BRL)
Par fonds propres:
17.44% (1 530.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINJ25 1391
WINV23 1235
WINZ23 1218
WING25 1154
WINV24 1112
WINQ24 1091
WINZ24 1067
WINM25 1027
WINQ23 988
WINJ24 983
WINQ25 944
WINM24 848
WINM23 799
WINV25 722
WING24 673
WING23 554
WINZ22 442
WINJ23 424
WINV22 78
WINZ25 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINJ25 -93K
WINV23 -40K
WINZ23 -47K
WING25 -60K
WINV24 -42K
WINQ24 -30K
WINZ24 -51K
WINM25 -24K
WINQ23 -22K
WINJ24 -19K
WINQ25 -56K
WINM24 -18K
WINM23 -14K
WINV25 -21K
WING24 -26K
WING23 -12K
WINZ22 -14K
WINJ23 -7.8K
WINV22 -1.7K
WINZ25 -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINJ25 -287K
WINV23 -200K
WINZ23 -191K
WING25 -195K
WINV24 -184K
WINQ24 -174K
WINZ24 -200K
WINM25 -200K
WINQ23 -195K
WINJ24 -143K
WINQ25 -194K
WINM24 -136K
WINM23 -156K
WINV25 -149K
WING24 -119K
WING23 -141K
WINZ22 -139K
WINJ23 -87K
WINV22 -19K
WINZ25 -2.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 309.00 BRL
Pire transaction: -1 854 BRL
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 075.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 837.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.64 × 5197
GenialInvestimentos-PRD
4.06 × 721
Rico-PRD
5.55 × 857
Robôs osciladores tentam mensurar a provável altura das ondas geradas pela volatilidade do ativo, buscando um grau de estacionariedade da série temporal.


*O Retorno Esperado (Expected Payoff) é subestimado devido o uso do Closeby para fechamento das posições, sendo contabilizado na estatística do metatrader como uma operação a mais com lucro zero.

Aucun avis
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.16 14:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.15 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.15 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.14 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.09.13 17:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.12 19:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.12 18:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.12 17:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.11 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.11 18:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.08 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.09.06 17:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.08.21 16:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.28 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.27 18:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.26 20:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.26 19:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.04.18 20:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2023.04.17 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
