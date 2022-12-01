- Croissance
Trades:
81 054
Bénéfice trades:
61 993 (76.48%)
Perte trades:
19 061 (23.52%)
Meilleure transaction:
1 309.00 BRL
Pire transaction:
-1 854.00 BRL
Bénéfice brut:
1 587 332.00 BRL (-240 353 754 pips)
Perte brute:
-1 534 300.99 BRL (3 551 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (1 075.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
3 320.00 BRL (34)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
17.56%
Charge de dépôt maximale:
94.80%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
39 793 (49.09%)
Courts trades:
41 261 (50.91%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.65 BRL
Bénéfice moyen:
25.61 BRL
Perte moyenne:
-80.49 BRL
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 837.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-6 645.00 BRL (7)
Croissance mensuelle:
3.52%
Prévision annuelle:
42.68%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 128.00 BRL
Maximal:
31 618.00 BRL (36.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.75% (6 517.00 BRL)
Par fonds propres:
17.44% (1 530.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINJ25
|1391
|WINV23
|1235
|WINZ23
|1218
|WING25
|1154
|WINV24
|1112
|WINQ24
|1091
|WINZ24
|1067
|WINM25
|1027
|WINQ23
|988
|WINJ24
|983
|WINQ25
|944
|WINM24
|848
|WINM23
|799
|WINV25
|722
|WING24
|673
|WING23
|554
|WINZ22
|442
|WINJ23
|424
|WINV22
|78
|WINZ25
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINJ25
|-93K
|WINV23
|-40K
|WINZ23
|-47K
|WING25
|-60K
|WINV24
|-42K
|WINQ24
|-30K
|WINZ24
|-51K
|WINM25
|-24K
|WINQ23
|-22K
|WINJ24
|-19K
|WINQ25
|-56K
|WINM24
|-18K
|WINM23
|-14K
|WINV25
|-21K
|WING24
|-26K
|WING23
|-12K
|WINZ22
|-14K
|WINJ23
|-7.8K
|WINV22
|-1.7K
|WINZ25
|-424
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINJ25
|-287K
|WINV23
|-200K
|WINZ23
|-191K
|WING25
|-195K
|WINV24
|-184K
|WINQ24
|-174K
|WINZ24
|-200K
|WINM25
|-200K
|WINQ23
|-195K
|WINJ24
|-143K
|WINQ25
|-194K
|WINM24
|-136K
|WINM23
|-156K
|WINV25
|-149K
|WING24
|-119K
|WING23
|-141K
|WINZ22
|-139K
|WINJ23
|-87K
|WINV22
|-19K
|WINZ25
|-2.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 309.00 BRL
Pire transaction: -1 854 BRL
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 075.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 837.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ModalMais-DMA4 - Beta
|0.00 × 1
|
XPMT5-PRD
|3.64 × 5197
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.06 × 721
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Robôs osciladores tentam mensurar a provável altura das ondas geradas pela volatilidade do ativo, buscando um grau de estacionariedade da série temporal.
*O Retorno Esperado (Expected Payoff) é subestimado devido o uso do Closeby para fechamento das posições, sendo contabilizado na estatística do metatrader como uma operação a mais com lucro zero.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
1 262%
0
0
USD
USD
62K
BRL
BRL
159
99%
81 054
76%
18%
1.03
0.65
BRL
BRL
77%
1:1