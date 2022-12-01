- Crescita
Trade:
81 054
Profit Trade:
61 993 (76.48%)
Loss Trade:
19 061 (23.52%)
Best Trade:
1 309.00 BRL
Worst Trade:
-1 854.00 BRL
Profitto lordo:
1 587 332.00 BRL (-240 353 754 pips)
Perdita lorda:
-1 534 300.99 BRL (3 551 029 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (1 075.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
3 320.00 BRL (34)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
17.56%
Massimo carico di deposito:
94.80%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
39 793 (49.09%)
Short Trade:
41 261 (50.91%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.65 BRL
Profitto medio:
25.61 BRL
Perdita media:
-80.49 BRL
Massime perdite consecutive:
23 (-2 837.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-6 645.00 BRL (7)
Crescita mensile:
3.52%
Previsione annuale:
42.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 128.00 BRL
Massimale:
31 618.00 BRL (36.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.75% (6 517.00 BRL)
Per equità:
17.44% (1 530.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINJ25
|1391
|WINV23
|1235
|WINZ23
|1218
|WING25
|1154
|WINV24
|1112
|WINQ24
|1091
|WINZ24
|1067
|WINM25
|1027
|WINQ23
|988
|WINJ24
|983
|WINQ25
|944
|WINM24
|848
|WINM23
|799
|WINV25
|722
|WING24
|673
|WING23
|554
|WINZ22
|442
|WINJ23
|424
|WINV22
|78
|WINZ25
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINJ25
|-93K
|WINV23
|-40K
|WINZ23
|-47K
|WING25
|-60K
|WINV24
|-42K
|WINQ24
|-30K
|WINZ24
|-51K
|WINM25
|-24K
|WINQ23
|-22K
|WINJ24
|-19K
|WINQ25
|-56K
|WINM24
|-18K
|WINM23
|-14K
|WINV25
|-21K
|WING24
|-26K
|WING23
|-12K
|WINZ22
|-14K
|WINJ23
|-7.8K
|WINV22
|-1.7K
|WINZ25
|-424
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINJ25
|-287K
|WINV23
|-200K
|WINZ23
|-191K
|WING25
|-195K
|WINV24
|-184K
|WINQ24
|-174K
|WINZ24
|-200K
|WINM25
|-200K
|WINQ23
|-195K
|WINJ24
|-143K
|WINQ25
|-194K
|WINM24
|-136K
|WINM23
|-156K
|WINV25
|-149K
|WING24
|-119K
|WING23
|-141K
|WINZ22
|-139K
|WINJ23
|-87K
|WINV22
|-19K
|WINZ25
|-2.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +1 309.00 BRL
Worst Trade: -1 854 BRL
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 075.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 837.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ModalMais-DMA4 - Beta
|0.00 × 1
|
XPMT5-PRD
|3.64 × 5197
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.06 × 721
|
Rico-PRD
|5.55 × 857
Robôs osciladores tentam mensurar a provável altura das ondas geradas pela volatilidade do ativo, buscando um grau de estacionariedade da série temporal.
*O Retorno Esperado (Expected Payoff) é subestimado devido o uso do Closeby para fechamento das posições, sendo contabilizado na estatística do metatrader como uma operação a mais com lucro zero.
Non ci sono recensioni
