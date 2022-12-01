SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Release the Kraken
Alex Pontes Buziquia

Release the Kraken

Alex Pontes Buziquia
0 recensioni
Affidabilità
159 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 1 262%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81 054
Profit Trade:
61 993 (76.48%)
Loss Trade:
19 061 (23.52%)
Best Trade:
1 309.00 BRL
Worst Trade:
-1 854.00 BRL
Profitto lordo:
1 587 332.00 BRL (-240 353 754 pips)
Perdita lorda:
-1 534 300.99 BRL (3 551 029 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (1 075.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
3 320.00 BRL (34)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
17.56%
Massimo carico di deposito:
94.80%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
39 793 (49.09%)
Short Trade:
41 261 (50.91%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.65 BRL
Profitto medio:
25.61 BRL
Perdita media:
-80.49 BRL
Massime perdite consecutive:
23 (-2 837.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-6 645.00 BRL (7)
Crescita mensile:
3.52%
Previsione annuale:
42.68%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 128.00 BRL
Massimale:
31 618.00 BRL (36.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.75% (6 517.00 BRL)
Per equità:
17.44% (1 530.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINJ25 1391
WINV23 1235
WINZ23 1218
WING25 1154
WINV24 1112
WINQ24 1091
WINZ24 1067
WINM25 1027
WINQ23 988
WINJ24 983
WINQ25 944
WINM24 848
WINM23 799
WINV25 722
WING24 673
WING23 554
WINZ22 442
WINJ23 424
WINV22 78
WINZ25 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINJ25 -93K
WINV23 -40K
WINZ23 -47K
WING25 -60K
WINV24 -42K
WINQ24 -30K
WINZ24 -51K
WINM25 -24K
WINQ23 -22K
WINJ24 -19K
WINQ25 -56K
WINM24 -18K
WINM23 -14K
WINV25 -21K
WING24 -26K
WING23 -12K
WINZ22 -14K
WINJ23 -7.8K
WINV22 -1.7K
WINZ25 -424
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINJ25 -287K
WINV23 -200K
WINZ23 -191K
WING25 -195K
WINV24 -184K
WINQ24 -174K
WINZ24 -200K
WINM25 -200K
WINQ23 -195K
WINJ24 -143K
WINQ25 -194K
WINM24 -136K
WINM23 -156K
WINV25 -149K
WING24 -119K
WING23 -141K
WINZ22 -139K
WINJ23 -87K
WINV22 -19K
WINZ25 -2.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 309.00 BRL
Worst Trade: -1 854 BRL
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 075.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 837.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ModalMais-DMA4 - Beta
0.00 × 1
XPMT5-PRD
3.64 × 5197
GenialInvestimentos-PRD
4.06 × 721
Rico-PRD
5.55 × 857
Robôs osciladores tentam mensurar a provável altura das ondas geradas pela volatilidade do ativo, buscando um grau de estacionariedade da série temporal.


*O Retorno Esperado (Expected Payoff) é subestimado devido o uso do Closeby para fechamento das posições, sendo contabilizado na estatística do metatrader como uma operação a mais com lucro zero.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Release the Kraken
999USD al mese
1 262%
0
0
USD
62K
BRL
159
99%
81 054
76%
18%
1.03
0.65
BRL
77%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.