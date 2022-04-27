SignauxSections
Profalgo Limited

Luna AI Pro

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
363 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2018 73%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 138
Bénéfice trades:
1 894 (88.58%)
Perte trades:
244 (11.41%)
Meilleure transaction:
13.52 USD
Pire transaction:
-130.54 USD
Bénéfice brut:
2 851.23 USD (99 109 pips)
Perte brute:
-2 728.33 USD (63 690 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (207.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
207.78 USD (64)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
21.70%
Charge de dépôt maximale:
21.43%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.33
Longs trades:
863 (40.36%)
Courts trades:
1 275 (59.64%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.06 USD
Bénéfice moyen:
1.51 USD
Perte moyenne:
-11.18 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-129.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-130.54 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.30%
Prévision annuelle:
161.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
158.98 USD
Maximal:
368.15 USD (87.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.76% (367.37 USD)
Par fonds propres:
30.11% (236.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 380
EURAUD 334
EURCAD 278
AUDCAD 237
GBPCHF 197
EURGBP 147
GBPUSD 116
AUDUSD 112
EURCHF 110
USDCHF 102
GBPCAD 87
USDCAD 22
USDJPY 10
EURUSD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 168
EURAUD -53
EURCAD -75
AUDCAD 99
GBPCHF -32
EURGBP -25
GBPUSD -36
AUDUSD 79
EURCHF -32
USDCHF 4
GBPCAD 3
USDCAD 6
USDJPY 17
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 9.8K
EURAUD 7.6K
EURCAD 334
AUDCAD 4.8K
GBPCHF 3.8K
EURGBP -541
GBPUSD 863
AUDUSD 2.9K
EURCHF 1.6K
USDCHF 1.3K
GBPCAD 1.4K
USDCAD 986
USDJPY 560
EURUSD 50
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.52 USD
Pire transaction: -131 USD
Gains consécutifs maximales: 64
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +207.78 USD
Perte consécutive maximale: -129.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.35 × 544
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FairForex-LIVE
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1757
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 17641
ICMarketsSC-MT5
1.35 × 43198
ICMarkets-MT5
1.39 × 8612
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ForexTime-Live01
1.54 × 89
ICMarketsEU-MT5-2
1.63 × 413
RazeGlobalMarkets-Server
1.72 × 411
GOMarketsMU-Live
1.83 × 6
Hankotrade-Live
1.85 × 629
GoMarkets-Live
1.87 × 67
161 plus...
Started Luna AI PRO end of April 2022


CURRENT PAIR LIST: EURAUD;EURCHF;GBPCHF;AUDUSD;AUDCAD;GBPAUD;


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Aucun avis
Copier

