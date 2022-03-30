- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 254
Kârla kapanan işlemler:
862 (68.74%)
Zararla kapanan işlemler:
392 (31.26%)
En iyi işlem:
22.72 USD
En kötü işlem:
-89.44 USD
Brüt kâr:
3 548.08 USD (316 321 pips)
Brüt zarar:
-3 549.51 USD (321 537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (75.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.44 USD (18)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
65.76%
Maks. mevduat yükü:
12.20%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
677 (53.99%)
Satış işlemleri:
577 (46.01%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.00 USD
Ortalama kâr:
4.12 USD
Ortalama zarar:
-9.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-179.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.83 USD (6)
Aylık büyüme:
8.46%
Yıllık tahmin:
102.69%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
234.29 USD
Maksimum:
242.99 USD (116.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.49% (186.77 USD)
Varlığa göre:
15.55% (41.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1190
|EURJPY
|39
|GBPUSD
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|211
|EURJPY
|-160
|GBPUSD
|-52
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-4.5K
|EURJPY
|-1.8K
|GBPUSD
|1.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.72 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +75.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 24
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 23
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 14
|
XMTrading-MT5 3
|0.00 × 70
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.01 × 156
|
RoboForex-ECN
|0.01 × 141
|
Ava-Real 1-MT5
|0.05 × 19
|
ICMarkets-MT5
|0.09 × 34
|
XMGlobal-MT5 2
|0.10 × 70
|
AdmiralMarkets-Live
|0.25 × 8
|
Coinexx-Live
|0.28 × 39
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.40 × 68
|
FxPro-MT5
|0.49 × 708
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-69%
0
0
USD
USD
419
USD
USD
267
97%
1 254
68%
66%
0.99
-0.00
USD
USD
89%
1:200