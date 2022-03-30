SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FxPro
Luis Morishita

FxPro

Luis Morishita
0 inceleme
267 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 -69%
FxPro-MT5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 254
Kârla kapanan işlemler:
862 (68.74%)
Zararla kapanan işlemler:
392 (31.26%)
En iyi işlem:
22.72 USD
En kötü işlem:
-89.44 USD
Brüt kâr:
3 548.08 USD (316 321 pips)
Brüt zarar:
-3 549.51 USD (321 537 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (75.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
105.44 USD (18)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
65.76%
Maks. mevduat yükü:
12.20%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
677 (53.99%)
Satış işlemleri:
577 (46.01%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.00 USD
Ortalama kâr:
4.12 USD
Ortalama zarar:
-9.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-179.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-179.83 USD (6)
Aylık büyüme:
8.46%
Yıllık tahmin:
102.69%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
234.29 USD
Maksimum:
242.99 USD (116.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.49% (186.77 USD)
Varlığa göre:
15.55% (41.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1190
EURJPY 39
GBPUSD 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 211
EURJPY -160
GBPUSD -52
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -4.5K
EURJPY -1.8K
GBPUSD 1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.72 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +75.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -179.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 24
OctaFX-Real
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.00 × 23
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 14
XMTrading-MT5 3
0.00 × 70
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 9
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 13
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 10
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.01 × 156
RoboForex-ECN
0.01 × 141
Ava-Real 1-MT5
0.05 × 19
ICMarkets-MT5
0.09 × 34
XMGlobal-MT5 2
0.10 × 70
AdmiralMarkets-Live
0.25 × 8
Coinexx-Live
0.28 × 39
FOREX.comCA-Live 532
0.40 × 68
FxPro-MT5
0.49 × 708
7 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.17 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 16:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.28 00:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.26 16:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.26 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.26 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.12.28 05:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.28 04:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.26 21:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.03.30 04:53
A large drawdown may occur on the account again
